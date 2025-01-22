НОВОСТИЭкономика

В России предложили освободить сирот от оплаты коммунальных услуг

Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму

22 января 2025, 10:30, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru
Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская предлагают освободить совершеннолетних детей-сирот от оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий законопроект внесут 22 января на рассмотрение Госдумы.

"Учитывая, что бывшие дети-сироты часто являются социально неадаптированными, многие из них не имеют постоянного источника дохода и, соответственно, не могут стабильно оплачивать жилищные услуги, законопроектом <…> дети-сироты освобождаются от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в случае признания их малоимущими в порядке, установленном законом соответствующего субъекта Российской Федерации", – говорится в пояснительной записке к проекту.

Такую льготу предлагают предоставлять после признания сирот малоимущими.

Со слов Миронова, после достижения совершеннолетия и выхода из детского дома дети-сироты получают от государства жилье, однако часто не могут устроиться на работу, что лишает их постоянного дохода. В связи с этим у многих возникают проблемы с оплатой услуг ЖКХ, и было бы правильно освободить их от этих платежей на некоторое время.

Ранее этот вопрос пыталось решить Министерство образования и науки. В ведомстве рекомендовали регионам освободить детей-сирот от внесения платы, однако проблему так и не устранили.

ЖКХ Россия

Комментарии 12

Avatar Picture
Гость

10:33:44 22-01-2025

и раскидать на всех остальных же? да?

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:38:33 22-01-2025

Сужя по уровню доходов населения, 90% сироты в стране

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:05:45 22-01-2025

Гость (10:38:33 22-01-2025) Сужя по уровню доходов населения, 90% сироты в стране... 🤣🤣🤣

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:04:45 22-01-2025

За чей счет такая забота?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:17:37 22-01-2025

Гость (11:04:45 22-01-2025) За чей счет такая забота?... В стране мало нефти добывается, на ЖКХ для сирот не хватит?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:12:28 22-01-2025

Совершеннолетняя сирота не инвалид и может работать, популизм.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:41:16 22-01-2025

бывшие дети-сироты часто являются социально неадаптированными--------- ну если их начать от всего освобождать, то они никогда и не адаптируются) зачем им это тогда?

  31 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:39 22-01-2025

Давайте каждой сиротинушке еще соцработника предоставим? Чтоб в магазины ходил. А то ведь социально неадаптированные вместо хлеба водку купят.

  27 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:20:53 22-01-2025

А почему сироты социально не адаптированы? Ведь они либо воспитываются в семьях, либо в детдомах. В абы какую семью их не отдают, только с хорошими родителями - воспитателями, платят последним деньги, в том числе за подготовку к самостоятельной жизни. В детдомах вообще работают профессиональные педагоги и психологи. Если сироты не адаптируются, значит, их неправильно воспитывали, зря государство платило деньги опекунам. Поэтому взыскивать за коммуналку надо с горе-воспитателей.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:21:09 22-01-2025

Чистой воды популизм. Иждивенчества в них и без того предостаточно. Вырастили до 18 лет и вперед. Квартиру дали что еще? Далеко не у каждого молодого чел имеющего родителей имеется квартира. И доход не у каждого позволяет. Живут же.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Филипп Филиппыч

13:07:50 22-01-2025

Страна, куда не кинь, везде клин.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:31:04 22-01-2025

Знакомый сирота на льготных условиях поступил и закончил юридический, получил квартиру... А что делать не сироте?

  7 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров