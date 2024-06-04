НОВОСТИТранспорт

В России предложили еще повысить утильсбор на автомобили для очередного благого дела

Существующий утильсбор не стимулирует локализацию производства иностранных автомобилей в России

04 июня 2024, 13:48, ИА Амител

За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
За рулем автомобиля / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Для поддержки отечественного автопрома необходимо повысить утилизационный сбор, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на экспертов автомобильного рынка.

Член Совфеда Андрей Кутепов отметил, что в российской автомобильной отрасли сейчас идут серьезные структурные изменения: нужно сохранить и подготовить кадры, разработать автомобильные платформы, уйти от зависимости от иностранных производителей автокомпонентов и нарастить объемы производства.

Он также указал, что вопрос о поэтапном повышении утильсбора для иностранных машин, если они не производятся на территории России, с повестки не снят.

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что существующий утильсбор не стимулирует локализацию производства иностранных автомобилей в России.

"Многие восточно-азиатские бренды сегодня предоставляют прямые скидки на автомобили в размере, который в два-три раза превышает утильсбор. АвтоВАЗ не боится и готов к конкуренции, но приветствовал бы создание в России новых локализованных производств, чтобы все участники рынка играли по единым правилам. Локализация иностранных брендов создаст новые рабочие места и позитивно отразится на развитии отечественной компонентной отрасли", – уверен Соколов.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

На сколько повысили утилизационный сбор и как это скажется на стоимости машин?

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НОВОСТИОбщество
Авто

Комментарии 25

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Мойша

13:56:31 04-06-2024

В Китае российские авто продаются?

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Гость

13:32:36 11-06-2024

Мойша (13:56:31 04-06-2024) В Китае российские авто продаются? ... Лада в Китае никому не нужна((((

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Гость

14:20:21 04-06-2024

для очередного благого дела"
Пошла новая тема-прикрываться благими делами и изъятие денег под "окрашенные" расходы. Просто драть шкуру уже не интересно? "Благими намерениями устлана дорога в ад!"

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Гость

14:52:42 04-06-2024

Гость (14:20:21 04-06-2024) для очередного благого дела"Пошла новая тема-прикрывать... Про благие дела - это сарказм

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Гость

14:26:45 04-06-2024

Ну теперь то АвтоВАЗ точно станет доступнее для россиян.
Ура товарищи!

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Гость

20:04:37 04-06-2024

Гость (14:26:45 04-06-2024) Ну теперь то АвтоВАЗ точно станет доступнее для россиян.... Не товарищи , а господа , чай не при социализме уважаемый.

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Андрей

12:45:03 07-06-2024

Гость (20:04:37 04-06-2024) Не товарищи , а господа , чай не при социализме уважаемый.... Ты случаем желто-голубую майку под рубахой не таскаешь! Может тебе на фронт съездить. Так все сразу товарищами станут.

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Гость

14:49:08 04-06-2024

Шо, Автотазу опять плохо танцуется? Очень хочется навариться и ничего не делать.

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Гость

14:59:30 04-06-2024

Он кроме повышения утильсбора ничего не знает

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Гость

15:00:47 04-06-2024

это всё от бессилия...!

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Гость

15:53:44 04-06-2024

Парадокс в том, что наличие собственного производства автомобилей повышает стоимость для граждан вообще на все авто.
Хорошо, что правительство заботиться о гражданах и в сложной ситуации, когда производители ушли с рынка и купить авто стало сложнее, оно пошло на встречу простым людям

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Гость

16:22:58 04-06-2024

хватит кормить автоваз! верните его хранцузам! они хоть денег не просили

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Олег

16:45:15 04-06-2024

Ничего у ваз не получиться

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Гость

21:34:08 04-06-2024

Очередная афера чьего-то обогащения.

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Гость

22:38:51 04-06-2024

АвтоВАЗ не боится и готов к конкуренции------ из-за вас, дебилов, пошлины подняли, утильсбор придумали, а вы как телеги штамповали, так и продолжаете...

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Гость

10:00:29 05-06-2024

АвтоВаз делает из г0вна козюльку и пытается продать за цену Мерина.

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Гость

10:54:18 05-06-2024

А у нас работает программа по утилизации? Ура!! Куда приносить автомобильные покрышки? Мы же за это уже платим!

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Игорь

11:39:56 05-06-2024

Работаю на отечественном авто Урал безкапотный,посадить бы конструкторов на это авто,ни кондиционера,ни магнитолы Колун и Дерево,поддержка деньги в карманы

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Вася

15:27:25 06-06-2024

Какое дело президенту АвтоВАЗа до локализации в РФ производства других брендов, развитием и улучшением своего производства бы занимался....

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Майк

16:07:10 06-06-2024

Какие такие Азиатские бренды? Кроме Китая никто нечего не предлагает)))). А те красавцы и нормальные машины и весь шлак под шумок в РФ сливают. Экспериментируют. Молодцы, респект. Стригут как малоимущих, так и богатых(которые ранее Мерсы в такси закупали)

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Алексей

12:21:08 07-06-2024

Сколько разговоров об автобазе,всё борются и борются,вся борьба сводится к удорожанию,а не к усовершенствованию авто,автоваз это труп,в который льют миллиарды пытаясь оживить,утиль повышают и повышают,чтоб у нас не было альтернативы,а у них конкурентов,но кто хоть чуть чуть-чуть разбираются,никогда не купят себе автоваз

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Гость

13:04:50 07-06-2024

заезжал месяц назад в алтайладу - гранта в предмаксимальной комплектации (обогрева лба нет), но без подушек 1 200 000. Нужен реально народный автомобиль тысяч за 700 000 в нормальной комплектации - тогда и перестанет автоутиль императорского качества рассекать по дорогам. а когда веста конкурирует с нафаршированным чанганом - выбор в пользу китайца.

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Вячеслав

16:15:41 07-06-2024

Автоваз пусть научится машины делать, тогда и сборы поднимать не надо будет

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Дмитрий

20:49:42 08-06-2024

20 лет помогаем автовазу встать с колен
За счёт нас!!!!
Эффекта ноль
Не пора бы кому нибудь ответить за это
Или все норм?

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Андрей

13:38:07 11-06-2024

Разьясеяю: "благое дело" - это набивание карманов чиновникам. Им же надо свозить семью на лето в Дубай. Конкуренция автоваза- это нужно начальству для аналогичные целей. Конкуренция? А автоваза без западных вливаний хоть что-то сам толковое делал? Я думаю тут всем и без этой статейки понятно. Зачем пыль нам в глаза пускать. Никто о народе и не думает.

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