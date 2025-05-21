В России предложили отменить пенсии "к чертовой матери"
Чтобы дети обеспечивали своих родителей в старости
21 мая 2025, 15:41, ИА Амител
Журналист Сергей Мардан в эфире программы "Соловьев LIVE" предложил отменить пенсии в России.
Мардан отметил, что непростую демографическую ситуацию, которую сейчас пытаются выправить власти, можно назвать национальным бедствием.
"Я не вижу никакого выхода, я не верю ни в какую идеологию. Единственное, что я раз за разом предлагаю: давайте отменим к чертовой матери пенсии. Нарожал себе, воспитал детей, значит, будет что в старости есть. Нет? Сдохнешь", – заявил журналист.
Ранее депутат заявил, что каждый россиянин должен сам определить, на что он будет жить в старости. После в "Единой России" указали, что данные слова не отражают позицию партии.
15:43:57 21-05-2025
Мардану по мордасам!
09:19:09 22-05-2025
Гость (15:43:57 21-05-2025) Мардану по мордасам!... и по попану
15:44:23 21-05-2025
не вопрос.
налоги, взносы и воинскую повинность к той же самой матери отмените и на том сойдемся.
16:26:27 21-05-2025
Гость (15:44:23 21-05-2025) не вопрос.налоги, взносы и воинскую повинность к той же ... так как бы тогда еще бесплатные медицину и образование надо отменить, они конечно и так условно-бесплатные давно, но тогда у некоторых людей вообще шанса никакого не будет лечение посерьезней получить и все такое... А сей журналист с чего взял, что народ без надежды на пенсию детей рожать пойдет, а не вкалывать без перерывов на детей для того, чтобы хоть что-то накопить на старость?
17:30:25 21-05-2025
Гость (16:26:27 21-05-2025) так как бы тогда еще бесплатные медицину и образование надо ...
а его и так нет. если у вас нет денег, или знакомых, то вы пролетаете.
попросите бесплатное направление в АКДЦ или к узкому специалисту, и засеките сколь ждать. думаю, что очередь подойдет когда уже не надо станет.
высказывание вот этого чЕпуха из той же серии, как не просили вас рожать и макарошки.
т.е. лоботряс, языком лязгнул то, о чем в кулуарах и так разговоры ведутся, причем давно.
15:45:02 21-05-2025
Психически здоровые люди на такую программу не ходят. Да и не смотрят такое психически здоровые.
16:38:54 21-05-2025
Гость (15:45:02 21-05-2025) Психически здоровые люди на такую программу не ходят. Да и н... Психически здоровые люди лет 20 как избавились от домашних телевизоров.
17:16:46 21-05-2025
Гость (16:38:54 21-05-2025) Психически здоровые люди лет 20 как избавились от домашних т... Зачем избавляться от того, что ты приобрел за свои кровные и это находится в рабочем состоянии? Это и есть первый признак психически больного человека. У вас телевизор используется только для просмотра телепередач сомнительного качества? Это второй признак психа. Ну а про свой третий признак психа, вы и сами прекрасно знаете. Я не буду "срывать корочку" с вашей болячки. У меня телевизор в наличии. Иногда смотрим кино с дисков/флэшки/интернета. Еще реже подключаем видик. И все. Больше его не используем. Зачем нормальному человеку от него избавляться? Чтобы случайно на тупую программу не попасть глазками? Отрежьте вилку от шнура питания и все. По глупости не включите, а если приспичит, то за 5 минут все исправите. При условии, что руки не из заду растут. Теперь минусякайте "псевдонормальные".
17:27:33 21-05-2025
Гость (17:16:46 21-05-2025) Зачем избавляться от того, что ты приобрел за свои кровные и... опять дед...господи, когда уже пальцы у тебя отсохнут
17:35:45 21-05-2025
Гость (17:27:33 21-05-2025) опять дед...господи, когда уже пальцы у тебя отсохнут... Милая моя некрасивая старушка, у моих детей еще и жен нету. Да и до пенсии мне еще арбайтен и арбайтен. Так что твои два абрикосика, которые ниже плечей, но выше пупка расположены, высохнут быстрее. Хотя радует твоя реакция, про третий признак ты сразу просекла и начала кидаться.
17:48:58 21-05-2025
Гость (17:35:45 21-05-2025) Милая моя некрасивая старушка, у моих детей еще и жен нету. ... Ладно, ладно, не ругайтесь! Может, тётенька для просмотра фильмов использует проектор, а вы свой старый телевизор, в итоге, как выяснилось, оба не смотрите программу Соловьева))) Что вас объединяет!
18:01:06 21-05-2025
Гость (17:48:58 21-05-2025) Ладно, ладно, не ругайтесь! Может, тётенька для просмотра фи... Я в принципе с женщинами не ругаюсь. Только если они за 10 минут до окончания срока продажи алкоголя, не начинают по карманам из за 10 рублей наличкой копаться))
18:08:52 21-05-2025
Гость (18:01:06 21-05-2025) Я в принципе с женщинами не ругаюсь. Только если они за 10 м... Ну, не знаю, что посоветовать? Старайтесь закупаться заранее, чтобы не попасть в цейтнот))) Или держите при себе 10р на всякий случай, чтобы оказать безвозмездную помощь страждущей и избавить себя от конфликта и моральных страданий)))
19:49:11 21-05-2025
Гость (18:08:52 21-05-2025) Ну, не знаю, что посоветовать? Старайтесь закупаться заранее... Я в советах не нуждаюсь. Да и ситуации такие бывают не чаще пары раз в год. Ну и как тратить свои честно заработанные я сам решу.
20:48:23 21-05-2025
Гость (19:49:11 21-05-2025) Я в советах не нуждаюсь. Да и ситуации такие бывают не чаще ... Ясно, жаба задавит поделиться 10р)))
Действительно, что это я вам советую, ведь мне никогда не доводилось переживать у кассы, что заканчивается время продажи спиртного.
22:17:15 21-05-2025
Гость (20:48:23 21-05-2025) Ясно, жаба задавит поделиться 10р))) Действительно, чт... Ну нет у меня наличных. Все на карте. Ну а вы, можете считать это жабой и помогать каждому финансово, кто ваше время тратит. Ну и продолжайте верить, что про окончание срока продажи алкоголя, я написал правду. ;)
15:55:09 21-05-2025
Да куда их несёт, сами зажрались уже, а народу никакой жизни.
15:56:27 21-05-2025
Ну, значит, скоро отменят. Эти "журналисты" слова просто так не скажут.
15:58:02 21-05-2025
Себя отмени. А дальше, только маты.......................
15:59:44 21-05-2025
не не а как жить то потом . жду пенсии
16:16:02 21-05-2025
Гость (15:59:44 21-05-2025) не не а как жить то потом . жду пенсии...
Ответ же дан... сдохни
16:01:59 21-05-2025
давайте перестанем менять правила игры каждую неделю. перестаньте "о народе думать" уже, от вашей заботы только хуже. найдите себе честную работу.
16:21:12 21-05-2025
Гость (16:01:59 21-05-2025) давайте перестанем менять правила игры каждую неделю. перест... Не точно. "Утром бутерброд не лезет в рот, думаю, а как там народ"))
16:08:06 21-05-2025
если пенсии отменить, то придётся отменить пенсионный фонд, социальные отчисления - бюджет не треснет?
опять же пенсии бывают по недееспособности, потере кормильца, ветеранам военных действий и их сиротам... провокационное предложение, направленное на дестабилизацию
16:13:03 21-05-2025
интересно мне, когда ему ответочка прилетит за такие слова? нарожал - еще не значит, что у тебя теперь все будет в порядке, дети должны еще вырасти и не помереть раньше родителей, прости Господи...
16:29:26 21-05-2025
Гость (16:13:03 21-05-2025) интересно мне, когда ему ответочка прилетит за такие слова? ... ну в телевизоре говорить - не мешки ворочать...
16:24:01 21-05-2025
Совсем перестанут рожать. Будут копить на старость. Ведь дети требуют больших финансовых затрат в течение многих лет. Многие постараются переехать на ПМЖ в другие страны, где есть пенсия.
16:27:17 21-05-2025
Хм, а ничего, что на пенсию работника работодатель всю его жизнь отчисляет взносы? Тогда справедливо будет вернуть эти деньги по принадлежности, нет? Или тому, кто платил, или тому, чья пенсия. А то как платить, так обязаны, а как получать - так идите к чертовой матери? Отличное предложение, предлагаю отправить туда данного товарища.
16:34:10 21-05-2025
Балабол...
17:20:22 21-05-2025
Нельзя просто дать людям отдохнуть от тупой заботы таких депутатов. Законы зафиксировать и попробовать из исполнять. И все. Надоели перемены, зафиксируйте свою законодательную базу, дайте пожить спокойно.
17:57:04 21-05-2025
Ольга (17:20:22 21-05-2025) Нельзя просто дать людям отдохнуть от тупой заботы таких деп... Собирать раз в 5 лет Госдуму на сессию для принятия новшеств, а остальное время жить по "старым законам". А то мы головой крутим во все стороны, пытаемся понять суть новых законов, а их уже отменили и приняли новые. Никак не поспеть!
18:16:11 21-05-2025
Не зря эту помойку лет 15 не смотрю, так ниче не поменялось, только хуже стало))
Это,конечно, "стоило" выкладывать сюда
18:52:20 21-05-2025
Гостик (18:16:11 21-05-2025) Не зря эту помойку лет 15 не смотрю, так ниче не поменялось,... А что не так? Что, по-твоему, на сайт стоит выкладывать?
18:38:48 21-05-2025
Когда Мардан работал на КП.РУ, мне он казался умным журналистом.Потоми его за какие-то ошибки прогнали.Теперь, видимо, старается задобрить начальство, чтоб назад приняли.Как бывают ошибочны мнения о людях.
19:22:13 21-05-2025
Ни разу не слышал, чтобы какой-нибудь депутат, призывающий к отмене пенсий, отказался от своей депутатской пенсии. Более того, всегда голосуют за повышение пенсий депутатам…
21:11:32 21-05-2025
Не в курсе передачи, но - почему бы и не отменить, просто пособие одинако всем в размере ЗП депутата.. Остаётся работать (зная с молодости об отсутствии пенсии эквивалентной вложенному труду) - обеспечить себя и свою семью жильём и достатком, помочь детям образованием и какой-то базой..
21:35:17 21-05-2025
А может депутатов отмените? \
Или урежете им конские зарплаты приравняв к зарплатам простых людей, чтобы за 20.000 в месяц пахали слуги народа и на общественный транспорт пересадите, и в однушку переселите а то шибко жирно им ездить на премиальных тачках и гадить в золотые унитазы живя в особняках.
06:15:44 22-05-2025
А ведь этот призыв убить пол страны голодом - экстремизм- почему он еще на свободе?
06:49:48 22-05-2025
Гость (06:15:44 22-05-2025) А ведь этот призыв убить пол страны голодом - экстремизм- по... Золотой миллион России, показал свое нутро.
08:37:11 22-05-2025
С такими инициативами и родители быстро сдохнут, и дети их тоже сдохнут быстро. Сбудется мечта о золотом миллиарде.
09:37:54 22-05-2025
Гость (08:37:11 22-05-2025) С такими инициативами и родители быстро сдохнут, и дети их т... а может задумаются чуток, очнутся от литрагичного сна, озадачатся как обеспечить хоть минимально старость - а не будут надеяться, типа я всю жисть роботал, пусть госво меня покормит.
10:04:40 22-05-2025
Musik (09:37:54 22-05-2025) а может задумаются чуток, очнутся от литрагичного сна, озада... Если нельзя будет надеяться на государство, работая всю жизнь, то тогда зачем трудиться легально, платить налоги? Работать в черную - это значит проснуться от летаргического сна?
09:36:52 22-05-2025
а не "охудели" ли такие высказыватели???
09:44:43 22-05-2025
Гость (09:36:52 22-05-2025) а не "охудели" ли такие высказыватели???... нет. тема реформы активно обсуждается.