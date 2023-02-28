Яровая призвала включить "цивилизационное наследие РФ" в образовательные стандарты

Ранее Путин уделил особое внимание "миссии, которая сегодня есть у России"

28 февраля 2023, 13:44, ИА Амител

Фото: кадр из видео "Дума ТВ"

Депутат Госдумы Ирина Яровая призвала включить в образовательные стандарты разделы о цивилизационном наследии РФ, сообщает "Дума ТВ".

Яровая отметила, что президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил особое внимание "той миссии, которая сегодня есть у России как у страны с самобытной цивилизацией".

Она напомнила, что ещё в 2018 году президент подержал предложение о том, чтобы дополнить федеральные государственные стандарты общего образования разделом "Цивилизационное наследие России".

"Стыдно, но до сих пор надлежащим образом это поручение не исполнено. Очень надеюсь на то, что поручение президента, которое теперь прозвучало на всю страну, будет качественно и надлежаще исполнено. В этой связи в рамках парламентского контроля прошу Министерство просвещения в течение месяца предоставить информацию о выполнении поручения президента", – подчеркнула Яровая.

Ранее директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования рассказал о новых российских учебниках "без псевдоценностей".