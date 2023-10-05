В России предложили создать программу поддержки вернувшихся IT-специалистов
"Обратных" релокантов предлагают возвращать на работу или помогать им с поиском нового рабочего места
05 октября 2023, 14:17, ИА Амител
В России предложили создать программу поддержки вернувшихся IT-специалистов. Как сообщает газета "Известия", с идеей помощи "обратным" релокантам говорится в статье "Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет", опубликованной в журнале ВНИИ труда "Социально-трудовые исследования".
В пресс-службе ВНИИ труда заявили, что за первые восемь месяцев 2023 года в России опубликовали около 120 тысяч вакансий в IT-сфере. Спрос на начинающих специалистов относительно удовлетворен, однако есть потребность в сотрудниках с опытом от шести лет. Решить эту проблему предложили путем привлечения уехавших людей обратно в Россию.
В частности, в публикации предлагается помочь с восстановлением вернувшихся айтишников на работе или же с поиском нового рабочего места. Также следует предоставлять им психологическую помощь, материальные пособия и временное жилое помещение.
Кроме того, решить проблему нехватки кадров в IT-сфере можно при привлечении специалистов из-за рубежа. В статье предлагается создавать для них благоприятные условия, в том числе для работы, создания стартапов, увеличивать зарплаты и предлагать льготы.
14:33:53 05-10-2023
А тем гражданам, что не убегали, не хотят помочь наладить существование?
14:41:35 05-10-2023
Гость (14:33:53 05-10-2023) А тем гражданам, что не убегали, не хотят помочь наладить су... Кто не убегали по 300000₽ в месяц получают + ветеранские льготы...
16:49:40 05-10-2023
Гость (14:41:35 05-10-2023) Кто не убегали по 300000₽ в месяц получают + ветеранские льг... Что-то у себя такого не наблюдаю, хотя и не убегала.
17:00:00 05-10-2023
Гость (16:49:40 05-10-2023) Что-то у себя такого не наблюдаю, хотя и не убегала.... Вы IT-специалист? Речь об айтишниках идёт.
23:03:57 05-10-2023
Гость (17:00:00 05-10-2023) Вы IT-специалист? Речь об айтишниках идёт.... Странные люди, минусуют очевидное =) вот поэтому и платят вам соответственно, что с логикой у вас проблемы.
14:37:29 05-10-2023
а почему не предлагают их в оппы целовать?
17:00:24 05-10-2023
Гость (14:37:29 05-10-2023) а почему не предлагают их в оппы целовать?... А так хочется? И кто вам мешает?
14:49:18 05-10-2023
Надо просто как обычно, таджиков завезти...
14:58:39 05-10-2023
Гость (14:49:18 05-10-2023) Надо просто как обычно, таджиков завезти...... Так может и завезли... судя по базе ГИБДД
15:27:52 05-10-2023
Первый пункт в программе - вручение повестки?
17:15:32 05-10-2023
Гость (15:27:52 05-10-2023) Первый пункт в программе - вручение повестки? ... Нет, повестку вручат таким, как ты. А айтишники стране не на фронте нужны, а на своём месте.
17:32:06 05-10-2023
Гость (17:15:32 05-10-2023) Нет, повестку вручат таким, как ты. А айтишники стране не на... Мне не вручат. А "айтишник" и "идиот" - не синонимы. Играть в азартные игры с нашим государством, сдается, дураков не найдется. Программа закончится очередным грандиозным попилом, на этом все. Ну и так, к слову - судя по тому, что творится у нас со всякими базами, начиная с почты и сфр, и заканчивая гаи и хваленым "работающим" енс - все идет как обычно. То есть денежки гребет начальство, а программеров хотят нанять на МРОТ. Стране очень-очень нужны айтишники)
17:36:46 05-10-2023
Гость (17:32:06 05-10-2023) Мне не вручат. А "айтишник" и "идиот" - не синонимы. Играть ... Так госструктуры не хотят платить адекватные зарплаты программистам. А на неадекватные соглашаются начинающие специалисты. Вот и работают эти сайты через пень-колоду.
17:50:32 05-10-2023
Гость (17:36:46 05-10-2023) Так госструктуры не хотят платить адекватные зарплаты програ... Ну так о том и речь. Это примерно так, как с медиками - тысяча и одна программа, но зп как была копеечная, так и есть. Соответственно медиков как не было, так и нет. Так же будет и тут. Хоть запрограммируйтесь, извините за невольный каламбур. А если плюсом добавить возможный призыв - сегодня у тебя бронь, а завтра какой-нибудь генерал решит, что баста, карапузики...
06:38:22 06-10-2023
айтишников уже как ....а, а вот рабочих рук в стране дефицит, который компенсируют таджиками. Может стоит на этот сегмент рынка труда направить силы и средства. Через лет 10 столкнёмся с реальным кризисом, что на производствах работать некому. Все хотят быть айтишниками
09:40:53 06-10-2023
Гость (06:38:22 06-10-2023) айтишников уже как ....а, а вот рабочих рук в стране дефицит... Проблема в том, что не все МОГУТ быть айтишниками. Нужен особый склад ума, ведь IT - это не ремесло, которому можно обучить кого угодно. Аналогично с предпринимателями - каждый может попробовать, но хороший результат может получиться только у тех людей, у кого от природы есть задатки предпринимательства.
09:46:39 06-10-2023
Гость (06:38:22 06-10-2023) айтишников уже как ....а, а вот рабочих рук в стране дефицит... Где их "как"?) Их как раз-таки не хватает, о чем говорили и писали уже не раз. И что мы с вами регулярно наблюдаем вокруг, когда гавкается очередная база или система. Проблема для нашего государства в том, что врачам и учителям, как правило, деваться особо некуда. А вот нормальный айтишник легко найдет себе работу где угодно. Упс.