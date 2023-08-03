В России предложили создать трудовые суды
Для разрешения трудовых споров
03 августа 2023, 13:47, ИА Амител
Депутат Госдумы Юрий Афонин предложил создать в России специализированные трудовые суды, разрешающие трудовые споры, сообщает РИА Новости.
В состав суда должны входить профессиональный судья и два заседателя – по одному от объединений работодателей и работников.
По словам Афонина, на данный момент действующий Трудовой кодекс ставит немало искусственных препон для работы профсоюзов.
"Например, если идут переговоры работников с работодателем и в них участвуют представители профсоюза, то, по нормам действующего кодекса, они обязательно должны быть работниками этого же предприятия", – пояснил депутат.
При этом в профсоюзах зачастую не оказывается людей, способных представлять интересы работников.
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