В России предложили допускать 16-летних граждан к тяжелым производствам
В Минпромторге считают, что это позволит заключать со студентами договоры об оплачиваемой практике
04 декабря 2024, 09:30, ИА Амител
Министерство промышленности и торговли России предложило допускать к тяжелым производствам лиц старше 16 лет. Об этом сообщает ТАСС.
"Представляется необходимым внести изменения в статью 265 ТК РФ, дополнив ее положением о том, что работодатель может принимать решение о применении труда лиц моложе 18 лет, но не моложе 16 лет на работах, включенных в перечень", – заявили в министерстве.
Для этого Минпромторг предложил создать безопасные условия труда, подтвержденные аттестацией рабочих мест, положительным заключением госэкспертизы, а также одобрением санитарной службы.
Также в ведомстве отметили, что действующие возрастные ограничения не учитывают изменения в отраслях и модернизацию рабочих мест за последние годы. Предложение Минпромторга направлено на повышение роли среднего профессионального образования в кадровом обеспечении производства: внесение таких изменений позволит предприятиям заключать со студентами договоры о прохождении оплачиваемой практики.
09:39:16 04-12-2024
А жизнь то всё лучше и лучше
10:11:37 04-12-2024
Гость (09:39:16 04-12-2024) А жизнь то всё лучше и лучше ... Вы сами этого хотели, получите😎
09:58:00 04-12-2024
На "модернизированных" производствах практикантов на пушечный выстрел к оборудованию подпускать нельзя - слишком оно дорогое. А на "немодернизированных" тем более нельзя - сами покалечатся и людей угробят.
Если только в какую-нибудь хозбригаду, территорию подметать, заборы красить и снег чистить...
12:12:23 04-12-2024
Кхм... (09:58:00 04-12-2024) На "модернизированных" производствах практикантов на пушечны... мы, учась в школе, работали на разных производствах : девочки на БМК и ХБК прядильщицами и мотальщицами, а мальчики на Станкостроительном и еще где-то. так мы совсем сопливые были. но ничего, с нами справились. так что не переживайте, производства выдержат)
13:52:04 04-12-2024
Элен без ребят (12:12:23 04-12-2024) мы, учась в школе, работали на разных производствах : девочк... работал я на ЗСВ в девяностые помню девушка молоденькая люк в трубе открыла маску не надев и горячий целофан плеснул ей в лицо. Она выжила но живет без лица без глаз без волос и без зубов. Другая девчушка зацепила нитку за пуговицу рукава и ей замотало руку а потом затянуло в валики барабаны. От нее даже скелета не осталось. Хоронить нечего было. Еще помню мальчик вьетнамец ехал в трамвае с работы - они там лопатой целофан мешали на вредности. Он в двадцать лет выглядел на 75 лет и постоянно кашлял кровью
Проходили все это - труд детей
21:57:29 04-12-2024
холмс (13:52:04 04-12-2024) работал я на ЗСВ в девяностые помню девушка молоденькая люк ... у нас так в цеху молодой стружку металлическую хватанул, так отсекло руку, потом хлестануло и живот, посекло всего, как бичом, этой стружкой!! не знаю, выжил после... его на скорой полумертвого увезли, говорили не доставят
09:58:26 04-12-2024
Да с разу с Д сада.. что мелочиться то
10:00:19 04-12-2024
Да берите выше, вернее, ниже - «Мужчина, восьмилетний мужчина — это то, что нужно как раз нам, который будет работать и драться, если нужно будет. Нужно будет — будет строить, нужно будет — будет красить, нужно будет — будет рожать детей»
10:28:54 04-12-2024
Гость (10:00:19 04-12-2024) Да берите выше, вернее, ниже - «Мужчина, восьмилетний мужчи... немного преувеличиваете, но смысл правильный - мужик может всё.
и авто починять, и поесть сготовить, и прогу написать на asm, и детей воспитывать.
но лучше если он занимается своими мужскими делами, а женщины - своими женским. тогда эффективоность гораздо более чем.
11:10:57 04-12-2024
Мусик (10:28:54 04-12-2024) немного преувеличиваете, но смысл правильный - мужик может в... Это не я, а ваш любимец Ткачев. И да, отлично, записываем - мальчик в восемь лет, если нужно, будет рожать. Прям пропаганда какая-то. Причем не только одного запрещенного, но и другого вполне подсудного. Впрочем, от Мусиков другого ожидать было смешно.
11:30:06 04-12-2024
Гость (11:10:57 04-12-2024) Это не я, а ваш любимец Ткачев. И да, отлично, записываем - ... ну не знаю...мне маньяки никогда не нравились
10:12:45 04-12-2024
Ммда.
10:22:28 04-12-2024
объективно много народа обучается в режиме протирания штанов.
давно пора.
10:30:34 04-12-2024
Мусик (10:22:28 04-12-2024) объективно много народа обучается в режиме протирания штанов... Вы думаете, эти "протиральщики штанов" станут работать? Не станут. Над ними нужно будет стоять с дрыном. А кто будет стоять? У всех своя работа на участке, смотреть за очередным "тик-токарем шестого разряда" некогда.
10:52:19 04-12-2024
Кхм... (10:30:34 04-12-2024) Вы думаете, эти "протиральщики штанов" станут работать? Не с... поверьте, дрессировка творит чудеса.
есть даже метода дрессировки тараканов.
а уж из курьера и манагера сделать человека - как два пальца об асфальт.
11:27:11 04-12-2024
вас уже, видимо, выдрессировали! по какой программе, интересно: тараканьей или собачьей?
14:43:57 04-12-2024
Гость (11:27:11 04-12-2024) вас уже, видимо, выдрессировали! по какой программе, интерес... генетика хорошая.
18:12:27 04-12-2024
Мусик (10:52:19 04-12-2024) поверьте, дрессировка творит чудеса.есть даже метода дре... Брехня.
Нифига они не дрессируются. Три месяца вокруг такого тела хороводы водят, потом начинают рычать и обещать зарю своротить - и нету его. Убегает в "пятёрочку" на кассу...
11:05:04 04-12-2024
Вот таких допускают, а потом мы читаем в новостях о гибели на производстве, сколько противоречий в политике нашего государства, кричат рожайте, при этом человеческая жизнь ничего не стоит в нашей стране.
20:50:37 04-12-2024
Ну что уж мелочиться - давайте с 12 лет , как в царской России , младше просто не потянут .