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В России предложили провести радикальную реформу чиновничьего аппарата

Главное, чтобы процесс шёл без эксцессов

07 марта 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Экономист Михаил Хазин заявил о необходимости проведения реформы чиновничьего аппарата, чтобы начать процесс экономических преобразований, сообщает РИА Новости.

"Чтобы запустить сегодня процесс экономических преобразований, требуется радикальная смена части управляющего класса, правительственных чиновников ряда министерств и глав нескольких крупнейших банков", – отметил эксперт.

По его мнению, можно говорить о "новой команде, ядро которой составят 20-25 человек", и такие "грамотные люди в России есть".

"Разумеется, сдвинуть все с мёртвой точки непросто. Скажу больше – чрезвычайно болезненно. Но начинать надо, и чем скорее, тем лучше. Главное, чтобы процесс шёл без эксцессов", – подчеркнул Хазин.

Комментарии 7

  • После каждой реформы этот курятник увеличивался в разы
    07 марта, Гость   Ответить
  • Ха-ха ржу не могу, у них все шито крыто, и сор из избы выносить нельзя
    07 марта, Гость   Ответить
  • Не получится, власть патологически боится бизнеса в России.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Помню один из таких процессов начинался в начале горбачёвской перестройки.
    07 марта, Гость   Ответить
  • Ну да, САМОЕ ВРЕМЯ начать ререстройку-2.))) Только сначала вспомните, чем закончилась первая перестройка. Кому-то снова захотелось развалить страну…
    07 марта, Гость   Ответить
  • Сам себя ведь не сменит
    07 марта, Гость   Ответить
  • Замах рублевый а удар копеечный. Давно уже лет этак 20 постоянно общество требует сокращения на 50% чиновников и их зарплат а тем более премий. Но воз и ныне там и увеличивается еще больше или в крайнем случае технических работников но не вицепремьеров, замов первых лиц,замов их замов , замов замов департаментов и т. д. по нисходящей
    08 марта, Гость   Ответить
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