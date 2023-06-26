В России предложили делать питание из молочных отходов
Молочная сыворотка – перспективное сырье для изготовления спортивного питания
26 июня 2023, 14:30, ИА Амител
В России предложили делать из промышленных отходов спортивное питание, которое поможет нарастить мышечную массу и повысить выносливость и работоспособность, сообщает РИА Новости.
Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) хотят использовать молочную сыворотку – побочный продукт при производстве творога или сыра.
"Сывороточные протеины содержат незаменимые аминокислоты: лизин, триптофан, метионин и треонин. Они участвуют в образовании нейромедиаторов ЦНС и производстве важных для метаболизма соединений. Также они являются основой для создания белков", – отметили специалисты.
Ученые подчеркнули, что молочная сыворотка – перспективное сырье также и из-за низкой стоимости.
14:37:42 26-06-2023
Борщ из лопуха,компот из "обрата"-так и протянем до "светлого будущего"!
14:39:17 26-06-2023
Кто сдаёт продукт вторичный, Тот питается отлично! (Вл. Войнович "Москва 2042".) Предлагаю ввести прямо с этого года!
14:45:08 26-06-2023
"На хлеб мазать можно,но есть нельзя" (с)
15:28:52 26-06-2023
Вообще-то молочная сыворотка - отличный продукт, который содержит белки, аминокислоты, множество витаминов и микроэлементов при низкой калорийности. Жаль, что комментаторы выше неграмотные люди, и этого не знают.
16:23:15 26-06-2023
Гость (15:28:52 26-06-2023) Вообще-то молочная сыворотка - отличный продукт, который сод... Комментаторы в норме, не в норме тот, кто этот идиотизм предлагает. Просто сыворотка никогда и нигде не утилизируется- на ней пекут хлеб, из неё делается корм для подросших телят и поросят. И там она нужнее, чем для производства корма для перекачанных дебилов. Для последних вполне подходит придуманный ещё фашистами для кормления заключённых субстанция из дрожжей. А предложение, оно из серии "а давайте из манки кашу будем варить!"
16:54:28 26-06-2023
Гость (16:23:15 26-06-2023) Комментаторы в норме, не в норме тот, кто этот идиотизм пред... Еще один неуч вылез.
20:10:21 26-06-2023
Гость (15:28:52 26-06-2023) Вообще-то молочная сыворотка - отличный продукт, который сод... Тараканы тоже отличный белковый продукт.
17:31:50 26-06-2023
а как же сверчки!? Шваб и Ко, так хотели нас кормить жучками и червячками с хитином!? а тут отходы от молока!!!? * А вообще-то, погоня за прибылью из любого отхода, т.е., безотходное производство, в связке с маркетингом, ещё не такое вам предложит!!!