В России предложили обучать хирургов, способных оперировать нерожденных младенцев
"Внутриутробный хирург" может помочь с пороками развития любого органа
09 апреля 2024, 16:00, ИА Амител
В России нет отдельной специальности "внутриутробного хирурга", поэтому в операции принимают участие врачи сразу нескольких направлений, из-за чего могут возникнуть юридические моменты – кто из них отвечает за здоровье плода, рассказал "Парламентской газете" главный неонатолог Минздрава, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета профессор Дмитрий Иванов.
Сейчас детей в утробе матери могут прооперировать по медицинским показаниям как минимум в трех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
"Эти сложнейшие операции проводят врачи, которые перед этим прошли долгий профессиональный путь в десятки лет в области хирургии, акушерства, ультразвуковой диагностики", – подчеркнул Иванов.
Однако такой специальности, как "внутриутробный хирург", нет в медицинской номенклатуре. Иванов считает, что ее необходимо ввести, ведь тот, кто будет целенаправленно учиться именно по этому направлению, достигнет больших результатов.
"Внутриутробный хирург" может помочь с пороками развития любого органа: легких, сердца, сосудов головного мозга, почек и так далее. К примеру, есть заболевание – спинномозговая грыжа.
"После 24-й недели беременности околоплодные воды начнут повреждать спинной мозг. И если мы ждем рождения малыша, то у него могут быть нарушения тазовых органов, будут проблемы с ногами, с ходьбой. А когда мы заранее, еще в утробе матери, исправляем дефект, то ребенок не становится инвалидом", – пояснил Иванов.
16:33:46 09-04-2024
Внеутробных то нехватает!
07:34:13 10-04-2024
На кой бес плодить инвалидов? С солнечными своими уже всех задолбали! Кто работать-то будет лет через 20?
09:27:57 10-04-2024
Гость (07:34:13 10-04-2024) На кой бес плодить инвалидов? С солнечными своими уже всех з... Смысл именно в том, что если НЕ прооперировать - родится инвалид. А после операции - нормальный малыш. Или как минимум более здоровый.