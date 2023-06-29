В России предложили отнимать животных за жестокое обращение
В настоящее время хозяину могут назначить штраф или условный срок
29 июня 2023, 11:19, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил отнимать животных у хозяев за жестокое обращение. Об этом сообщают "Известия".
По словам Бурматова, у людей, которые допускают насилие в отношении питомцев, нужно отнимать животных. Также он предложил изымать из квартир диких зверей, содержание которых в домашних условиях может быть травмирующим.
Сейчас в России за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. При этом питомец остается с человеком.
11:22:37 29-06-2023
На польта?
00:24:38 30-06-2023
Гость (11:22:37 29-06-2023) На польта?... Лучший коммент
11:29:54 29-06-2023
Собак спасают, а вот труд бесплатный труд детей без согласия родителей практически узаконили. "Российских школьников обяжут трудиться на пользу общества Депутаты Госдумы единогласно приняли в первом чтении законопроект о трудовом воспитании российских школьников. Поправки к закону «Об образовании» предполагают, что общественно полезный труд станет обязательной частью программы среднего образования. Школьников привлекут к «высадке насаждений на пришкольные территории, оформлению класса, актового и спортивного зала к мероприятию, помощи библиотекам и музеям». При этом администрации учебных заведений больше не потребуется на это согласие родителей. Депутаты подчеркивают, что изменения направлены на борьбу с «идеологией потребления» и на устойчивый рост российской экономики." Что интересно, бесплатный труд олигархов , направленный на устойчивый рост экономики, не рассматривается.
11:36:15 29-06-2023
В летние каникулы 1 месяц мы этим и занимались. Депутаты фантазией не обладают, поэтому берут СССРовский опыт и лепят его в современные реалии.
14:18:55 29-06-2023
Гость (11:36:15 29-06-2023) В летние каникулы 1 месяц мы этим и занимались. Депутаты фа... не месяц , а 10 дней
12:06:19 29-06-2023
Гость (11:29:54 29-06-2023) Собак спасают, а вот труд бесплатный труд детей без согласия... А что в этом плохого? Вы боитесь, что Вашего ребенка обяжут пол помыть в школе или цветы высадить?? У нас всегда так и было - зимой и снег могли пойти поскребсти перед школой, а летом 2 недели практики: помогали с ремонтом класса и школы, что посильно. Я буду рада, если сын в следующем году (8 класс) будет принимать в этом участие. В этом учитель труда их уже несколько раз привлекал к пришкольным работам, никто не помер!
12:53:48 29-06-2023
Гость (12:06:19 29-06-2023) А что в этом плохого? Вы боитесь, что Вашего ребенка обяжут ... А если вас обяжут помыть пол в вашем офисе или на заводе бесплатно? Приходишь такой в костюме и белой рубашке и хвать швабру, ведро, давай наяривать (костюм потом выбросишь, ничего, новый купишь)! Потом выйди на улицу, поскреби снег перед своим офисом или заводом (ВСЕ РАБОТЫ В СВОБОДНОЕ ОТ ПРОФДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРЕМЯ), во время летнего отпуска ремонтируй рабочий кабинет, нюхай краску. Летом клумбу после работы прополешь. ЭТО КАЖЕТСЯ АБСУРДОМ? А когда касается детей - то нормой? ДА, НЕ ЗАБУДЬ ПОСТАВИТЬ ПРИВИКУ ОТ СТОЛБНЯКА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ. Минздрав рекомендует всем, кто занимается работами с землей, ремонтами, уборкой.
13:19:24 29-06-2023
Гость (12:53:48 29-06-2023) А если вас обяжут помыть пол в вашем офисе или на заводе бе... Нас заранее предупреждали в нашей советской школе, что "завтра в классе будет генеральная уборке, приходим в той одежде, которую не жалко запачкать". Генеральную уборку проводили в конце каждой четверти - отмывали стены, батареи, парты свои, двери и т.д. То, что уборщица обычно не моет.
13:20:20 29-06-2023
Гость (12:53:48 29-06-2023) А если вас обяжут помыть пол в вашем офисе или на заводе бе... Учителя так и делают сейчас, летом на работе и ремонтом занимаются, и благоустройством на школьной территории, и т.д.
14:35:57 29-06-2023
Гость (13:20:20 29-06-2023) Учителя так и делают сейчас, летом на работе и ремонтом зани... Учителя летом выполняют такие работы не бесплатно, а в рабочее время, за свою обычную зарплату. Совсем не во время отпуска или после работы. Хочется спросить: им нравится?
15:32:50 29-06-2023
Гость (14:35:57 29-06-2023) Учителя летом выполняют такие работы не бесплатно, а в рабоч... Да, в рабочее время. Что значит "нравится-не нравится"? А им балду пинать на работе надо? Уроков летом нет, что еще там делать? Разбирают свои кабинеты, ремонтируют и т.д.
15:58:16 29-06-2023
Гость (15:32:50 29-06-2023) Да, в рабочее время. Что значит "нравится-не нравится"? А им... Лучше бы занимались методической работой, разрабатывали новые планы уроков, осваила современные способы обучения, повышали квалификацию.
16:43:17 29-06-2023
Гость (15:32:50 29-06-2023) Да, в рабочее время. Что значит "нравится-не нравится"? А им... Если считате, что нормально учителям самим заниматься ремонтом школ, потом не жалуйтесь на качество обучения.
15:47:43 29-06-2023
Гость (12:53:48 29-06-2023) А если вас обяжут помыть пол в вашем офисе или на заводе бе... дурь не пишите. в школе это делается с воспитательной целью - приучение к труду и бережному отношению к труду чужому. чтоб на собственной шкурке почувствовали, как это неприятно, когда цветочки, тобой посаженные, топчут...
16:22:08 29-06-2023
Гость (15:47:43 29-06-2023) дурь не пишите. в школе это делается с воспитательной целью ... насильственно посаженные цветочки сам же и вытопчет, вот ваша воспитательная цель. Привить ненависть к физическому труду. Нас в советское время отправляли на практику на какой-то завод. Сделали выводы. Никто после школы не пошёл работать на завод. Куда угодно, только не на завод.
11:31:12 29-06-2023
Кастрировать и отпускать ?
13:07:25 29-06-2023
Гость (11:31:12 29-06-2023) Кастрировать и отпускать ?... Ага. В автоклав и на мыло.
14:01:27 29-06-2023
Гость (12:53:48 29-06-2023) А если вас обяжут помыть пол в вашем офисе или на заводе бе... Вы из какого года рождения? Образовательный и воспитательный процесс в школе сравнивать с взрослой работой по найму. В школе это называется трудовое воспитание. Должно быть неотъемлемой частью педагогического процесса.
14:33:40 29-06-2023
Гость (14:01:27 29-06-2023) Вы из какого года рождения? Образовательный и воспитательны... а чем отличается взрослая работа по найму с "трудовым воспитанием" в школе? Тем, что взрослый откажется бесплатно работать, а детей лишают прав по закону? Заметьте, речь не идет о создании сферы детского трудоустройства, когда бы ребёнок приучался к труду, получая за это деньги. Фишка в том, что ребенок будет работать именно бесплатно.
14:39:35 29-06-2023
Гость (14:33:40 29-06-2023) а детей лишают прав по закону? Заметьте, речь не идет о создании сферы детского трудоустройства, когда бы ребёнок приучался к труду, получая за это деньги. Фишка в том, что ребенок будет работать именно бесплатно. не переломится твой спиногрыз, если будет знать с какой стороны за лопату браться.
14:49:03 29-06-2023
Гость (14:39:35 29-06-2023) не переломится твой спиногрыз, если будет знать с какой сто... МОЙ РАБОТАТЬ БЕСПЛАТНО НЕ БУДЕТ (Бесплатно своей бабушке с дедом на даче помогает). А твой пусть вместо моего бесплатно общественно трудится. Так и будет, точно тебе говорю!
14:51:51 29-06-2023
Гость (14:49:03 29-06-2023) Гость (14:39:35 29-06-2023) не переломится твой спино... яжемамка, я тебя немножко расстрою. мои двое уже давно школу закончили. так что твои деньги с дырками.
15:22:26 29-06-2023
Гость (14:51:51 29-06-2023) Гость (14:49:03 29-06-2023) Гость (14:39:35 29-06-2023... Это ты и твои дети-пролы в дырках. а мои уже давно на госслужбе.
16:11:31 29-06-2023
яжепапке-нищеброду14:51 (15:22:26 29-06-2023) Это ты и твои дети-пролы в дырках. а мои уже давно на госслу... Штаны протирают, да на всех паразитируют.
16:29:04 29-06-2023
Гость (16:11:31 29-06-2023) Штаны протирают, да на всех паразитируют. ... Нет, не штаны протирают, а выполняют высококвалифицированную работу, требующую знаний и опыта. А вот твои, скорее всего, как раз паразитируют, живут на пособие.
16:41:54 29-06-2023
Гость (16:29:04 29-06-2023) Гость (16:11:31 29-06-2023) Штаны протирают, да на вс... Высококваливицировання работа на госслужбе? Насмешила. Это как пенсов на бабки развести? Не позорилась бы, мамаша.
16:46:25 29-06-2023
яжепапке-нищеброду14:51 (15:22:26 29-06-2023) Это ты и твои дети-пролы в дырках. а мои уже давно на госслу... Вот оно - отношение мамашек, которые пристроили своих недоучек на госслубу. Вы для них пролы! Низшая каста! А они элита! Все все понятно?
15:34:41 29-06-2023
Гость (14:49:03 29-06-2023) Гость (14:39:35 29-06-2023) не переломится твой спино... Твой как раз и будет бесплатно горбатиться за гроши, работая потом на дядю. Потому что к труду не приучен с детства, поэтому САМ без палки трудиться ленится.
16:05:37 29-06-2023
Гость (15:34:41 29-06-2023) Гость (14:49:03 29-06-2023) Гость (14:39:35 29-06-2023... МОЙ никогда не работал за гроши. Потому что получил хорошее образование, а не бесплатно тёр стены в школе. выполнения различных физических работ есть специально обученные люди. Вот твои за гроши мне вымоют квартиру, покрасят, отремонтируют и прочее, ты их там ещё обучил в рамках трудового воспитания.
17:37:02 29-06-2023
Гость (16:05:37 29-06-2023) МОЙ никогда не работал за гроши. Потому что получил хорошее... Фраза "специально обученные люди" выдает в тебе такую лютую колхозницу, которая так и не выехала из деревни. И деревня из тебя не выехала. Невзирая на высокие должности твоих детей на госсужбе. Каким местом они туда попали и каким местом держаться. Вот в чем вопрос. Место это имеет свойство состариваться.
18:24:14 29-06-2023
Гость (17:37:02 29-06-2023) Фраза "специально обученные люди" выдает в тебе такую лютую... Не было, к счастью, необходимости пристраивать детей на работу. Сами проходили конкурс и получали место, соответсвующее образованию и знаниям. Никогда не жили в деревне. А как твои дети существуют на пособие, на подачки общества? Расскажи, не стесняйся!
06:18:21 30-06-2023
Гость (14:49:03 29-06-2023) Гость (14:39:35 29-06-2023) не переломится твой спино... Мадам, а сколько вы с мужа за супружеский долг берёте? Не будете же Вы лежать бесплатно?
14:06:18 29-06-2023
Ну, хорошо! Теперь не надо будет в деревнях каждой хозяйке по несколько раз в год топить кутят, щенят. Сдал невостребованный приплод и дальше наслаждайся жизнью.
14:41:22 29-06-2023
Сельский (14:06:18 29-06-2023) Ну, хорошо! Теперь не надо будет в деревнях каждой хозяйке п... А штраф? Ведь не просто так будут забирать... Или несколько желающих ссудят деньги , отдадут какому-нибудь дедку ненужных кутят, чтобы он сдал государству, заплатив штраф.
14:46:09 29-06-2023
Гость (14:41:22 29-06-2023) А штраф? Ведь не просто так будут забирать... Или несколько ... там щас штраф для физиков до 15 тысяч.
14:51:18 29-06-2023
Они ещё со стаями бездомных собак справиться не могут, а уже про изымание барагозят.
15:30:46 29-06-2023
МОЙ РАБОТАТЬ БЕСПЛАТНО НЕ БУДЕТ (Бесплатно своей бабушке с дедом на даче помогает)----- да вряд ли бесплатно) от осинки не родятся апельсинки)))
16:15:21 29-06-2023
Генеральную уборку проводили в конце каждой четверти - отмывали стены, батареи, парты свои, двери и т.д. То, что уборщица обычно не моет.---------------------- Ключевой момент! Уборщица получает деньги, но не моет стены и прочее, хотя обязана. Возникает вопрос, почему. Ответ прост - руководство не требовало выполнения работ в полном объеме. Отчего это? Очень часто на технические должности директора устраивали своих родственников и знакомых. Дети мыли бесплатно школу, директор с родственниками складывали денежки в свой карман.
16:47:14 29-06-2023
Что вы ругаетесь?))) Кто согласен своих детей учить бесплатно работать- флаг в руки! Кто не согласен- у тех дети будут руководить теми, кто работает)) Всё же элементарно) Мой вот руководить будет, работать бесплатно точно не станет. С детства учим, что ЛЮБОЙ труд вне дома должен достойно оплачиваться.
17:52:56 29-06-2023
Во время социализма не было бесплатного труда. Если кто-то работал безвозмездно, значит, другой вместо него получал эти деньги. Тем более при капитализме. Надо не заставлять детей работать бесплатно, а создавать центры по устройству несовершеннолетних, желающих подработать . Купить НА СВОИ ДЕНЬГИ новый смартфон, дорогие кроссовки, да мало ли что ещё, ребёнок может просто хотеть помочь семье материально, чтобы все поехали в путешествие. Приучать же детей к труду по обслуживанию себя (например, убирать свою комнату, гладить одежду и т.п.) должна семья.
21:55:11 29-06-2023
о как яжемамки вспетушились... то спиногрыз на даче бабкодедам помогает "бесплатно", но за обещанную стариковскую хату в центре, то еще хлеще, работают на госслужбе и ничего лишнего не делают... вот тут даже не знаю... толи бггг писать... толи бугага... хотя это скорее всего таже яжемамка отметилась у которой бесплатно спиногрыз не работает, но она его уже на "работу устроила"..... пы.сы да. я яжепапка, которого какая то кукушка по бестолковости головного мозга ,в нищеброды записала. я не буду ее расстраивать и писать где мои дети живут. все равно не поверит. но пусть будет по ее мнению. живем семь человек на пособия в двушке в бараке на силикатном
00:11:32 30-06-2023
Гость (21:55:11 29-06-2023) о как яжемамки вспетушились... то спиногрыз на даче бабкодед... Да не трогай ты это г... Оно не будет вонять на весь край. Это ж та, что на протяжении лет 20 только жалобы строчила. И на ее счету ушедшие воспитатели детского сада и учителя школы. Хорошие такие достижения. Слава и хвала. Стеллу надо поставить. Она успешная. Остальные ПРОЛЫ.
00:38:13 30-06-2023
Гость (21:55:11 29-06-2023) о как яжемамки вспетушились... то спиногрыз на даче бабкодед... Если бы тебе было чем похвалиться, ты непременно бы это сделал! Ведь сразу же начал с того, что " я тебя немножко расстрою. мои двое уже давно школу закончили". С чего это поворот на 180 градусов? Похоже, действительно, живете в бараке на пособия.
07:41:08 30-06-2023
Гость (00:38:13 30-06-2023) Если бы тебе было чем похвалиться, ты непременно бы это сдел... я в отличии от тебя не люблю хвалиться. ты то поди каждую тарелку супа или манной каши в инсте вываливаешь? и никакого поворота не было. дети взрослые, за яжемамкиного цветочка работать физически не смогут.
00:47:48 30-06-2023
Восхвалять бесплатный труд крайне безнравственно. Это обесценивает работающего человека. Ничего в жизни не бывает бесплатно. Просто деньги получает кто-то другой.
20:54:58 30-06-2023
Гость (00:47:48 30-06-2023) Восхвалять бесплатный труд крайне безнравственно. Это ... Радует одно,в недалеком будущем он вам будет подавать кружку воды за деньги,не чего в жизни не бывает бесплатно-это же обесценивает работающего человека