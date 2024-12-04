В России предложили допускать 16-летних граждан к тяжелым производствам

В Минпромторге считают, что это позволит заключать со студентами договоры об оплачиваемой практике

04 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Завод в Алтайском крае / Фото: amic.ru

Министерство промышленности и торговли России предложило допускать к тяжелым производствам лиц старше 16 лет. Об этом сообщает ТАСС.

"Представляется необходимым внести изменения в статью 265 ТК РФ, дополнив ее положением о том, что работодатель может принимать решение о применении труда лиц моложе 18 лет, но не моложе 16 лет на работах, включенных в перечень", – заявили в министерстве.

Для этого Минпромторг предложил создать безопасные условия труда, подтвержденные аттестацией рабочих мест, положительным заключением госэкспертизы, а также одобрением санитарной службы.

Также в ведомстве отметили, что действующие возрастные ограничения не учитывают изменения в отраслях и модернизацию рабочих мест за последние годы. Предложение Минпромторга направлено на повышение роли среднего профессионального образования в кадровом обеспечении производства: внесение таких изменений позволит предприятиям заключать со студентами договоры о прохождении оплачиваемой практики.