Заинтересовать и удержать. Как на Алтае решают проблему кадрового дефицита на заводах

За квалифицированных специалистов между предприятиями машиностроительной отрасли сегодня идет борьба и повышением зарплат эту проблему не решить

27 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Работа под кураторством наставника / Фото: Алтайское региональное отделение Союза машиностроителей России

Уже несколько лет промышленные предприятия Алтайского края совместно с правительством региона ведут деятельность по популяризации рабочих профессий и подготовке кадров. Предприятиям оборонно-промышленного комплекса сегодня требуется около 3000 сотрудников. О том, что делают на Алтае, чтобы решить кадровый вопрос, читайте в материале amic.ru.

Решение кадрового вопроса

Алтайские предприятия машиностроения испытывают серьезную нехватку кадров. Каждому из них сегодня в среднем требуется порядка 200 сотрудников. Дефицит квалифицированных работников в условиях импортозамещающего производства и исполнения гособоронзаказа серьезно сдерживает развитие, отмечает председатель реготделения Союза машиностроителей России, гендиректор завода "Ротор" Максим Коновалов.

"Предприятия готовы взять на себя большие объемы для производства, но сделать это невозможно без специалистов. Наблюдается серьезневший кадровый дефицит, и даже рост заработных плат эту проблему не решает. Сегодня заводы конкурируют за каждые рабочие руки, а сотрудник выбирает наилучшие для себя условия. Предприятиям нужны молодые высококвалифицированные кадры", – говорит Коновалов.

Чтобы решить эту проблему, в 2023 году на базе Алтайского политехнического техникума благодаря поддержке правительства Алтайского края и регионального Минпромэнерго был создан образовательно-производственный кластер для машиностроительной отрасли. Для оснащения площадки современным оборудованием суммарно предприятия выделили 30 миллионов рублей. Еще 100 миллионов поступило из федерального бюджета и 5 миллионов – из краевого. Финансовое участие принял и техникум: на эти цели учебное заведение направило два миллиона рублей.

"Первым индустриальным партнером выступил завод "Ротор". Позже к созданию центра подключился "Трансмаш" и АЗПИ", – напомнил министр промышленности и энергетики края Вячеслав Химочка.

Сегодня здесь готовят специалистов для машиностроительной отрасли, отвечающих современным требованиям предприятий. На учебно-производственных участках кластера есть все, чтобы выпустить в большую жизнь настоящих профессионалов. Уже второй год студенты осваивают фрезерные, токарные и другие металлообрабатывающие станки с числовым программным управлением. А производственную практику проходят на предприятиях-партнерах.

"Наши сотрудники активно включаются в образовательный процесс. Они преподают отдельные дисциплины студентам в техникуме, становятся наставниками для ребят во время производственной практики. Только на "Роторе" сейчас ее проходят 35 студентов вторых и третьих курсов. 12 ребят, которые у нас практиковались весной 2024 года и трудоустроились, продолжают работать на заводе сейчас. С 24 студентами, обучающимися на "Профессионалитете", заключен договор о целевой подготовке. Это значит, что и они пополнят наши ряды", – рассказывает Максим Коновалов.

Всего производственную практику на предприятиях кластера в 2024 году проходили 155 человек. Большая часть практикантов была трудоустроена. 30 ребят и сейчас продолжают работать. Всего с предприятиями кластера заключено 39 целевых договоров. Сейчас практику на предприятиях кластера проходят 80 человек.

Молодые кадры / Фото: АО АПЗ "Ротор"

Отложенный эффект

Однако только созданием профильного кластера проблему обеспеченности кадрами не решить, уверен Вячеслав Химочка. Он отмечает, что нужно пробуждать интерес к рабочим специальностям у молодежи, когда они еще не определились с будущей профессией.

Системную работу по их популяризации региональное отделение Союза машиностроителей России ведет уже несколько лет. Для того чтобы заинтересовать молодежь в выборе инженерных специальностей, сотрудники предприятий проводят встречи со школьниками и студентами. Организуют экскурсии, мастер-классы, классные часы, конкурсы.

"Стереотип, что среднее образование – удел троечников, ушел в прошлое. Сегодня престиж рабочих профессий активно растет, а с ним и уровень зарплат. И если изначально профориентация была направлена преимущественно на студентов техникумов и колледжей, то сегодня в фокусе внимания – школьники", – говорит руководитель Алтайского регионального отделения "Союз машиностроителей России" Максим Коновалов.

Для ребят дважды в год – в апреле и октябре – заводы Алтайского края открывают свои двери и приглашают на акцию "Неделя без турникетов". Старшеклассники узнают, как устроен производственный процесс изнутри, какие специалисты востребованы. Это помогает им определиться с будущей профессией. Вызывают интерес такие экскурсии и у детей из начальных классов и их родителей.

На своих площадках в 2023 году предприятия провели экскурсии более чем для 3000 человек. Самым посещаемым заводом стал АЗПИ – на нем побывали 975 ребят, еще 638 своими глазами увидели производство на "Роторе" и 257 побывали на "Трансмаше".

Рабочий процесс / Фото: Алтайское региональное отделение Союза машиностроителей России

"Профориентационные мероприятия "Неделей без турникетов" не ограничиваются. Мы готовы принять организованные группы в течение всего года. И все чаще мы встречаемся с ребятами из начальной школы. Работа станков вызывает у многих неподдельный интерес: недавно от токарного не могли отойти, пока каждый не нажал на кнопку пуска. Для многих он оказался интереснее гаджетов. Некоторые обещали прийти к нам работать. Мы рассматриваем такой вариант восполнения кадров, хоть и он и не самый быстрый", – рассказывает Максим Коновалов.

Напомним, по итогам 2023 года заводы Алтайского края нарастили индекс промышленного производства до рекордных 107,2%. С этим ключевым показателем регион занял второе место по Сибирскому федеральному округу, уступив только Новосибирской области. Драйверами роста стали предприятия машиностроительной отрасли.

Объемы могли быть еще выше, однако их сдерживает острый кадровый дефицит. "Но я уверен, что благодаря нашим общим усилиям ситуация разрешится и нас ждут новые высокие показатели", – заключил Коновалов.

Алтайское региональное отделение Общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России" образовалось 28 ноября 2007 года. На сегодняшний день в его состав входят восемь участников:

– АО АПЗ "Ротор";

– ОАО "Рубцовский проектно-конструкторский технологический институт";

– АО БПО "Сибприбормаш";

– ЗАО "ПО "Спецавтоматика";

– АО "БСКБ "Восток";

– ООО "Энергостройдеталь – Бийский котельный завод";

– Алтайский государственный технический университет;

– ООО Котельный завод "Промкотлоснаб".