В России предложили создать трудовые суды

Для разрешения трудовых споров

03 августа 2023, 13:47, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы Юрий Афонин предложил создать в России специализированные трудовые суды, разрешающие трудовые споры, сообщает РИА Новости.

В состав суда должны входить профессиональный судья и два заседателя – по одному от объединений работодателей и работников.

По словам Афонина, на данный момент действующий Трудовой кодекс ставит немало искусственных препон для работы профсоюзов.

"Например, если идут переговоры работников с работодателем и в них участвуют представители профсоюза, то, по нормам действующего кодекса, они обязательно должны быть работниками этого же предприятия", – пояснил депутат.

При этом в профсоюзах зачастую не оказывается людей, способных представлять интересы работников.