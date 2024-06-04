Россиянам объяснили, почему резко взлетели цены на картофель
По данным Росстата на 27 мая, картофель с начала месяца подорожал на 25,6%
04 июня 2024, 12:20, ИА Амител
Египет сократил поставки картофеля в Россию, в результате чего на рынке выросли цены на этот продукт, сообщает РИА Новости.
Как пояснил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, Египет в мае-июне традиционно поставлял от 300 до 500 тысяч тонн картофеля.
"Сократили площади под российские поставки и, собственно говоря, возможно, это спровоцировало определенный дефицит", – отметил Красильников.
По его словам, скоро ситуацию исправят поставки российского молодого картофеля, которые ожидаются в ближайшие две недели.
"Скоро наши потребители смогут полакомиться молодой картошкой с отечественных полей", – добавил эксперт.
По данным Росстата на 27 мая, картофель с начала месяца подорожал на 25,6%.
12:31:03 04-06-2024
Если Египтяне перестанут выращивать картофель, мы в своей аграрной стране, с голоду помрем
12:33:41 04-06-2024
Всегда лакомлюсь картошкой разных сортов со своего отечественного поля
#импортозамещение
12:36:08 04-06-2024
"Египет сократил поставки картофеля в Россию......" - не стыдно? Зато мы делаем все, чтобы в деревнях людей не оставалось, выживаем сельчан...мало отго, теперь еще и законы ввели чотбы бабушки, не могли , в том числе, этой же картохой торговать.... у нас вообще какая цель? полностью все в страну ввозить , имея огромнейшие ресурсы территориальные????
14:30:36 04-06-2024
Гость (12:36:08 04-06-2024) "Египет сократил поставки картофеля в Россию......" - не сты... Стыдно за Россию.Читать, что у нас нет по сути своей картошки.А если очередная санкция с блокадой? Наши начальники смотрят хоть немного вперед с своим картофельным союзом. В СССР не было картофельного союза, но картофель у нас всегда свой был.Только однажды, когда из-за дождей не было урожая картофеля, то крайком КПСС через ЦК КПСС договорился с Белоруссией.Она поставила картошку к нам на Алтай.Это было единственный раз при СССР. Правда, она стала дороже стоить,пока своя не наросла. Наша картошка была по 12 коп/кг. Белорусская стала по 15 коп/кг. Рост цен мы даже не заметили.
22:30:34 04-06-2024
Гость (14:30:36 04-06-2024) Стыдно за Россию.Читать, что у нас нет по сути своей картошк... А зерно канадско/американское вы при сссре не замечали?
08:13:10 05-06-2024
Гость (22:30:34 04-06-2024) А зерно канадско/американское вы при сссре не замечали?... Было и такое.Не всегда наши по-умному поступали, даже в СССР.За бесплатно чуть-ли не всю Африку зерном кормили. И долги их прощали.
08:22:20 05-06-2024
Гость (08:13:10 05-06-2024) Было и такое.Не всегда наши по-умному поступали, даже в СССР... А как же новозеландская/австралийская баранина? Французская говядина? Свое мясо тоже неграм скармливали?
12:36:33 04-06-2024
Екатерины 2 на вас не хватает, заставить садить картоху в сельской местности, дать земли...
16:32:08 04-06-2024
Гость (12:36:33 04-06-2024) Екатерины 2 на вас не хватает, заставить садить картоху в се... при ней все жестко было. Пороли если не посадил
12:49:12 04-06-2024
До недавнего времени нормальная картошка в Ярче была дешевле 20 рублей за килограмм. Неужто египетская по таким ценам лежала? Ну а сейчас вообще-то не сезон - новая еще не наросла, старая уже невкусная. И да, молодая всегда дороже, это естественно.
12:50:28 04-06-2024
смогут полакомиться молодой картошкой
Картошка уже превратилась в лакомство???!!!
13:03:58 04-06-2024
ГадкийЯ (12:50:28 04-06-2024) смогут полакомиться молодой картошкой Картошка уже ... Как и макарошка.
13:04:02 04-06-2024
Пусть теперь ещё россиянам объяснят, когда резко взлетят зарплаты и пенсии.
13:05:30 04-06-2024
Как пояснил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, Египет в мае-июне традиционно поставлял от 300 до 500 тысяч тонн картофеля.
Действительно! Есть такой союз? Еще и зарплату получает? Какую?
Вот и выгодно верхушке из деревни граждан в человейники заселять, а то в селе они вдруг еще объединятся и за вилы возьмутся. А в человейниках погребов с заготовками нет, там сиди в студиях молча и власть восхваляй.
13:47:06 04-06-2024
К нас места нет под посадки, или этим некому заниматься? 145 миллионов населения, и покупать где-то картофель....
15:34:08 04-06-2024
Бегом все в Светофор. Был вчера. Отличная картошка по 5 рублей кг. Мойва свежая по 105 рублей кг. И т.д.
15:55:06 04-06-2024
Гость (15:34:08 04-06-2024) Бегом все в Светофор. Был вчера. Отличная картошка по 5 рубл... Картофель в магазине за неделю зеленеет и прорастает.
15:46:53 04-06-2024
в погребе лежит 5 мешков с картоплей. до сентября (уборки урожая) на семью хватит за глаза. ну а вы продолжайте египетскую оплачивать...
16:16:02 04-06-2024
Гость (15:46:53 04-06-2024) в погребе лежит 5 мешков с картоплей. до сентября (уборки ур... - "в погребе лежит 5 мешков с картоплей." Гость, это ты на каком языке балакаешь? По-русски - картошка.
19:49:19 04-06-2024
Гость (16:16:02 04-06-2024) - "в погребе лежит 5 мешков с картоплей." Гость, это ты на ...
Душнюк.
11:43:53 05-06-2024
Гость (16:16:02 04-06-2024) - "в погребе лежит 5 мешков с картоплей." Гость, это ты на ... Ну так у него не картошка в погребе лежит, а картопля, правда не знаю, что этот термин обозначает)
12:14:52 05-06-2024
Гость (11:43:53 05-06-2024) Ну так у него не картошка в погребе лежит, а картопля, правд... Если ты не шаришь, то зачем свои буквы пишешь? Думаешь, что так умнее будешь выглядеть? Я тебя обижу. Ты не стал умнее...
16:17:54 04-06-2024
Гость (15:46:53 04-06-2024) в погребе лежит 5 мешков с картоплей. до сентября (уборки ур... Вот и мы прошлогоднюю свою еще не доели. Съедаем 1 мешок в месяц. В погребе еще три мешка лежит. До молодого урожая хватит
19:06:17 04-06-2024
Хочется сказать куда засунуть такое «объяснение»🤔
21:31:11 04-06-2024
Что-то несмотря на обещания и всякие потуги власть имущих становится все печальнее и печальнее.
21:43:10 04-06-2024
а у меня такой вопрос- ежели основной поставщик картошки Египет, то почему на прилавках этот египетский картофель весь облеплен нашим российским черноземом? Это ж надо ж, через такие километражи проехал и не успел от земли отряхнуться....