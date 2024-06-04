В России предложили еще повысить утильсбор на автомобили для очередного благого дела

Существующий утильсбор не стимулирует локализацию производства иностранных автомобилей в России

04 июня 2024, 13:48, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Для поддержки отечественного автопрома необходимо повысить утилизационный сбор, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на экспертов автомобильного рынка.

Член Совфеда Андрей Кутепов отметил, что в российской автомобильной отрасли сейчас идут серьезные структурные изменения: нужно сохранить и подготовить кадры, разработать автомобильные платформы, уйти от зависимости от иностранных производителей автокомпонентов и нарастить объемы производства.

Он также указал, что вопрос о поэтапном повышении утильсбора для иностранных машин, если они не производятся на территории России, с повестки не снят.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что существующий утильсбор не стимулирует локализацию производства иностранных автомобилей в России.