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В России предложили сделать 24 февраля Днем участника СВО

По мнению Сергея Миронова, установление памятной даты поспособствует, в том числе, военно-патриотическому воспитанию молодежи

21 февраля 2024, 09:45, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина
Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об установлении Дня участника специальной военной операции 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению парламентария, установление памятной даты позволит подчеркнуть особую роль участников СВО в истории современной России и поспособствует военно-патриотическому воспитанию молодежи.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал "демилитаризацию и денацификацию страны".

В начале февраля 2024-го Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону объяснил, почему цели СВО пока не достигнуты.

СВО Россия

Комментарии 28

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Гость

09:46:26 21-02-2024

Миронов достал

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Гость

09:54:16 21-02-2024

После достижения целей СВО можно и об установлении памятной даты подумать.

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Гость

10:13:44 21-02-2024

Гость (09:54:16 21-02-2024) После достижения целей СВО можно и об установлении памятной ... Так достигли уже.. НАТО не расширилось почти Нацисты в Турцию уехали

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Гость

11:05:02 21-02-2024

Гость (10:13:44 21-02-2024) Так достигли уже.. НАТО не расширилось почти Нацисты в Турци... Искрометный "йумор". Впрочем, у оппиков другого юмора и не бывает, сами как кирпич, и юмор такой же.

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Гость

11:21:13 21-02-2024

Просветите пожалуйста, "оппики" это кто?

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Гость

11:44:43 21-02-2024

Гость (11:21:13 21-02-2024) Просветите пожалуйста, "оппики" это кто?... Это такие гуттаперчивые людишки с оппозиционными настроениями. Их немного и они глупы, но почему-то считают себя элитой нации.

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гостю

13:15:58 21-02-2024

Гость (11:44:43 21-02-2024) Это такие гуттаперчивые людишки с оппозиционными настроениям... не тебе же одному себя элитой считать. они такие же граждане, как и ты, и имеют право на свою точку зрения не меньше твоего. и далеко не факт, что правильная именно твоя точка зрения, а не их... во второй половине 40-х годов прошлого века многие немцы тоже признавали, что их точка зрения в первой воловине 40-х годов была сильно ошибочной...

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Гость

13:39:56 21-02-2024

гостю (13:15:58 21-02-2024) не тебе же одному себя элитой считать. они такие же граждане... Их право на личную точку зрения внезапно (!) натыкается на действующее законодательство. Ты про себя думай как хочешь. Ты эту свою точку зрения только публично не излагай. Это как с гомосятиной: в личной жизни на них всем плевать, но вот когда они публично себя проявляют, тогда Закон вступает в действие. И про нацистскую Германию здесь не надо плести. Посмотри на свою любимую недострану 404, где нацики открыто ходят, а военнослужащие ВСУ носят шевроны и татухи с нацистской символикой. Ты про нацистов не нам рассказывай, а своей Зеле.

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Гость

14:10:38 21-02-2024

Гость (13:39:56 21-02-2024) Их право на личную точку зрения внезапно (!) натыкается на д... "Я бы делал что? Я бы прямо спрашивал: грамотный? На кол тебя! Стишки пишешь? На кол! Таблицы знаешь? На кол, слишком много знаешь!"

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Гость

14:58:33 21-02-2024

Гость (11:44:43 21-02-2024) Это такие гуттаперчивые людишки с оппозиционными настроениям... Тогда Вам следует показаться доктору. Применение уменьшительно-ласкательных форм повсеместно, это первый признак развивающейся шизофрении

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Гость

10:00:16 21-02-2024

А почему нет "Дня КТО на Северном Кавказе"? Почему нет официально "Дня война-интернационалиста"? Или по мнению Миронова эти дни не поспособствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи? Потому что Миронов пустобрёх и популист с удостоверением депутата.

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Гость

11:56:25 21-02-2024

Гость (10:00:16 21-02-2024) А почему нет "Дня КТО на Северном Кавказе"? Почему нет офици... Какая дата Победы на Кавказе и в Афганистане?

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Гость

10:11:52 21-02-2024

Зачем нам военно-патриотическая молодежь? Молодежь должна гордиться тем, что в их стране пенсионеры живут обеспеченно, врачи и учителя получают достойную зарплату и т.д.

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Гость

10:36:31 21-02-2024

Гость (10:11:52 21-02-2024) Зачем нам военно-патриотическая молодежь? Молодежь должна го... Как достали с вечным нытьем про пенсионеров, врачей, учителей как будто больше нет ни людей ни профессий, этим категориям граждан уже 100500 раз повышали выплаты с 1 апреля врачам вон опять, а многие профессии даже в знаменитые Майские указы не вошли и зп повышалось максимум процентов на 5 типа процент инфляции.

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Гость

11:34:27 21-02-2024

Гость (10:11:52 21-02-2024) Зачем нам военно-патриотическая молодежь? Молодежь должна го... Зачем нам военно-патриотическая молодежь? ---- чтобы она могла гордиться тем, что в их стране пенсионеры живут обеспеченно, врачи и учителя получают достойную зарплату и т.д. Не хочешь кормить армию своей страны, будешь кормить чужие армии. Это закон жизни общества, такой же объективный, как законы физики

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Гость

12:05:21 21-02-2024

Гость (11:34:27 21-02-2024) Гость (10:11:52 21-02-2024) Зачем нам военно-патриотич... Ну вот в конкретно этот момент молодежь этим гордиться не может. Как и многим другим, к слову. Думаете, "патриотическое воспитание" сотворит волшебство и молодежь будет гордиться тем, чего нет? Так это в СССР идеология была, была система, более того, она была худо-бедно продумана и проработана. А нынешние чинуши пытаются косплеить поздний СССР, ничего не желая делать при этом. Вон, предложили всем на шеи галстуки пионерские повязать. И тут ка-ак попрет патриотизм, ага.

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Гость

12:24:27 21-02-2024

Гость (10:11:52 21-02-2024) Зачем нам военно-патриотическая молодежь? Молодежь должна го... Молодежь должна гордиться --- чувак с носком на члене никогда не будет гордится своей страной

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Гость

10:28:34 21-02-2024

Может лучше День победы СВО ну когда он состоится. А то получается День участника СВО как то подразумевает праздник особенно для участников, а если по аналогии с ВОВ 22 июня совсем не праздник но вот 9 мая думаю без объяснений.

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гость

10:32:16 21-02-2024

Миронов уже не знает на чём сделать пиар .

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гость

10:34:21 21-02-2024

поддерживаю.

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Гость

10:37:05 21-02-2024

Как можно датой повысить патриотизм? У них вместо головы там что? Тыква?

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Гость

11:40:43 21-02-2024

Гость (10:37:05 21-02-2024) Как можно датой повысить патриотизм? У них вместо головы там... Ну не уровень жизни же поднимать, в самом деле. Вон, у нас по городу плакатики развешали о том, какие мы великие. Что, вы разве не стали больше гордиться?

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Гость

11:57:56 21-02-2024

Гость (11:40:43 21-02-2024) Ну не уровень жизни же поднимать, в самом деле. Вон, у нас п... А у вас это так специально задумано? называть "плакатики", "флажки"? Вы думаете вы тем самым унижаете нас? Неа, вы тем самым себя унижаете.

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Гость

13:46:04 21-02-2024

Гость (11:57:56 21-02-2024) А у вас это так специально задумано? называть "плакатики", "... Давайте поменьше пафоса, а? Не, ну если вам рекламный баннер заменяет нормально отремонтированные и почищенные дороги и хорошо работающий ОТ, например - ну ок, ваше право. Шильдики еще можно наклеить, тоже дело.

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Гость

11:29:12 21-02-2024

15 февраля день воина интернационалиста, 23 февраля день всех служивших, в принципе, участника СВО можно выделить, война такая, что при нехорошем развитии может оказаться последней для половины мира. Таких войн еще не было, при второй мировой не было еще оружия, способного убрать всех участников войны

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Гость

11:53:59 21-02-2024

Так то 22 июня День скорби. А 9мая день Победы.

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Гость

14:22:20 21-02-2024

Гость (11:53:59 21-02-2024) Так то 22 июня День скорби. А 9мая день Победы.... А 23 февраля для всех

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Гость

14:56:40 21-02-2024

Гость (14:22:20 21-02-2024) Гость (11:53:59 21-02-2024) Так то 22 июня День скорби... Кто служил

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