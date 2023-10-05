"Обратных" релокантов предлагают возвращать на работу или помогать им с поиском нового рабочего места

05 октября 2023, 14:17, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России предложили создать программу поддержки вернувшихся IT-специалистов. Как сообщает газета "Известия", с идеей помощи "обратным" релокантам говорится в статье "Человеческий капитал в IT-индустрии, экономическая безопасность и технологический суверенитет", опубликованной в журнале ВНИИ труда "Социально-трудовые исследования".

В пресс-службе ВНИИ труда заявили, что за первые восемь месяцев 2023 года в России опубликовали около 120 тысяч вакансий в IT-сфере. Спрос на начинающих специалистов относительно удовлетворен, однако есть потребность в сотрудниках с опытом от шести лет. Решить эту проблему предложили путем привлечения уехавших людей обратно в Россию.

В частности, в публикации предлагается помочь с восстановлением вернувшихся айтишников на работе или же с поиском нового рабочего места. Также следует предоставлять им психологическую помощь, материальные пособия и временное жилое помещение.

Кроме того, решить проблему нехватки кадров в IT-сфере можно при привлечении специалистов из-за рубежа. В статье предлагается создавать для них благоприятные условия, в том числе для работы, создания стартапов, увеличивать зарплаты и предлагать льготы.