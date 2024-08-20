Дамиан и Милолика. Названые самые редкие и популярные имена новорожденных на Алтае

Ни одно редкое имя в июле не совпало с теми, которыми называли детей в июне

20 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Младенец на руках / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в июле 2024 года появились на свет 1422 новорожденных, сообщили в региональных органах ЗАГС. "758 записей актов в отношении мальчиков, 664 записи акта в отношении девочек", - говорится в сообщении. Популярные имена мальчиков: Артем, Михаил, Александр. Редкие имена: Дамиан, Макей, Севастьян. Популярные имена девочек в июне: София, Ева, Виктория. Редкие имена: Амелина, Милолика, Эдель. Напомним, в июне в Алтайском крае самыми редкими именами мальчиков стали – Марк-Марсель, Милон и Рональд, а у девочек – Анелия, Велесея и Мариэта.