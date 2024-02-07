В России предложили разрешить браки с погибшими на СВО

Из-за неофициального статуса женщины не могут претендовать на выплаты и льготы

07 февраля 2024, 11:15, ИА Амител

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить посмертные браки с погибшими в зоне СВО, сообщает E1.ru. Документ опубликован на сайте парламента.

"Законопроектом предложено предусмотреть возможность признавать супругом после смерти одного из фактических супругов, поскольку в данном случае невозможно оформление брачного отношения на прошлый период в связи со смертью или исчезновением лица в связи с участием в специальной военной операции. В этом случае семьи лишаются кормильца, а в действующем законодательстве нет правовых средств и механизмов защиты интересов таких членов семьи военнослужащего", – отмечается в пояснительной записке.

Другими словами: из-за неофициального статуса женщины не могут претендовать на выплаты и льготы, положенные членам семей погибших бойцов, а также получить наследство.

Устанавливать факт "брачных отношений" будет суд: если мужчина и женщина проживали вместе и вели общее хозяйство не менее трех лет, или же будет достаточно года, если при сожительстве родился совместный ребенок.