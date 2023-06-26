В России предложили делать питание из молочных отходов

Молочная сыворотка – перспективное сырье для изготовления спортивного питания

26 июня 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: pixabay.com

В России предложили делать из промышленных отходов спортивное питание, которое поможет нарастить мышечную массу и повысить выносливость и работоспособность, сообщает РИА Новости.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) хотят использовать молочную сыворотку – побочный продукт при производстве творога или сыра.

"Сывороточные протеины содержат незаменимые аминокислоты: лизин, триптофан, метионин и треонин. Они участвуют в образовании нейромедиаторов ЦНС и производстве важных для метаболизма соединений. Также они являются основой для создания белков", – отметили специалисты.

Ученые подчеркнули, что молочная сыворотка – перспективное сырье также и из-за низкой стоимости.