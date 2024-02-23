В России предложили тратить меньше времени на обществознание в школах

Минпросвещения предлагает изучать предмет только в 9-11 классах

23 февраля 2024, 08:45, ИА Амител

Школьные учебники / Фото: unsplash.com

Минпросвещения РФ разработало проект приказа, которым предлагается исключить обществознание из программы 6-8 классов, сообщает ТАСС.

На изучение этого предмета планируют оставить один урок в неделю в 9-10 классах и два урока – в 11-м.

В случае принятия приказа норма вступит в действие с 1 сентября 2025 года.

Сейчас на обществознание в 6-9-х классах отводится 136 часов – по одному уроку в неделю. В 10-11 классе – по два в неделю, напоминает издание.