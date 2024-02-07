В России предложили разрешить браки с погибшими на СВО
Из-за неофициального статуса женщины не могут претендовать на выплаты и льготы
07 февраля 2024, 11:15, ИА Амител
В Госдуму внесли законопроект, предлагающий разрешить посмертные браки с погибшими в зоне СВО, сообщает E1.ru. Документ опубликован на сайте парламента.
"Законопроектом предложено предусмотреть возможность признавать супругом после смерти одного из фактических супругов, поскольку в данном случае невозможно оформление брачного отношения на прошлый период в связи со смертью или исчезновением лица в связи с участием в специальной военной операции. В этом случае семьи лишаются кормильца, а в действующем законодательстве нет правовых средств и механизмов защиты интересов таких членов семьи военнослужащего", – отмечается в пояснительной записке.
Другими словами: из-за неофициального статуса женщины не могут претендовать на выплаты и льготы, положенные членам семей погибших бойцов, а также получить наследство.
Устанавливать факт "брачных отношений" будет суд: если мужчина и женщина проживали вместе и вели общее хозяйство не менее трех лет, или же будет достаточно года, если при сожительстве родился совместный ребенок.
11:24:42 07-02-2024
1 апреля далеко
11:25:14 07-02-2024
"Молодые могут поцеловаться"... мдяя..
11:27:42 07-02-2024
это рукалицо 2 раза, не?
11:29:43 07-02-2024
П.В.Крашенинников, А.А.Турчак, А.А. Клишас.... -------- от них хоть раз что то здравомыслящее поступало?
13:59:11 07-02-2024
Гость (11:29:43 07-02-2024) П.В.Крашенинников, А.А.Турчак, А.А. Клишас.... -------- от н... Видимо следующее предложение будет: разрешить бойцам СВО многоженство.
11:30:03 07-02-2024
вышеотписавшиеся. Это сделано для того, чтобы не оформленные гражданские жены могли получить выплаты за погибших. Вы бы хоть содержание сабжа смогли осилить, прежде чем своими культяпками тут царапать.
11:34:20 07-02-2024
Гость (11:30:03 07-02-2024) вышеотписавшиеся. Это сделано для того, чтобы не оформленные... ну а почему ты не оформилась со своим парнем? чтоб разбежаться по быстрому, не так ли? только не пиши тут про неземную любофь, что так хотели быть вместе аж кушать не могли.
11:52:12 07-02-2024
Гость (11:30:03 07-02-2024) вышеотписавшиеся. Это сделано для того, чтобы не оформленные... а как подтвердить, что являешься гражданской женой? А если у погибшего было несколько женщин , считавших себя гражданским женами или невестами?
15:40:55 07-02-2024
Гость (11:52:12 07-02-2024) а как подтвердить, что являешься гражданской женой? А если у... Кто раньше встал того и тапки, кто первая до суда добежала.....
11:53:57 07-02-2024
Гость (11:30:03 07-02-2024) вышеотписавшиеся. Это сделано для того, чтобы не оформленные... а мы прочитали, представляете? и совсем не против того, чтобы дети получили выплаты, но для этого не нужен брак с погибшим человеком. достаточно, например, теста ДНК на установление отцовства. а если человек при жизни был против брака и ребенок не его? почему не оформили отношения сразу? вопросов очень много и будет много жульничества.
12:01:38 07-02-2024
Гость (11:30:03 07-02-2024) вышеотписавшиеся. Это сделано для того, чтобы не оформленные... А может погибший не хотел, чтобы его сожительница получила за него выплаты? Это только крепостных насильно женили.
16:43:31 07-02-2024
Гость (11:30:03 07-02-2024) вышеотписавшиеся. Это сделано для того, чтобы не оформленные... А если немного подумать над сообщенным в статье, а только потом писать про культяпки? Испанский стыд за Ваши юридические азы.
11:32:02 07-02-2024
Люди выбрали гражданский брак осознанно, жили не один год, хотя имели возможность оформить законно отношения даже перед мобилизацией- кто же мешал? Почему только имущественный вопрос меняет убеждения?
11:41:22 07-02-2024
Гость (11:32:02 07-02-2024) Люди выбрали гражданский брак осознанно, жили не один год, х... Потому что официальность брака - это именно только для регулирования имущественных вопросов.
20:30:22 07-02-2024
Официальность брака для защиты и поддержки детей в семье.
11:34:12 07-02-2024
БРЕД. Если он при жизни не хотел узаконить с ней отношения кто Вы такие чтобы идти против его воли и делать это после его смерти.
11:36:32 07-02-2024
А потом эти гражданские жены будут судиться за выплаты с родителями и детьми погибших. Законодательный бред. Вместо того чтобы уже завершать эту бойню, они выдумывают дурацкие законы...
13:28:45 07-02-2024
Гость (11:36:32 07-02-2024) А потом эти гражданские жены будут судиться за выплаты с род... Завершать бойню? Ты это своему наркоману Зеленскому напиши.
15:52:17 07-02-2024
Гость (13:28:45 07-02-2024) Завершать бойню? Ты это своему наркоману Зеленскому напиши.... Завершить бойню, значит более решительно бомбить их. Чтобы не было ни одной тэц в киеве, ни одного аэропорта, жд путей, водоканал разбомбить. Наркоман то сам сбежит, у него столько имущества за пределами укропии.
11:52:59 07-02-2024
ну а почему ты не оформилась со своим парнем? чтоб разбежаться по быстрому, не так ли?---- ну или, возможно, он никакого брака с ней и не хотел? а хотел, чтобы в случае чего, эти деньги получила мать?..а теперь его мнение никого не волнует, получается?..
11:53:19 07-02-2024
Бедный парень сбежал от такой на СВО, так и после смерти достанет
12:21:03 07-02-2024
Гость (11:53:19 07-02-2024) Бедный парень сбежал от такой на СВО, так и после смерти дос... Ему-то всё равно,государство ведь будет выплачивать.Тем не менее мутно это...
12:31:30 07-02-2024
Заголовок поменяйте "Законопроектом предложено предусмотреть возможность признавать супругом после смерти одного..."
12:52:21 07-02-2024
Гость (12:31:30 07-02-2024) Заголовок поменяйте "Законопроектом предложено предусмотреть... Заголовок менять нельзя. Чем бредовее - тем привлекательнее
12:32:31 07-02-2024
посмертные браки с погибшими --- вообще красивый был бы закон. По человечески красиво
12:33:12 07-02-2024
Сразу вспомнился мультфильм для взрослых ТРУП НЕВЕСТЫ, в данном случае труп жениха. Ох, и сказочники наши законотворцы.
13:30:28 07-02-2024
наличие детей и по ДНК тесту определить можно. А без детей большой простор для мошенничества. Деньги холостого доставались родителям, а тут появится еще претендентка на наследство с подставными свидетелями.
13:30:43 07-02-2024
И ведь сидят эНти депутаты законы, как казюли из носа выковыривают
13:36:16 07-02-2024
Конечно женить на покойнике нельзя! Надо законодательно признавать живым на один день, женить, а со следующего дня опять статус мертв ставить. Вот такой сюрреализм.
13:43:02 07-02-2024
В губернский город N приехал дворянин Павел Иванович Чичиков, человек не слишком старый, но и уже не совсем молодой, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толстый, но и не худой.
13:44:37 07-02-2024
Маразм крепчал
13:55:45 07-02-2024
Ну прямо, как в поговорке "Без меня меня женили"
16:05:09 07-02-2024
Предлагаемый закон не нужен, является глупостью. В любом случае суд может и будет подтверждать гражданский брак или отцовство, что по закону, что без такового.
16:27:28 07-02-2024
Это писец, товарищи! Тушите свет. Финиш!
16:48:22 07-02-2024
ладно. а знаете где и когда такое уже было?
17:32:31 07-02-2024
Во судам веселуха будет... А то балду пинают от скуки.
18:35:55 07-02-2024
Депутаты должны вносить какие нибудь законопроекты, адекватность и проработку им - пофигу лишь бы галочку
20:04:34 07-02-2024
и потом молодухп возмет на себя бремя не оплаченных долгов своего ныне покойного мужа