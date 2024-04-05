В России может не остаться терапевтов, анестезиологов и травматологов
Эксперты уверены, что если проблему дефицита не решать, это может угрожать доступности медицинской помощи
05 апреля 2024, 13:14, ИА Амител
В России не хватает 29,4 тыс. врачей, а среднего медперсонала - 63,5 тыс. В итоге острый дефицит уже отразился на доступности медпомощи. Чтобы исправить ситуацию, необходимо качественнее готовить специалистов, увеличить зарплаты и защитить медработников от необоснованного уголовного преследования, пишет "Парламентская газета".
Заслуженный врач России, депутат Госдумы Айрат Фаррахов отметил, что сегодня профессия терапевта непопулярна, и эту ситуацию необходимо изменить. По его словам, чаще всего россияне жалуются на то, что участкового врача в поликлинике просто нет, либо они быстро меняются.
Такая же ситуация в селах и малых городах, где недостаточно узких специалистов первичного звена: люди не могут записаться к офтальмологам и неврологам.
"Сеть фельдшерско-акушерских пунктов развивают, но занять должности в них просто некому", - указал глава Общественного совета при Минздраве, председатель профсоюза работников здравоохранения Анатолий Домников.
Он подчеркнул, что большая проблема возникла также с анестезиологами, травматологами, неонатологами.
В профсоюзе работников здравоохранения считают, что необходима единая федеральная программа ликвидации дефицита кадров в здравоохранении. Она должна быть всеобъемлющей и решать вопросы зарплаты медработников и растущей нагрузки.
"Если проблему дефицита не решать, это может угрожать доступности медицинской помощи", - уверен Фаррахов.
13:19:27 05-04-2024
Ну федеральные власти решить это не смогут, региональные - не собираются, значит спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
13:21:58 05-04-2024
А в Сибири может не остаться людей. Сохранение сложившейся модели пространственного развития угрожает национальной безопасности России: население концентрируется в центральной части страны, в то время как число жителей Сибири и Дальнего Востока сокращается опережающими темпами. Об этом говорится в свежем докладе главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача «Организация российского пространства в новой реальности»
13:25:19 05-04-2024
Проблем не было при СССР, потом пришли реорганизаторы, оптимизаторы, фомсы, страховые и прочие проверяющие, контролирующие. Кстати сотрудники фомсов лучше всех знают как надо лечить, вот пусть и лечат.
13:26:20 05-04-2024
Сколько ни повышай зарплаты в гос поликлиниках, в частных она будет выше, вот туда они все и перетекут.
14:04:12 05-04-2024
Главное, чтобы батюшки сохранились. И совет мудрый дадут, и откроют если что. А медицина-это от лукавого...
14:19:13 05-04-2024
попробуйте решить проблему необоснованной загруженности врачей документами, а так же уберите это НМО(непрерывное медицинское образование). А повышения квалификации нужно делать с отрывом от работы и не формально по интернету, а проводить учебу с врачами, давать им новые актуальные знания. Реально повышать квалификацию, а не ставить галочки. Кроме того улучшайте не только зарплаты, а еще и рабочие места медиков. Очень часто приходится работать в условиях, хуже бомжей. Оставьте врачу пациентов, а бумагой и отчетами пусть занимаются другие специалисты.
14:31:47 05-04-2024
А как обстоят дела с трансплантологами?
14:54:00 05-04-2024
А в настоящее время медицинская помощь доступна? Вы в этом уверены? Я, например, сильно в этом сомневаюсь.
15:12:36 05-04-2024
Гость (14:54:00 05-04-2024) А в настоящее время медицинская помощь доступна? Вы в этом у... Отвечу переделанным анекдотом "Специалисты считают, что в настоящее время медицинская помощь доступна? Вы в этом уверены? Вы не можете это оценивать, вы не специалист"))
15:06:00 05-04-2024
Вы серьёзно??????????????????? юмористы!
15:11:23 05-04-2024
"Оптимизация медицины" от наших "эффективных менеджеров" несовместима с медициной, это уже очевидно всем. Вопрос - проводимая оптимизация медицины это некомпетентность управления, или это умысел с целью зачистить поляну и перевести всех на платную медицину?
07:33:08 06-04-2024
Гость (15:11:23 05-04-2024) "Оптимизация медицины" от наших "эффективных менеджеров" нес... Ну а каких результатов Вы хотите, если оптимизацией медицины занималась бухгалтер? Может, и хороший бухгалтер,но даже на предприятиях,не связанных с медициной, бухгалтерам доверяют подводить финансовые итоги того, что планируют и выполняют другие специалисты.
15:58:40 05-04-2024
Вроде бы говорится всё за улучшение и развитие ,но жизнь,увы, показывает противоположное.Раньше к терапевту можно было попасть в день обращения ,а теперь только по истечении двух недель с момента обращения,по предварительной записи.Вот такое вот ,с позволения сказать,развитие.И к чему мы придём?-если уже не пришли?Медицина станет недоступной для основной части населения?
18:08:46 05-04-2024
ну я бы хотела терапевтом работать , моя мечта вот, но образование у нас не доступно к сожалению , и получить могут его только у кого деньги есть на это , сделайте образование доступным для людей уже, те кто купили его не хотят по специальности работать
22:09:34 05-04-2024
По целевому поступай и учись, баллов минимум надо.
06:52:26 06-04-2024
Стипендия студента медика 2800, учёба долгая, 6 лет плюс 2 года ординатура, надо поддерживать ребят, учащихся, а не чинить препятствия. Ординатура платная. А вот учиться на военного, МВД, по Гран-при всё условия, большая Стёпка и гос обеспечение
20:43:06 06-04-2024
Как все интересно получается. С образованием расправились, медицину добиваем, народ местный вымирает, миллиардеры почкуются...
22:03:01 06-04-2024
Одной из причин упадка здравоохранения является крупное воровство из ФОМС, есть множество фактов приписок, особенно при так называемой, диспансеризации. Многие главврачи незаконно "премируют" себя любимых и приближенных, о чем пишут СМИ. Государство не контролирует, не защищает от воровства созданные им обязательные фонды.