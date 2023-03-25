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Заключенных в РФ предложили превратить в IT-специалистов

По задумке авторов, ежегодно в тюрьмах можно подготавливать до 50-60 тысяч специалистов

25 марта 2023, 08:20, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

До 50-60 тысяч IT-специалистов могли бы ежегодно подготавливать в российских колониях, считают авторы проекта для ФСИН, пишет "МК".

Над инициативой работал один из осуждённых экс-программистов вместе со своим знакомым, с которым он учился в Сколково. Согласно их исследованию, средний срок нахождения в колонии составляет около трёх лет, а на освоение IT-специальности уходит в среднем полгода. Так что можно ещё не меньше двух лет поработать по специальности за решёткой.

"При этом мотивированные, способные осуждённые составляют 5-15% от общего количества ежегодно, что примерно 50-60 тысяч человек", – отмечает издание.

Комментарии 10

  • Надо пополнить бригаду мошенников
    25 марта, Гость   Ответить
  • Кому надо было итак в этой сфере "трудятся" - "тюрьма-банк" всем известен
    25 марта, Гость   Ответить
  • Ну да, теперь сотрудники "тюрьма-банка" будут сертифицированными специалистами, с пенсионным и трудовым стажем. Супер!
    25 марта, Гость   Ответить
  • Спасибо, АМИК, поржал!!!
    25 марта, Гость   Ответить
  • Теперь будет ещё больше специалистов "тюрьма-банк" . Идея неплохая, но чревата последствиями.
    25 марта, Гость   Ответить
  • В натуре хорош порожняки гонять.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Много вы знаете IT-специалистов, пишущих для смартфона? Ведь все так просто.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Предложения всё дурнее и дурнее, мягко говоря. А может, учить на слесарей-сантехников? Тоже нужная профессия.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Сисадмина короновать будут? Python кодер в законе. Эксплойт в хату, 0day в радость.
    25 марта, Гость   Ответить
  • Подавители GSM когда в зонах поставят? По закону положены. ФСИН не исполняющий законы РФ тревожит меня как гражданина.
    26 марта, Гость   Ответить
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