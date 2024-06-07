В России предложили сделать вино более доступным

По словам эксперта, сейчас большая часть продукта не попадает в востребованный ценовой сегмент

07 июня 2024, 09:49, ИА Амител

Винные пробки / Фото: pxhere.com

На ПМЭФ гендиректор Ассоциации производителей игристых вин Анатолий Корнеев предложил отменить НДС на вино, чтобы сделать его более доступным. Об этом сообщает РБК.

По его словам, из-за существующих пошлин, акцизов и НДС 97% вина не попадает в востребованный ценовой сегмент. Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, он предложил повысить акциз на пиво на 10 рублей, что увеличит стоимость бутылки до 60 рублей.

Глава Ассоциации призвал увеличить потребление вина в два раза, чтобы виноделы остались в востребованном сегменте.