В России может не остаться терапевтов, анестезиологов и травматологов

Эксперты уверены, что если проблему дефицита не решать, это может угрожать доступности медицинской помощи

05 апреля 2024, 13:14, ИА Амител

Врач с фонендоскопом / Фото: unsplash.com

В России не хватает 29,4 тыс. врачей, а среднего медперсонала - 63,5 тыс. В итоге острый дефицит уже отразился на доступности медпомощи. Чтобы исправить ситуацию, необходимо качественнее готовить специалистов, увеличить зарплаты и защитить медработников от необоснованного уголовного преследования, пишет "Парламентская газета".

Заслуженный врач России, депутат Госдумы Айрат Фаррахов отметил, что сегодня профессия терапевта непопулярна, и эту ситуацию необходимо изменить. По его словам, чаще всего россияне жалуются на то, что участкового врача в поликлинике просто нет, либо они быстро меняются.

Такая же ситуация в селах и малых городах, где недостаточно узких специалистов первичного звена: люди не могут записаться к офтальмологам и неврологам.

"Сеть фельдшерско-акушерских пунктов развивают, но занять должности в них просто некому", - указал глава Общественного совета при Минздраве, председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников.

Он подчеркнул, что большая проблема возникла также с анестезиологами, травматологами, неонатологами.

В профсоюзе работников здравоохранения считают, что необходима единая федеральная программа ликвидации дефицита кадров в здравоохранении. Она должна быть всеобъемлющей и решать вопросы зарплаты медработников и растущей нагрузки.