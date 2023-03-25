Заключенных в РФ предложили превратить в IT-специалистов
По задумке авторов, ежегодно в тюрьмах можно подготавливать до 50-60 тысяч специалистов
25 марта 2023, 08:20, ИА Амител
До 50-60 тысяч IT-специалистов могли бы ежегодно подготавливать в российских колониях, считают авторы проекта для ФСИН, пишет "МК".
Над инициативой работал один из осуждённых экс-программистов вместе со своим знакомым, с которым он учился в Сколково. Согласно их исследованию, средний срок нахождения в колонии составляет около трёх лет, а на освоение IT-специальности уходит в среднем полгода. Так что можно ещё не меньше двух лет поработать по специальности за решёткой.
"При этом мотивированные, способные осуждённые составляют 5-15% от общего количества ежегодно, что примерно 50-60 тысяч человек", – отмечает издание.
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