В России предложили освободить сирот от оплаты коммунальных услуг

Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму

22 января 2025, 10:30, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская предлагают освободить совершеннолетних детей-сирот от оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект внесут 22 января на рассмотрение Госдумы.

"Учитывая, что бывшие дети-сироты часто являются социально неадаптированными, многие из них не имеют постоянного источника дохода и, соответственно, не могут стабильно оплачивать жилищные услуги, законопроектом <…> дети-сироты освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в случае признания их малоимущими в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Такую льготу предлагают предоставлять после признания сирот малоимущими.

Со слов Миронова, после достижения совершеннолетия и выхода из детского дома дети-сироты получают от государства жилье, однако часто не могут устроиться на работу, что лишает их постоянного дохода. В связи с этим у многих возникают проблемы с оплатой услуг ЖКХ, и было бы правильно освободить их от этих платежей на некоторое время.

Ранее этот вопрос пыталось решить Министерство образования и науки. В ведомстве рекомендовали регионам освободить детей-сирот от внесения платы, однако проблему так и не устранили.