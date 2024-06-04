По данным Росстата на 27 мая, картофель с начала месяца подорожал на 25,6%

04 июня 2024, 12:20, ИА Амител

Картофель на поле / Фото: pxhere.com

Египет сократил поставки картофеля в Россию, в результате чего на рынке выросли цены на этот продукт, сообщает РИА Новости.

Как пояснил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников, Египет в мае-июне традиционно поставлял от 300 до 500 тысяч тонн картофеля.

"Сократили площади под российские поставки и, собственно говоря, возможно, это спровоцировало определенный дефицит", – отметил Красильников.

По его словам, скоро ситуацию исправят поставки российского молодого картофеля, которые ожидаются в ближайшие две недели.

"Скоро наши потребители смогут полакомиться молодой картошкой с отечественных полей", – добавил эксперт.

По данным Росстата на 27 мая, картофель с начала месяца подорожал на 25,6%.