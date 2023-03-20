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В России предложили русофобию приравнять к опасному преступлению

Ирина Яровая отметила, что сегодня русофобия активно насаждается в мире

20 марта 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: кадр из видео "Дума ТВ"
Фото: кадр из видео "Дума ТВ"

Понятие "русофобия" должно быть внесено в законодательство РФ, поскольку это опасное преступление, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на заявление вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.

Она отметила, что сегодня русофобия активно насаждается в мире и это не должно остаться без внимания.

"Русофобия – это новая человеконенавистническая идеология, которая призвана формировать агрессию против  нашей страны, граждан России и всего русского мира. Последние события показывают, что русофобия приобретает новые преступные и опасные формы проявления", – подчеркнула Яровая.

Она указала на необходимость изменения в российском законодательстве для противодействия русофобии.

Напомним, в декабре 2022 года президенту России Владимиру Путину предложили ввести в Уголовный кодекс статью за русофобию. Глава государства согласился и пообещал проработать инициативу.

Комментарии 26

  • А решать, что русофобия, что нет, будут, как обычно, левой пяткой в зависимости от настроения?
    20 марта, Гость   Ответить
  • В России кроме русских ещё масса народов живёт, как там с ними?
    20 марта, Гость   Ответить
  • Где эти все "яровые" были 10-15 лет назад, когда русофобство процветало на наших радио и тв-каналах. Вообще для Запада мы стали врагами как только они поняли что Путин поднимает Россию и восстанавливает суверенитет. До этого Россия была "дружественной" страной третьего мира, которая постепенно интегрируется в цивилизованное западное общество. А если копнуть поглубже, то термин "тюрьма народов" это разве не русофобство?
    20 марта, Гость   Ответить
  • Бедное законодательство в России, сколько новых статей запретить и наказать, а сколько ещё появятся.))) Интересно нам думать запретят тоже.)))
    20 марта, Гость   Ответить
  • давно пора.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Путин поднимает Россию и восстанавливает суверенитет. ---- можно доказательства)))
    20 марта, Гость   Ответить
  • Гость, за мыслепреступление уже можно налипнуть на штраф как минимум. Достаточно мысль вслух высказать и найдётся тот, кто сдаст.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Только что просмотрел блистательное интервью Сергея Галанина в Эмпатии Манучи.Там о многом и о той же насаждаемой русофобии.
    20 марта, Гость   Ответить
  • "Хоть режьте Родину, хоть ешьте, от злых невежд мороз по коже и жизнь уже не станет прежней, и смерть становится моложе. Уже не скроешься в столице и не укроешься в морозы, к тебе воротятся сторицей чужая боль, чужие слёзы. Уже забудется едва ли судьба, пробитая осколком, нас слишком долго убивали, но жить в России надо долго."
    20 марта, Гость   Ответить
  • Абсолютно согласен. До сих пор было ненормальное положение, когда в России была статья за антисемитизм, но не было за русофобию. Кстати, многих картавых юмористов, любимцев быдлопублики, давно пора было бы за нее "подтянуть". Как и призывателей русских "каяться" за все мыслимые и немыслимые "преступления" (по большей части выдуманные либерастами)...
    20 марта, Гость   Ответить
  • А что делать с Яровафобией?
    20 марта, Гость   Ответить
  • призывателей русских - а призывателей бурятов? Алтайцев, немцев, татар и прочих национальностей?) Так-то у нас страна многонациональная, и как-то странно называть русским того, кто им никак не является...
    20 марта, Гость   Ответить
  • Ну так то русофобия, это вид расизма, можно и по имеющимся законам подтягивать. Татарофобия, чеченофобия, у нас сотня национальностей, зачем для каждой закон. Есть наказание за расизм и нацизм, достаточно. Если только она имеет в виду, что русофобию понимать в широком смысле, не только против русских, а против России в целом, тогда еще понятно
    20 марта, Гость   Ответить
  • "Так-то у нас страна многонациональная" - из какой задницы тебе эту мысль в башку засунули? По всем международным нормам если какая-то нация составляет более 75 процентов - это мононациональное государство! Многонациональным был СССР, а нынешние либерасты под предлогом "многонациональности" стремятся развалить Россию по этому-же сценарию. Почему-то никто не говорит о "многонациональности " Германии или Китая, а ведь жители севера и юга Китая понимают друг друга в меньшей степени, чем русские украинцев или белорусов.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Гость, прочитай хотя бы первую строчку Конституции РФ, а вообще в нормальное время тебя бы за национализм упекли.
    20 марта, Гость   Ответить
  • По всем международным нормам если какая-то нация составляет более 75 процентов - это мононациональное государство! --- По всем придуманным еще лет 200 назад законам государства и права, есть понятие унитарного государства и федерации. Россия - федерация. И СССР был федерация. Если бы по тупой башке его не разделили бы на национальные республики, развалится ему было бы трудней. Российская империя была унитарным государством, там были русские губернии, вне зависимости от проживающий в них национальностей. В СССР было много плюсов, но были и косяки, разделение на национальные границы, один из них. Его сейчас и пожинаем. Ну и развал СССР, конечно
    20 марта, Гость   Ответить
  • Путин поднимает Россию и восстанавливает суверенитет. ---- можно доказательства -------- пжлста, объем ВВП, при ЕБН (2й срок) упал с 1996г. – 419,522 млрд. долларов до 1999г. – 209,770 млрд. долларов. При Путине: 2000г. – 278,075 млрд. долларов 2022г. - 2,133,092 млрд.долларов, 9-е место в мире по данных МВФ.
    20 марта, Гость   Ответить
  • из какой задницы тебе эту мысль в башку засунули? - открываем Конституцию РФ, и наслаждаемся прямо с первой строки: Мы, многонациональный народ Российской Федерации...
    20 марта, Гость   Ответить
  • Нашли довод- конституция! Да у нас она одномоментно переписывается по первому щелчку пальцев....
    20 марта, Гость   Ответить
  • Конституция у всех одномоментно переписывается по первому щелчку пальцев, но у всех она - основной закон государства. Никому не нравится исполнять закон, который ему не нравится, но всем приходится. А что плохого в словах многонациональный народ?
    20 марта, Гость   Ответить
  • Нашли довод- конституция! - у нас и законы переписываются. И? Вы предлагаете анархию? Так вам же первому, думается, не понравится.
    20 марта, Гость   Ответить
  • "Вы предлагаете анархию?"- Нет. Наоборот. Я просто радуюсь, что в России наконец-таки законодательно запретят поливать дерьмом страну и ее основную, государствообразующую русскую нацию...
    20 марта, Гость   Ответить
  • радуюсь, что в России наконец-таки законодательно запретят - да в России уже запретили законодательно практически все) Вон, по поводу очередной цветной лавочки садик силовики проверяют. Жить стало лучше? Давно предлагаю - надо всех посадить превентивно, а потом, если понадобится, выпускать. И все будет отлично.
    20 марта, Гость   Ответить
  • При Путине: 2000г. – 278,075 млрд. долларов 2022г. - 2,133,092 млрд.долларов, 9-е место в мире по данных МВФ. ---- что весь экономический рост приходится на первую путинскую девятилетку — 2000-2008 годы. Тогда российская экономика прибавляла в среднем по 7% в год. Продолжать бы в таком же духе — и сейчас российский ВВП был бы примерно на уровне Германии, а не в 2,4 раза ниже.Но нет. В 2009-2018 годах средний темп роста упал до 1%. Для развивающейся экономики это не рост, а его отсутствие.
    20 марта, Гость   Ответить
  • Так-то у нас страна многонациональная, и как-то странно называть русским того, кто им никак не является...///////////////// А россиянами народы России, с вашей точки зрения, позволительно называть? Русофобия сейчас очень широкое понятие. В других странах люди считают всех нас русскими, потому что мы из России. В данном контексте термин « русофобия» имеет смысл «россиянофобия". Мы же называем жителей США американцами, независимо от их национальности.
    20 марта, Гость   Ответить
  • В 2009-2018 годах средний темп роста упал до 1%. Для развивающейся экономики это не рост, а его отсутствие. ---------- В IV квартале 2022 г. рост ВВП стран Евросоюза остановился – его динамика составила 0,0%, это самый низкий показатель с начала 2021 г., следует из данных Евростата. ВВП Германии, крупнейшей европейской экономики, сократился на 0,2% в октябре – декабре прошлого ­года по сравнению с июлем – сентябрем. Так что всё относительно в этом мире....
    21 марта, Гость   Ответить
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