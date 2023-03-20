В России предложили русофобию приравнять к опасному преступлению

Ирина Яровая отметила, что сегодня русофобия активно насаждается в мире

20 марта 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: кадр из видео "Дума ТВ"

Понятие "русофобия" должно быть внесено в законодательство РФ, поскольку это опасное преступление, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на заявление вице-спикера Госдумы Ирину Яровую.

Она отметила, что сегодня русофобия активно насаждается в мире и это не должно остаться без внимания.

"Русофобия – это новая человеконенавистническая идеология, которая призвана формировать агрессию против нашей страны, граждан России и всего русского мира. Последние события показывают, что русофобия приобретает новые преступные и опасные формы проявления", – подчеркнула Яровая.

Она указала на необходимость изменения в российском законодательстве для противодействия русофобии.

Напомним, в декабре 2022 года президенту России Владимиру Путину предложили ввести в Уголовный кодекс статью за русофобию. Глава государства согласился и пообещал проработать инициативу.