В России предложили продавать алкоголь только в местах, куда можно попасть с 18 лет

По мнению инициаторов, спиртное должно находиться в отдельном помещении с отдельным входом из торгового объекта

29 ноября 2024, 17:45, ИА Амител

Бутылки / Фото: unsplash.com / Avatar of user Beatrice Mazzarello

В Госдуму внесли законопроект о продаже алкоголя в специализированных местах, куда можно попасть только после 18 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

"Законопроектом предлагается определить возможность продажи алкогольной продукции в стационарном торговом объекте, расположенном в городском населенном пункте, исключительно в отдельных специализированных местах (здания, помещения, отделы, секции), таким образом, чтобы места размещения и продажи алкогольной продукции располагались отдельно от мест размещения и продажи других видов товаров. При этом доступ в такие помещения, где размещается и продается алкоголь, не допускается лицам, не достигшим 18 лет", – говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас алкоголь могут продавать в любых продуктовых магазинах. Там он размещен таким образом, что пройти мимо него невозможно.

Также законопроект предусматривает выделение специальных мест при розничной торговле алкоголем. Это нужно для того, чтобы напитки стояли отдельно от других товаров и не были на виду у покупателей. А чтобы не допустить прямого обозрения, алкоголь предлагают продавать в отдельном помещении с отдельным входом из торговой точки или со стороны улицы.