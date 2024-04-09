В России предложили обучать хирургов, способных оперировать нерожденных младенцев

"Внутриутробный хирург" может помочь с пороками развития любого органа

09 апреля 2024, 16:00, ИА Амител

Бригада хирургов / Фото: unsplash.com

В России нет отдельной специальности "внутриутробного хирурга", поэтому в операции принимают участие врачи сразу нескольких направлений, из-за чего могут возникнуть юридические моменты – кто из них отвечает за здоровье плода, рассказал "Парламентской газете" главный неонатолог Минздрава, ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета профессор Дмитрий Иванов.

Сейчас детей в утробе матери могут прооперировать по медицинским показаниям как минимум в трех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

"Эти сложнейшие операции проводят врачи, которые перед этим прошли долгий профессиональный путь в десятки лет в области хирургии, акушерства, ультразвуковой диагностики", – подчеркнул Иванов.

Однако такой специальности, как "внутриутробный хирург", нет в медицинской номенклатуре. Иванов считает, что ее необходимо ввести, ведь тот, кто будет целенаправленно учиться именно по этому направлению, достигнет больших результатов.

"Внутриутробный хирург" может помочь с пороками развития любого органа: легких, сердца, сосудов головного мозга, почек и так далее. К примеру, есть заболевание – спинномозговая грыжа.