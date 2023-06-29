В России предложили отнимать животных за жестокое обращение

В настоящее время хозяину могут назначить штраф или условный срок

29 июня 2023, 11:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил отнимать животных у хозяев за жестокое обращение. Об этом сообщают "Известия".

По словам Бурматова, у людей, которые допускают насилие в отношении питомцев, нужно отнимать животных. Также он предложил изымать из квартир диких зверей, содержание которых в домашних условиях может быть травмирующим.

Сейчас в России за жестокое обращение с животными предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до трех лет. При этом питомец остается с человеком.