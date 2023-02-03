В России предложили увеличить размер материнского капитала для медиков

Авторы инициативы считают, что она поможет сократить дефицит медицинских работников

03 февраля 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В России могут увеличить размер материнского капитала для медицинских работников. Соответствующее предложение депутат Иван Сухарев направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как сообщает RT, Сухарев в обращении отметил, что пандемия коронавируса напомнила о важности медиков, а также обнажила проблемы с нехваткой кадров.

"В целях поддержки медицинских работников и сокращения дефицита медицинских кадров прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения повышающего коэффициента в размере ¼ суммы при оформлении материнского капитала семьями, в которых один или оба родителя осуществляют трудовую деятельность в государственной системе здравоохранения", – предложил депутат.

Ранее в профсоюзе работников здравоохранения России говорили о том, что дефицит кадров в медицине может составлять около 30%.