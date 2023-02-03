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В России предложили увеличить размер материнского капитала для медиков

Авторы инициативы считают, что она поможет сократить дефицит медицинских работников

03 февраля 2023, 13:31, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

В России могут увеличить размер материнского капитала для медицинских работников. Соответствующее предложение депутат Иван Сухарев направил на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как сообщает RT, Сухарев в обращении отметил, что пандемия коронавируса напомнила о важности медиков, а также обнажила проблемы с нехваткой кадров.

"В целях поддержки медицинских работников и сокращения дефицита медицинских кадров прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности введения повышающего коэффициента в размере ¼ суммы при оформлении материнского капитала семьями, в которых один или оба родителя осуществляют трудовую деятельность в государственной системе здравоохранения", – предложил депутат.

Ранее в профсоюзе работников здравоохранения России говорили о том, что дефицит кадров в медицине может составлять около 30%.

 

Комментарии 6

  • А знаете, ну чтоб всем было приятно а сделайте у всех людей страны з\п в миллион, и все.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • з\п в миллион - Я Кошкина! Мне не надо.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Где мой мильон?
    03 февраля, Гость   Ответить
  • В Барнауле уже где-то до 50% и более не хватает медработников, уже более половины медсестер заменили студенты, дальше только будет хуже, власти не заинтересованы в медицине.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Почковаться медики будут? Лет через 25 их дети смогут работать медиками...если пожелают.
    03 февраля, Гость   Ответить
  • Да ! Прав был Гоголь насчет российских бед. Особенно это видно на состоянии верхнеплавающих над нами существ. А что у них какие то другие дети нежели у армии, полиции,нацгвардии, учителях и преподователях ВУЗОВ, работников культуры и т. д до бесконечности.
    03 февраля, Гость   Ответить
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