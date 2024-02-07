НОВОСТИОбщество

В России предложили разрешить браки с погибшими на СВО

Из-за неофициального статуса женщины не могут претендовать на выплаты и льготы

07 февраля 2024, 11:15, ИА Амител

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить посмертные браки с погибшими в зоне СВО, сообщает E1.ru. Документ опубликован на сайте парламента.

"Законопроектом предложено предусмотреть возможность признавать супругом после смерти одного из фактических супругов, поскольку в данном случае невозможно оформление брачного отношения на прошлый период в связи со смертью или исчезновением лица в связи с участием в специальной военной операции. В этом случае семьи лишаются кормильца, а в действующем законодательстве нет правовых средств и механизмов защиты интересов таких членов семьи военнослужащего", – отмечается в пояснительной записке.

Другими словами: из-за неофициального статуса женщины не могут претендовать на выплаты и льготы, положенные членам семей погибших бойцов, а также получить наследство.

Устанавливать факт "брачных отношений" будет суд: если мужчина и женщина проживали вместе и вели общее хозяйство не менее трех лет, или же будет достаточно года, если при сожительстве родился совместный ребенок.

Пустой кошелек / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
СВО Госдума законопроекты

Комментарии 38

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Гость

11:24:42 07-02-2024

1 апреля далеко

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Гость

11:25:14 07-02-2024

"Молодые могут поцеловаться"... мдяя..

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Элен без ребят

11:27:42 07-02-2024

это рукалицо 2 раза, не?

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Гость

11:29:43 07-02-2024

П.В.Крашенинников, А.А.Турчак, А.А. Клишас.... -------- от них хоть раз что то здравомыслящее поступало?

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Гость

13:59:11 07-02-2024

Гость (11:29:43 07-02-2024) П.В.Крашенинников, А.А.Турчак, А.А. Клишас.... -------- от н... Видимо следующее предложение будет: разрешить бойцам СВО многоженство.

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Гость

11:30:03 07-02-2024

вышеотписавшиеся. Это сделано для того, чтобы не оформленные гражданские жены могли получить выплаты за погибших. Вы бы хоть содержание сабжа смогли осилить, прежде чем своими культяпками тут царапать.

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Гость

11:34:20 07-02-2024

Гость (11:30:03 07-02-2024) вышеотписавшиеся. Это сделано для того, чтобы не оформленные... ну а почему ты не оформилась со своим парнем? чтоб разбежаться по быстрому, не так ли? только не пиши тут про неземную любофь, что так хотели быть вместе аж кушать не могли.

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Гость

11:52:12 07-02-2024

Гость (11:30:03 07-02-2024) вышеотписавшиеся. Это сделано для того, чтобы не оформленные... а как подтвердить, что являешься гражданской женой? А если у погибшего было несколько женщин , считавших себя гражданским женами или невестами?

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Гость

15:40:55 07-02-2024

Гость (11:52:12 07-02-2024) а как подтвердить, что являешься гражданской женой? А если у... Кто раньше встал того и тапки, кто первая до суда добежала.....

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Элен без ребят

11:53:57 07-02-2024

Гость (11:30:03 07-02-2024) вышеотписавшиеся. Это сделано для того, чтобы не оформленные... а мы прочитали, представляете? и совсем не против того, чтобы дети получили выплаты, но для этого не нужен брак с погибшим человеком. достаточно, например, теста ДНК на установление отцовства. а если человек при жизни был против брака и ребенок не его? почему не оформили отношения сразу? вопросов очень много и будет много жульничества.

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Гость

12:01:38 07-02-2024

Гость (11:30:03 07-02-2024) вышеотписавшиеся. Это сделано для того, чтобы не оформленные... А может погибший не хотел, чтобы его сожительница получила за него выплаты? Это только крепостных насильно женили.

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Гость

16:43:31 07-02-2024

Гость (11:30:03 07-02-2024) вышеотписавшиеся. Это сделано для того, чтобы не оформленные... А если немного подумать над сообщенным в статье, а только потом писать про культяпки? Испанский стыд за Ваши юридические азы.

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Гость

11:32:02 07-02-2024

Люди выбрали гражданский брак осознанно, жили не один год, хотя имели возможность оформить законно отношения даже перед мобилизацией- кто же мешал? Почему только имущественный вопрос меняет убеждения?

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Гость

11:41:22 07-02-2024

Гость (11:32:02 07-02-2024) Люди выбрали гражданский брак осознанно, жили не один год, х... Потому что официальность брака - это именно только для регулирования имущественных вопросов.

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Гость

20:30:22 07-02-2024

Официальность брака для защиты и поддержки детей в семье.

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горожанка

11:34:12 07-02-2024

БРЕД. Если он при жизни не хотел узаконить с ней отношения кто Вы такие чтобы идти против его воли и делать это после его смерти.

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Гость

11:36:32 07-02-2024

А потом эти гражданские жены будут судиться за выплаты с родителями и детьми погибших. Законодательный бред. Вместо того чтобы уже завершать эту бойню, они выдумывают дурацкие законы...

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Гость

13:28:45 07-02-2024

Гость (11:36:32 07-02-2024) А потом эти гражданские жены будут судиться за выплаты с род... Завершать бойню? Ты это своему наркоману Зеленскому напиши.

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Гость

15:52:17 07-02-2024

Гость (13:28:45 07-02-2024) Завершать бойню? Ты это своему наркоману Зеленскому напиши.... Завершить бойню, значит более решительно бомбить их. Чтобы не было ни одной тэц в киеве, ни одного аэропорта, жд путей, водоканал разбомбить. Наркоман то сам сбежит, у него столько имущества за пределами укропии.

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Гость

11:52:59 07-02-2024

ну а почему ты не оформилась со своим парнем? чтоб разбежаться по быстрому, не так ли?---- ну или, возможно, он никакого брака с ней и не хотел? а хотел, чтобы в случае чего, эти деньги получила мать?..а теперь его мнение никого не волнует, получается?..

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Гость

11:53:19 07-02-2024

Бедный парень сбежал от такой на СВО, так и после смерти достанет

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Гость

12:21:03 07-02-2024

Гость (11:53:19 07-02-2024) Бедный парень сбежал от такой на СВО, так и после смерти дос... Ему-то всё равно,государство ведь будет выплачивать.Тем не менее мутно это...

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Гость

12:31:30 07-02-2024

Заголовок поменяйте "Законопроектом предложено предусмотреть возможность признавать супругом после смерти одного..."

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Гость

12:52:21 07-02-2024

Гость (12:31:30 07-02-2024) Заголовок поменяйте "Законопроектом предложено предусмотреть... Заголовок менять нельзя. Чем бредовее - тем привлекательнее

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Гость

12:32:31 07-02-2024

посмертные браки с погибшими --- вообще красивый был бы закон. По человечески красиво

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Гость

12:33:12 07-02-2024

Сразу вспомнился мультфильм для взрослых ТРУП НЕВЕСТЫ, в данном случае труп жениха. Ох, и сказочники наши законотворцы.

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Гость

13:30:28 07-02-2024

наличие детей и по ДНК тесту определить можно. А без детей большой простор для мошенничества. Деньги холостого доставались родителям, а тут появится еще претендентка на наследство с подставными свидетелями.

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Гость

13:30:43 07-02-2024

И ведь сидят эНти депутаты законы, как казюли из носа выковыривают

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Гость

13:36:16 07-02-2024

Конечно женить на покойнике нельзя! Надо законодательно признавать живым на один день, женить, а со следующего дня опять статус мертв ставить. Вот такой сюрреализм.

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Гость

13:43:02 07-02-2024

В губернский город N приехал дворянин Павел Иванович Чичиков, человек не слишком старый, но и уже не совсем молодой, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толстый, но и не худой.

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Гость

13:44:37 07-02-2024

Маразм крепчал

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Гость

13:55:45 07-02-2024

Ну прямо, как в поговорке "Без меня меня женили"

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Гость

16:05:09 07-02-2024

Предлагаемый закон не нужен, является глупостью. В любом случае суд может и будет подтверждать гражданский брак или отцовство, что по закону, что без такового.

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Гость

16:27:28 07-02-2024

Это писец, товарищи! Тушите свет. Финиш!

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Гость

16:48:22 07-02-2024

ладно. а знаете где и когда такое уже было?

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Гость

17:32:31 07-02-2024

Во судам веселуха будет... А то балду пинают от скуки.

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Гость

18:35:55 07-02-2024

Депутаты должны вносить какие нибудь законопроекты, адекватность и проработку им - пофигу лишь бы галочку

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Гость

20:04:34 07-02-2024

и потом молодухп возмет на себя бремя не оплаченных долгов своего ныне покойного мужа

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