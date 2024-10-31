В России предложили создать мессенджер для заключенных
По задумке, он будет работать на базе "Госуслуг"
31 октября 2024, 07:45, ИА Амител
В России захотели создать мессенджер для заключенных на "Госуслугах", сообщает "Российская газета".
С такой инициативой во ФСИН и Минфин обратилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Сервис предлагают назвать "Письмо заключенному".
С его помощью россияне смогут писать осужденным, переводить им деньги и оформлять подписки на газеты и журналы.
Хотя аналогичные услуги уже предоставляются коммерческими организациями, россияне сталкиваются с проблемами, такими как недоставка писем при переводе заключенных в другие колонии, что делает деньги, уплаченные за услуги, безвозвратными.
В ассоциации считают, что такие услуги должны быть доступны через "Госуслуги". Это обеспечит безопасность и прозрачность, а также повысит доверие граждан к системе.
08:15:35 31-10-2024
А что с Ватсапп и Телеграмм, не так. Они в них свободно общаются.
08:15:49 31-10-2024
Назвать программу @.у.ё.
08:17:45 31-10-2024
Так есть же всё это уже. ЗонаТелеком называется. Хочешь пиши зк, хочешь звони. Правда со звонками не всё так просто, но вполне реально.
09:20:07 31-10-2024
В России захотели создать мессенджер для заключенных на Госуслугах...
Кто эти люди?
Кого из их близких или родных убили осуждённые ?
Или может самих "захотельщиков" ограбили, искалечили, изнасиловали и они после этого прозрели, по созданию мессенджера?