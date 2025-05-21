В России предложили отменить пенсии "к чертовой матери"

Чтобы дети обеспечивали своих родителей в старости

21 мая 2025, 15:41, ИА Амител

Журналист Сергей Мардан в эфире программы "Соловьев LIVE" предложил отменить пенсии в России.

Мардан отметил, что непростую демографическую ситуацию, которую сейчас пытаются выправить власти, можно назвать национальным бедствием.

"Я не вижу никакого выхода, я не верю ни в какую идеологию. Единственное, что я раз за разом предлагаю: давайте отменим к чертовой матери пенсии. Нарожал себе, воспитал детей, значит, будет что в старости есть. Нет? Сдохнешь", – заявил журналист.

Ранее депутат заявил, что каждый россиянин должен сам определить, на что он будет жить в старости. После в "Единой России" указали, что данные слова не отражают позицию партии.