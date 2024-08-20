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Дамиан и Милолика. Названые самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае

Ни одно редкое имя в июле не совпало с теми, которыми называли детей в июне

20 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: unsplash.com
Младенец на руках / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в июле 2024 года появились на свет 1422 новорожденных, сообщили в региональных органах ЗАГС.

"758 записей актов в отношении мальчиков, 664 записи акта в отношении девочек", - говорится в сообщении.

Популярные имена мальчиков: Артем, Михаил, Александр. Редкие имена: Дамиан, Макей, Севастьян.

Популярные имена девочек в июне: София, Ева, Виктория. Редкие имена: Амелина, Милолика, Эдель.

Напомним, в июне в Алтайском крае самыми редкими именами мальчиков стали – Марк-Марсель, Милон и Рональд, а у девочек – Анелия, Велесея и Мариэта.

Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

16:41:07 20-08-2024

Амелина, Милолика, Эдел - Прям имена с тематических сайтов.

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Мусик

16:59:45 20-08-2024

найдут же проблем...

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Гость

18:20:19 20-08-2024

Дэмиан - имя демона, надо сказать. ну или по-простому черта. ну а Милолика Ивановна или там Сергеевна)))) ххахаха. у нас вот в подъезде написано "Аргентина - дура!" я так думаю, что это родителей надо проверить на когнетивность

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Гость

20:31:26 20-08-2024

А Мастурбека, Джамшута и Начальникамана ни одного не зарегили?

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