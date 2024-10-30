"Госуслуги" начали предлагать перенос почты с Gmail на другие платформы

Сервис отмечает, что гарантий продолжения работы сервиса Google в России нет

30 октября 2024, 20:02, ИА Амител

Gmail от Google / Фото: unsplash.com / Solen Feyissa

Пользователям "Госуслуг", которые регистрировали свою учетную запись при помощи почтового сервиса Gmail, предложили перенести почтовый адрес на другие платформы. Об этом сообщает ТАСС.

В уведомлении, рассылаемом сервисом, отмечается, что недавно Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов.

"Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать", – говорится в сообщении.

В качестве альтернативы предлагается использовать сервис XMail от VK.