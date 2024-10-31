В России предложили создать мессенджер для заключенных

По задумке, он будет работать на базе "Госуслуг"

31 октября 2024, 07:45, ИА Амител

Заключенный / Фото: Harry Shelton / unsplash.com

В России захотели создать мессенджер для заключенных на "Госуслугах", сообщает "Российская газета".

С такой инициативой во ФСИН и Минфин обратилась Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Сервис предлагают назвать "Письмо заключенному".

С его помощью россияне смогут писать осужденным, переводить им деньги и оформлять подписки на газеты и журналы.

Хотя аналогичные услуги уже предоставляются коммерческими организациями, россияне сталкиваются с проблемами, такими как недоставка писем при переводе заключенных в другие колонии, что делает деньги, уплаченные за услуги, безвозвратными.

В ассоциации считают, что такие услуги должны быть доступны через "Госуслуги". Это обеспечит безопасность и прозрачность, а также повысит доверие граждан к системе.