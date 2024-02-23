В России предложили тратить меньше времени на обществознание в школах
Минпросвещения предлагает изучать предмет только в 9-11 классах
23 февраля 2024, 08:45, ИА Амител
Школьные учебники / Фото: unsplash.com
Минпросвещения РФ разработало проект приказа, которым предлагается исключить обществознание из программы 6-8 классов, сообщает ТАСС.
На изучение этого предмета планируют оставить один урок в неделю в 9-10 классах и два урока – в 11-м.
В случае принятия приказа норма вступит в действие с 1 сентября 2025 года.
Сейчас на обществознание в 6-9-х классах отводится 136 часов – по одному уроку в неделю. В 10-11 классе – по два в неделю, напоминает издание.
10:33:39 23-02-2024
«Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения. Как только простые люди поймут основу своего я, самоидентифицируются, управлять, т.е. манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемы, когда имеют знания. В иудейской культуре, Каббала давала науку жизни и три тысячи лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов, сделать их самодостаточными. Как управлять ими? Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции. Как жить, как управлять таким обществом, где все имеют возможность судить напрямую, получать не препарированную информацию, не через обученных правительством аналитиков, политологов и огромные машины спущенных на головы СМИ, которые как бы независимы, а на самом деле, мы понимаем, что все СМИ заняты сохранением страт?» – Герман Греф.
10:44:54 23-02-2024
Разговоры о важном убирают ?
11:09:54 23-02-2024
Уменьшить количество часов по обществознвнию - такое только невежественный человек может придумать. Предмет "Обществознание" потому так и назван, для того существует, чтобы научить людей со школьной парты "общество знать", научить межличностным отношениям в обществе. Как решать конфликтные ситуации, как научиться жить в обществе, чтобы не навредить людям. Очень нужный предмет! Очень актуальный. В советское время его не было, поэтому старшее поколение о нем не знает и считает ненужным.
12:05:57 23-02-2024
гость (11:09:54 23-02-2024) Уменьшить количество часов по обществознвнию - такое только ... Предмет "Обществоведение" был в старших классах советской школы.
12:25:04 23-02-2024
гость (11:09:54 23-02-2024) Уменьшить количество часов по обществознвнию - такое только ... Предмет то нужный. Только кто и как его преподает??? Вон у Г. Г. очень "интересный" подход.
12:29:28 23-02-2024
гость (11:09:54 23-02-2024) Уменьшить количество часов по обществознвнию - такое только ... В советское время как раз был такой предмет. Назывался "обществоведение" Даже входил в число обязательных выпускных экзаменов.
13:39:14 23-02-2024
Хочется сказать: да давайте научим буквы распознавать ( в 21 веке), и достаточно!
17:20:52 23-02-2024
Светлана (13:39:14 23-02-2024) Хочется сказать: да давайте научим буквы распознавать ( в 21... Научить ставить крестик в кредитном договоре и хватит.