В России предложили провести радикальную реформу чиновничьего аппарата

Главное, чтобы процесс шёл без эксцессов

07 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Экономист Михаил Хазин заявил о необходимости проведения реформы чиновничьего аппарата, чтобы начать процесс экономических преобразований, сообщает РИА Новости.

"Чтобы запустить сегодня процесс экономических преобразований, требуется радикальная смена части управляющего класса, правительственных чиновников ряда министерств и глав нескольких крупнейших банков", – отметил эксперт.

По его мнению, можно говорить о "новой команде, ядро которой составят 20-25 человек", и такие "грамотные люди в России есть".