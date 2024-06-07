В России предложили сделать вино более доступным
По словам эксперта, сейчас большая часть продукта не попадает в востребованный ценовой сегмент
07 июня 2024, 09:49, ИА Амител
Винные пробки / Фото: pxhere.com
На ПМЭФ гендиректор Ассоциации производителей игристых вин Анатолий Корнеев предложил отменить НДС на вино, чтобы сделать его более доступным. Об этом сообщает РБК.
По его словам, из-за существующих пошлин, акцизов и НДС 97% вина не попадает в востребованный ценовой сегмент. Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, он предложил повысить акциз на пиво на 10 рублей, что увеличит стоимость бутылки до 60 рублей.
Глава Ассоциации призвал увеличить потребление вина в два раза, чтобы виноделы остались в востребованном сегменте.
10:01:15 07-06-2024
Чё это так на такой уровень вынесли? Виноградники Медведева убытки несут?
10:12:32 07-06-2024
Гость (10:01:15 07-06-2024) Чё это так на такой уровень вынесли? Виноградники Медведева ... Медведевские виноградники производят вино, которое отсутствует в розничных продажах. Поэтому мимо.
10:36:04 07-06-2024
Гость (10:12:32 07-06-2024) Медведевские виноградники производят вино, которое отсутству... Гость, и кто это тебе на ушко нашептал? Он что, французов по качеству обошел?
10:50:56 07-06-2024
Гость (10:36:04 07-06-2024) Гость, и кто это тебе на ушко нашептал? Он что, французов по... Само по себе французское происхождение вина не означает, что оно лучшее. В каждой стране есть градация по сегментам - бюджетное, дорогое, топ. И российское вино есть по 500 рублей, а есть по 5000 рублей за бутылку. А виноградники Медведева, кстати, находятся в Италии. Это так, к слову про "ушко".
10:57:23 07-06-2024
Гость (10:50:56 07-06-2024) Само по себе французское происхождение вина не означает, что... Дешевое французское вино лучше дешевого российского. Думаю, в других сегментах такая же песня.
11:59:28 07-06-2024
нищеброд (10:57:23 07-06-2024) Дешевое французское вино лучше дешевого российского. Думаю, ... А ты не думай, а попробуй. Сравни, и потом оценки выдавай.
11:19:27 07-06-2024
Гость (10:50:56 07-06-2024) Само по себе французское происхождение вина не означает, что... Это тебе Навальный рассказал про итальянские виноградники на ушко? Так после начала СВО их распродают, есть виноградники в Анапе и Геленджике, но природа не одна, что в Италии, скорей российская Бурда.
10:03:07 07-06-2024
Вот так россияне и сопьются!
10:14:20 07-06-2024
Гость (10:03:07 07-06-2024) Вот так россияне и сопьются!... Россияне сопьются с самогонки и пойла, что пивом называют. Вино - благородный напиток. Всякое пойло типа агдама/изабеллы/три топора и прочие шато-Тетрапак к вину не относится.
10:15:21 07-06-2024
Я только за, если фискальную нагрузку на вино уменьшат, а на пиво увеличат.
10:17:29 07-06-2024
Возникает сразу вопрос. Из чего собираются делать вино? Недавно читал, что у нас около 150000 гектаров виноградников. Из них плодоносящих около 80000. Это и вино и покушать. Пример, только в одной Шампани виноградников более 180000 гектаров только на вино. Будут из за рубежа вести "виноматериал"? Дешево привёз, дорого продал. Хороший бизнес план))
10:34:55 07-06-2024
ВВП (10:17:29 07-06-2024) Возникает сразу вопрос. Из чего собираются делать вино? Неда... Вы не в "теме" вопроса. Так было раньше. Сейчас на ввоз импортных "виноматериалов" (а попросту не разлитого вина) обложен повышенными пошлинами. Ввоз экономически не выгоден. Производство вина в России в прошлом году достигло 60 млн декалитров. Введены ЗГУ и ЗМНП - защищенное географическое указание и защищенного наименования места происхождения. Для этого проводятся проверки и аудиты винодельческих хозяйств.
10:22:35 07-06-2024
Ой, а что случилось? Вина, ввозимые из-за границы, опять подорожали из-за пошлин, наши производители радостно потерли ручки и тоже подняли цены. И внезапно оказалось, что если человек покупает задорого, то вовсе не наши "игристые вина"? Отменить НДС - полумера. Вон поклонники Автоваза регулярно требуют запретить все, кроме. Надо и российским производителям, гм, "вина" делать так же. Не будет ничего кроме, купят как миленькие, правда, господин Корнеев?
10:53:58 07-06-2024
а почему бы не освободить от НДС производителей комплектующих для fpv дронов?
10:59:24 07-06-2024
вот у меня вопрос
а почему вино надо делать только из винограда?
у нас куча местных производителей отличного вина не из винограда а из местных плодовых сортов
почему им от государства налоговые каникулы не сделать и акциз с них не брать 15 лет?
чтобы у нас было местное хорошее вино а не европейская радиоактивная шипучка
12:02:56 07-06-2024
Гость (10:59:24 07-06-2024) вот у меня вопроса почему вино надо делать только из вин... Плодоовощного вина не бывает) Вино делается ТОЛЬКО из винограда. А вся эта галиматья с ягодами и плодами, это не вино, а "слабоалкогольные напитки". Именно так это звучит по ГОСТ.
12:09:47 07-06-2024
плодово-выгодное
13:36:13 07-06-2024
те чтоб больше покупали вина надо сделать дороже пиво, а не дешевле вино? Отличная логика. Люди то богаче не станут, больше суррогата пить будут, да сам гнать...
14:54:55 07-06-2024
Говорят с наших садовых груш вино гораздо вкусней чем с винограда
15:37:53 07-06-2024
Гость (14:54:55 07-06-2024) Говорят с наших садовых груш вино гораздо вкусней чем с вино... Говорят в Москве кур доят)