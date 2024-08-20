Дамиан и Милолика. Названые самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае
Ни одно редкое имя в июле не совпало с теми, которыми называли детей в июне
20 августа 2024, 16:00, ИА Амител
Младенец на руках / Фото: unsplash.com
В Алтайском крае в июле 2024 года появились на свет 1422 новорожденных, сообщили в региональных органах ЗАГС.
"758 записей актов в отношении мальчиков, 664 записи акта в отношении девочек", - говорится в сообщении.
Популярные имена мальчиков: Артем, Михаил, Александр. Редкие имена: Дамиан, Макей, Севастьян.
Популярные имена девочек в июне: София, Ева, Виктория. Редкие имена: Амелина, Милолика, Эдель.
Напомним, в июне в Алтайском крае самыми редкими именами мальчиков стали – Марк-Марсель, Милон и Рональд, а у девочек – Анелия, Велесея и Мариэта.
16:41:07 20-08-2024
Амелина, Милолика, Эдел - Прям имена с тематических сайтов.
16:59:45 20-08-2024
найдут же проблем...
18:20:19 20-08-2024
Дэмиан - имя демона, надо сказать. ну или по-простому черта. ну а Милолика Ивановна или там Сергеевна)))) ххахаха. у нас вот в подъезде написано "Аргентина - дура!" я так думаю, что это родителей надо проверить на когнетивность
20:31:26 20-08-2024
А Мастурбека, Джамшута и Начальникамана ни одного не зарегили?