"Госуслуги" начали предлагать перенос почты с Gmail на другие платформы
Сервис отмечает, что гарантий продолжения работы сервиса Google в России нет
30 октября 2024, 20:02, ИА Амител
Gmail от Google / Фото: unsplash.com / Solen Feyissa
Пользователям "Госуслуг", которые регистрировали свою учетную запись при помощи почтового сервиса Gmail, предложили перенести почтовый адрес на другие платформы. Об этом сообщает ТАСС.
В уведомлении, рассылаемом сервисом, отмечается, что недавно Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов.
"Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать", – говорится в сообщении.
В качестве альтернативы предлагается использовать сервис XMail от VK.
20:49:50 30-10-2024
Горожанка, правда же замечательно!!!! Не будет клятого Хугла!!!
21:41:56 30-10-2024
Ну, о чём я и говорил.
Запретят Гугл - сломают всю сеть по стране.
Впрочем, жили же как-то "без этих ваших интернетов". Телефоны-автоматы, газетки... Пейджеры🤣🤣🤣🤣
08:56:30 31-10-2024
Кхм... (21:41:56 30-10-2024) Ну, о чём я и говорил.Запретят Гугл - сломают всю сеть п...
Так раньше в пещерах жили. Барнаульцы и стремятся назад в норы залезть!
08:59:09 31-10-2024
Кхм... (21:41:56 30-10-2024) Ну, о чём я и говорил.Запретят Гугл - сломают всю сеть п... Так во всем мире жили.
Но антисоветчики этого не знают
09:04:09 31-10-2024
Гость (08:59:09 31-10-2024) Так во всем мире жили.Но антисоветчики этого не знают...
Советов уже 30 лет и три года нет. А ты все ждёшь и надеешься, лежа на печи?
09:23:58 31-10-2024
Кхм... (21:41:56 30-10-2024) Ну, о чём я и говорил.Запретят Гугл - сломают всю сеть п... Без сети сейчас жить уже практически невозможно. Я не знаю юриков, которые бы в банк с платежками бегали - вся банковская сфера это интернет прежде всего. Да и тарифы, если у кого и остались, для таких мамонтов конские. Отчетность предприятия тоже сдают по ТКС. Без онлайн касс по закону работать нельзя. Продажа билетов на самолет и поезда. Лично я еще помню, как в предварительных кассах их покупали без этих ваших интернетов - сначала подходишь, озвучиваешь куда, потом минут сорок ждешь, пока кассир твою заявку по телефону "отработает" и выдаст билет. Офигеть удобно) И т.д. Так что как бы нашим правителям, может, и не хотелось бы все вернуть "взад", фарш уже не провернется. Да что там, куча народу просто на удаленке работает.
22:25:53 30-10-2024
такого утверждения в письме Госуслуг нет, несрабатывает активация только Новых акк. Старые работают нормально, все регистрируется, пуши и пр. оповещения работают.