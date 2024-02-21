В России предложили сделать 24 февраля Днем участника СВО
По мнению Сергея Миронова, установление памятной даты поспособствует, в том числе, военно-патриотическому воспитанию молодежи
21 февраля 2024, 09:45, ИА Амител
Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об установлении Дня участника специальной военной операции 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС.
По мнению парламентария, установление памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников СВО в истории современной России и поспособствует военно-патриотическому воспитанию молодежи.
С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал "демилитаризацию и денацификацию страны".
В начале февраля 2024-го Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону объяснил, почему цели СВО пока не достигнуты.
09:46:26 21-02-2024
Миронов достал
09:54:16 21-02-2024
После достижения целей СВО можно и об установлении памятной даты подумать.
10:13:44 21-02-2024
Гость (09:54:16 21-02-2024) После достижения целей СВО можно и об установлении памятной ... Так достигли уже.. НАТО не расширилось почти Нацисты в Турцию уехали
11:05:02 21-02-2024
Гость (10:13:44 21-02-2024) Так достигли уже.. НАТО не расширилось почти Нацисты в Турци... Искрометный "йумор". Впрочем, у оппиков другого юмора и не бывает, сами как кирпич, и юмор такой же.
11:21:13 21-02-2024
Просветите пожалуйста, "оппики" это кто?
11:44:43 21-02-2024
Гость (11:21:13 21-02-2024) Просветите пожалуйста, "оппики" это кто?... Это такие гуттаперчивые людишки с оппозиционными настроениями. Их немного и они глупы, но почему-то считают себя элитой нации.
13:15:58 21-02-2024
Гость (11:44:43 21-02-2024) Это такие гуттаперчивые людишки с оппозиционными настроениям... не тебе же одному себя элитой считать. они такие же граждане, как и ты, и имеют право на свою точку зрения не меньше твоего. и далеко не факт, что правильная именно твоя точка зрения, а не их... во второй половине 40-х годов прошлого века многие немцы тоже признавали, что их точка зрения в первой воловине 40-х годов была сильно ошибочной...
13:39:56 21-02-2024
гостю (13:15:58 21-02-2024) не тебе же одному себя элитой считать. они такие же граждане... Их право на личную точку зрения внезапно (!) натыкается на действующее законодательство. Ты про себя думай как хочешь. Ты эту свою точку зрения только публично не излагай. Это как с гомосятиной: в личной жизни на них всем плевать, но вот когда они публично себя проявляют, тогда Закон вступает в действие. И про нацистскую Германию здесь не надо плести. Посмотри на свою любимую недострану 404, где нацики открыто ходят, а военнослужащие ВСУ носят шевроны и татухи с нацистской символикой. Ты про нацистов не нам рассказывай, а своей Зеле.
14:10:38 21-02-2024
Гость (13:39:56 21-02-2024) Их право на личную точку зрения внезапно (!) натыкается на д... "Я бы делал что? Я бы прямо спрашивал: грамотный? На кол тебя! Стишки пишешь? На кол! Таблицы знаешь? На кол, слишком много знаешь!"
14:58:33 21-02-2024
Гость (11:44:43 21-02-2024) Это такие гуттаперчивые людишки с оппозиционными настроениям... Тогда Вам следует показаться доктору. Применение уменьшительно-ласкательных форм повсеместно, это первый признак развивающейся шизофрении
10:00:16 21-02-2024
А почему нет "Дня КТО на Северном Кавказе"? Почему нет официально "Дня война-интернационалиста"? Или по мнению Миронова эти дни не поспособствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи? Потому что Миронов пустобрёх и популист с удостоверением депутата.
11:56:25 21-02-2024
Гость (10:00:16 21-02-2024) А почему нет "Дня КТО на Северном Кавказе"? Почему нет офици... Какая дата Победы на Кавказе и в Афганистане?
10:11:52 21-02-2024
Зачем нам военно-патриотическая молодежь? Молодежь должна гордиться тем, что в их стране пенсионеры живут обеспеченно, врачи и учителя получают достойную зарплату и т.д.
10:36:31 21-02-2024
Гость (10:11:52 21-02-2024) Зачем нам военно-патриотическая молодежь? Молодежь должна го... Как достали с вечным нытьем про пенсионеров, врачей, учителей как будто больше нет ни людей ни профессий, этим категориям граждан уже 100500 раз повышали выплаты с 1 апреля врачам вон опять, а многие профессии даже в знаменитые Майские указы не вошли и зп повышалось максимум процентов на 5 типа процент инфляции.
11:34:27 21-02-2024
Гость (10:11:52 21-02-2024) Зачем нам военно-патриотическая молодежь? Молодежь должна го... Зачем нам военно-патриотическая молодежь? ---- чтобы она могла гордиться тем, что в их стране пенсионеры живут обеспеченно, врачи и учителя получают достойную зарплату и т.д. Не хочешь кормить армию своей страны, будешь кормить чужие армии. Это закон жизни общества, такой же объективный, как законы физики
12:05:21 21-02-2024
Гость (11:34:27 21-02-2024) Гость (10:11:52 21-02-2024) Зачем нам военно-патриотич... Ну вот в конкретно этот момент молодежь этим гордиться не может. Как и многим другим, к слову. Думаете, "патриотическое воспитание" сотворит волшебство и молодежь будет гордиться тем, чего нет? Так это в СССР идеология была, была система, более того, она была худо-бедно продумана и проработана. А нынешние чинуши пытаются косплеить поздний СССР, ничего не желая делать при этом. Вон, предложили всем на шеи галстуки пионерские повязать. И тут ка-ак попрет патриотизм, ага.
12:24:27 21-02-2024
Гость (10:11:52 21-02-2024) Зачем нам военно-патриотическая молодежь? Молодежь должна го... Молодежь должна гордиться --- чувак с носком на члене никогда не будет гордится своей страной
10:28:34 21-02-2024
Может лучше День победы СВО ну когда он состоится. А то получается День участника СВО как то подразумевает праздник особенно для участников, а если по аналогии с ВОВ 22 июня совсем не праздник но вот 9 мая думаю без объяснений.
10:32:16 21-02-2024
Миронов уже не знает на чём сделать пиар .
10:34:21 21-02-2024
поддерживаю.
10:37:05 21-02-2024
Как можно датой повысить патриотизм? У них вместо головы там что? Тыква?
11:40:43 21-02-2024
Гость (10:37:05 21-02-2024) Как можно датой повысить патриотизм? У них вместо головы там... Ну не уровень жизни же поднимать, в самом деле. Вон, у нас по городу плакатики развешали о том, какие мы великие. Что, вы разве не стали больше гордиться?
11:57:56 21-02-2024
Гость (11:40:43 21-02-2024) Ну не уровень жизни же поднимать, в самом деле. Вон, у нас п... А у вас это так специально задумано? называть "плакатики", "флажки"? Вы думаете вы тем самым унижаете нас? Неа, вы тем самым себя унижаете.
13:46:04 21-02-2024
Гость (11:57:56 21-02-2024) А у вас это так специально задумано? называть "плакатики", "... Давайте поменьше пафоса, а? Не, ну если вам рекламный баннер заменяет нормально отремонтированные и почищенные дороги и хорошо работающий ОТ, например - ну ок, ваше право. Шильдики еще можно наклеить, тоже дело.
11:29:12 21-02-2024
15 февраля день воина интернационалиста, 23 февраля день всех служивших, в принципе, участника СВО можно выделить, война такая, что при нехорошем развитии может оказаться последней для половины мира. Таких войн еще не было, при второй мировой не было еще оружия, способного убрать всех участников войны
11:53:59 21-02-2024
Так то 22 июня День скорби. А 9мая день Победы.
14:22:20 21-02-2024
Гость (11:53:59 21-02-2024) Так то 22 июня День скорби. А 9мая день Победы.... А 23 февраля для всех
14:56:40 21-02-2024
Гость (14:22:20 21-02-2024) Гость (11:53:59 21-02-2024) Так то 22 июня День скорби... Кто служил