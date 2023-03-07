В России предложили провести радикальную реформу чиновничьего аппарата
Главное, чтобы процесс шёл без эксцессов
07 марта 2023, 16:01, ИА Амител
Экономист Михаил Хазин заявил о необходимости проведения реформы чиновничьего аппарата, чтобы начать процесс экономических преобразований, сообщает РИА Новости.
"Чтобы запустить сегодня процесс экономических преобразований, требуется радикальная смена части управляющего класса, правительственных чиновников ряда министерств и глав нескольких крупнейших банков", – отметил эксперт.
По его мнению, можно говорить о "новой команде, ядро которой составят 20-25 человек", и такие "грамотные люди в России есть".
"Разумеется, сдвинуть все с мёртвой точки непросто. Скажу больше – чрезвычайно болезненно. Но начинать надо, и чем скорее, тем лучше. Главное, чтобы процесс шёл без эксцессов", – подчеркнул Хазин.
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