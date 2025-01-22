В России предложили освободить сирот от оплаты коммунальных услуг
Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму
22 января 2025, 10:30, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская предлагают освободить совершеннолетних детей-сирот от оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующий законопроект внесут 22 января на рассмотрение Госдумы.
"Учитывая, что бывшие дети-сироты часто являются социально неадаптированными, многие из них не имеют постоянного источника дохода и, соответственно, не могут стабильно оплачивать жилищные услуги, законопроектом <…> дети-сироты освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в случае признания их малоимущими в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации", – говорится в пояснительной записке к проекту.
Такую льготу предлагают предоставлять после признания сирот малоимущими.
Со слов Миронова, после достижения совершеннолетия и выхода из детского дома дети-сироты получают от государства жилье, однако часто не могут устроиться на работу, что лишает их постоянного дохода. В связи с этим у многих возникают проблемы с оплатой услуг ЖКХ, и было бы правильно освободить их от этих платежей на некоторое время.
Ранее этот вопрос пыталось решить Министерство образования и науки. В ведомстве рекомендовали регионам освободить детей-сирот от внесения платы, однако проблему так и не устранили.
10:33:44 22-01-2025
и раскидать на всех остальных же? да?
10:38:33 22-01-2025
Сужя по уровню доходов населения, 90% сироты в стране
11:05:45 22-01-2025
Гость (10:38:33 22-01-2025) Сужя по уровню доходов населения, 90% сироты в стране... 🤣🤣🤣
11:04:45 22-01-2025
За чей счет такая забота?
11:17:37 22-01-2025
Гость (11:04:45 22-01-2025) За чей счет такая забота?... В стране мало нефти добывается, на ЖКХ для сирот не хватит?
11:12:28 22-01-2025
Совершеннолетняя сирота не инвалид и может работать, популизм.
11:41:16 22-01-2025
бывшие дети-сироты часто являются социально неадаптированными--------- ну если их начать от всего освобождать, то они никогда и не адаптируются) зачем им это тогда?
11:45:39 22-01-2025
Давайте каждой сиротинушке еще соцработника предоставим? Чтоб в магазины ходил. А то ведь социально неадаптированные вместо хлеба водку купят.
12:20:53 22-01-2025
А почему сироты социально не адаптированы? Ведь они либо воспитываются в семьях, либо в детдомах. В абы какую семью их не отдают, только с хорошими родителями - воспитателями, платят последним деньги, в том числе за подготовку к самостоятельной жизни. В детдомах вообще работают профессиональные педагоги и психологи. Если сироты не адаптируются, значит, их неправильно воспитывали, зря государство платило деньги опекунам. Поэтому взыскивать за коммуналку надо с горе-воспитателей.
12:21:09 22-01-2025
Чистой воды популизм. Иждивенчества в них и без того предостаточно. Вырастили до 18 лет и вперед. Квартиру дали что еще? Далеко не у каждого молодого чел имеющего родителей имеется квартира. И доход не у каждого позволяет. Живут же.
13:07:50 22-01-2025
Страна, куда не кинь, везде клин.
14:31:04 22-01-2025
Знакомый сирота на льготных условиях поступил и закончил юридический, получил квартиру... А что делать не сироте?