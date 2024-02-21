В России предложили сделать 24 февраля Днем участника СВО

По мнению Сергея Миронова, установление памятной даты поспособствует, в том числе, военно-патриотическому воспитанию молодежи

21 февраля 2024, 09:45, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об установлении Дня участника специальной военной операции 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению парламентария, установление памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников СВО в истории современной России и поспособствует военно-патриотическому воспитанию молодежи.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал "демилитаризацию и денацификацию страны".

В начале февраля 2024-го Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону объяснил, почему цели СВО пока не достигнуты.