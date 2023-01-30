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Врачам в Алтайском крае предлагают самые низкие зарплаты по Сибири

За прошедший год заработок медиков в регионе увеличился на 1%

30 января 2023, 09:19, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Врачам в Алтайском крае предлагают самую низкую зарплату в Сибири. Об этом рассказали аналитики hh.ru.

"В декабре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в сфере "Медицина и фармацевтика" составила в Алтайском крае 43,2 тыс. руб., это седьмое место по уровню зарплат в Сибирском ФО", – сказано в сообщении.

Самые высокие зарплаты предлагают медикам в Иркутской области – 60,9 тысячи рублей. 

Рейтинг меняется, если сравнивать прирост зарплат специалистов за прошедший год. Самый заметный прирост зафиксировали в Кемеровской области (16%). В Алтайском крае за год зарплатные предложения для медиков выросли только на 1%.

 

Комментарии 33

  • Я конечно понимаю что врачей не хватает, но не только врачам предлагают самые низкие ЗП в регионе - у нас на МРОТ ищут специалистов с 2-3 высшими образованиями!
    30 января, Гость   Ответить
  • Даже эти 43 тысячи, для многих недостижимая цифра. А всё этот Байден с Шольцем
    30 января, Гость   Ответить
  • У вас есть еще вопросы почему на Алтае не хватает медиков?
    30 января, Гость   Ответить
  • У вас есть еще вопросы почему на Алтае не хватает медиков? - управленца нам не хватает, который смог расшевелить нынешнее политическое болото, заставил бы людей работать, да в Москве гранты на развитие края выбивал да спрашивал за каждый рублик
    30 января, Гость   Ответить
  • ТАСС -Путин поручил Минздраву продумать, как усилить мотивацию медработников первичного звена Также президент поручил Минздраву ускорить создание цифрового профиля здоровья гражданина, внедрение технологий искусственного интеллекта и телемедицины в деятельность медицинских организаций, в том числе с учетом опыта медорганизаций Москвы МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву до 1 марта представить идеи по повышению мотивации медработников первичного звена, сообщается в пятницу на сайте Кремля. "Представить предложения по усилению мотивации медицинских работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения к улучшению качества и доступности медицинской помощи населению, установив критерии ее оценки, отражающие динамику состояния здоровья прикрепленного к медицинской организации населения и удовлетворенность граждан деятельностью больниц и поликлиник. Срок - 1 марта 2023 года", - говорится перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Кроме того, Минздраву поручается ускорить создание цифрового профиля здоровья гражданина, внедрение технологий искусственного интеллекта и телемедицины в деятельность медицинских организаций, в том числе с учетом опыта медицинских организаций Москвы. Доклады по этому вопросу президент ждет до 15 апреля и далее - один раз в квартал. В частности, на совещании Путин подчеркнул, что прорывного эффекта в системе здравоохранения можно добиться за счет использования новых технологий и повышения мотивации медработников
    30 января, Гость   Ответить
  • Врачам без стажа и категории тоже до МРОТа доплачивают, наравне с санитарками. Есть смысл учиться на врача и работать здесь? Только пенсионеры и останутся, все равно им пенсию не индексируют.
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, баяден коротышка виноват
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, про все эти прорывы и поручения мы 20 лет слышим. Белый шум
    30 января, Гость   Ответить
  • В крае и барнауле инженеры-электроники вынуждены за МРОТ вчёрную работать охранниками. Другой работы вообще нет! И край, и барнаул просто-напросто медленно умирают и при этой власти обречены!!! Здесь нет будущего!!!
    30 января, Гость   Ответить
  • Трудвсем давно наверное не открывали? МРОТ и всё! Томенко с Франком на такие зарплаты.
    30 января, Гость   Ответить
  • Мне интересно, каким способом в капиталистическом государстве можно мотивировать людей работать по определенной профессии, кроме как деньгами? Высокие слова о призвании, нужности людям, моральной удовлетворенности остались в социалистическом СССР. Сейчас утром деньги, вечером стулья. Какие еще способы для привлечения медиков можно придумать в таком государственном устройстве, кроме как деньги и уменьшения просто запредельной нагрузки количества больных на специалиста?
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, толковый инженер-электроник всегда востребован, и в Барнауле в том числе, не надо свистеть. Есть куча фирм, где нужны именно электронщики, где-то на пуско-наладку оборудования, где-то возможно на проектирование систем. Вы вообще искали ? Ну или такой инженер, что про закон Ома в первый раз слышит, такие точно никому не нужны.
    30 января, Гость   Ответить
  • Ничо, щас они придумают еще пару-тройку программ для привлечения специалистов по типу "отработаешь десять лет за еду, получишь халупу в селе", отчитаются, что все путем, и получат очередные награды.
    30 января, Гость   Ответить
  • Вы вообще искали ? Ну или такой инженер, что про закон Ома в первый раз слышит, такие точно никому не нужны. **** Вы вообще знаете, что после 40-ка устроиться куда-то без блата уже невозможно? И ты уже просто не человек! На тебя уже в любом отделе кадров тупая жирная кадровичка смотрит как на абсолютно пустое место, не скрывая своего тупого презрения. Да и для сорокалетнего "зав отделом", который от своего смартфона отроваться не может, ты уже - "не кадр". Мне 64 года я здесь дорабатывал до абсолютно нищенской пенсии охранником вчёрную у бывшего мента-подполковника, ставшего в 45 лет пенсионером с пенсией более 60 тыс. руб. и долларовым миллионером на каких-то своих криминально-бандитских крышеваниях. И до сих пор подрабатываю через интернет программистом на швейцарский стартап. Благо, знаю кроме русского немецкий и английский.
    30 января, Гость   Ответить
  • "Вы вообще знаете, что после 40-ка устроиться куда-то без блата уже невозможно?" --- Гость, это вы врёте. Я в 43 года устроилась на работу в городе, где я никого не знаю просто пройдя собеседование. На хорошую зарплату. Так как я востребованный специалист. Мама вообще в после 50-ти работу меняла, и тоже успешно.
    30 января, Гость   Ответить
  • В эскорт?
    30 января, Гость   Ответить
  • И до сих пор подрабатываю через интернет программистом на швейцарский стартап. ----Иноагент что ли? Вообще согласен с оценкой, что высококвалифицированный специалист всегда найдет себе работу, т.к. профессиональных кадров на рынке труда острый дефицит. А лодыри и неумехи и в 20 никому не нужны
    30 января, Гость   Ответить
  • Уехал в другой регион. Больные те же, зарплата в три раза выше. Могу себе позволить брать дежурств сколько мне надо. Жалею что раньше не уехал. Но вы тут решайте, да
    30 января, Гость   Ответить
  • Прикройте платную медицину! И специалистов будет - море! Вс[ решается просто! А зарплата 43000,счастье! Приезжайте к нам в деревню! Больше ВРОТ нигде не предложат!
    30 января, Гость   Ответить
  • Ощущение, что многие комментарии пишут из "голубого дома" или его окрестностей. Если вы устроились после 43, сейчас, то ваша мама работу меняла явно не 7 лет назад. Есть конечно "умехи" и "трудяги". У нас в отдел пришел "мамин" сынок в 40 лет такой умеха ,спасу нет. Его надо было устроить, у него мама не простая. Среди работающих в отделе и даже управлении в целом "умех" не нашлось, куда нам. Он тоже скажет, что "легко" работу поменял: из одного кресла в другое. Не надо ля-ля, хоть 10 раз ты квалифицированный специалист, возьмут молодого и как сейчас принято говорить "перспективного" или бывшего мента, их в 40 лет х..н работать заставишь, они все "квалифицированные", "умехи" и "трудяги" ,вот их и и пристраивают.
    30 января, Гость   Ответить
  • Прикройте платную медицину! И специалистов будет - море! - дядя Петя, ты... ? Прикроют, и вы думаете, врачи стройными рядами побегут работать за еду? Да проще профессию поменять. Ну а то, что врачей тогда не будет в принципе - будет нашей проблемой. Как всегда. Вопрос действительно решается просто - нормальной зп. Но это не наш путь, как обычно.
    30 января, Гость   Ответить
  • А У ДРУГИХЛЮДЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ РАЗВЕ НЕ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ?
    30 января, Гость   Ответить
  • Действительно. Почему озвучивают только проблемы с зарплатой врачей? У остальных зарплата больше 15000? У медиков тоже не у всех маленькая, у главврачей и иже с ними зарплата очень даже ничего.
    30 января, Гость   Ответить
  • А У ДРУГИХЛЮДЕЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ РАЗВЕ НЕ ТАКАЯ СИТУАЦИЯ? - И что? Давайте всем платить мало, чтобы всем было одинаково плохо? Вообще-то врач во всем мире - очень высокооплачиваемая профессия. Одна учеба столько лет чего стоит. Вы предлагаете, чтобы они получали как дворники и технички?
    30 января, Гость   Ответить
  • Гость, путин много чего поручает только кто выполняет?
    30 января, Гость   Ответить
  • Не надо ля-ля, хоть 10 раз ты квалифицированный специалист, возьмут молодого и как сейчас принято говорить "перспективного" или бывшего мента---- а ты поставь себя на место частного работодателя - какой смысл ему держать маминого сынка, платить ему деньги, если он прибыли не приносит? Так что не надо ля-ля тут. Если ты специалист высокого уровня, то ты всегда сможешь трудоустроиться. Ну а если ты протиратель стула в офисе, то уже вряд ли что-то исправишь.
    30 января, Гость   Ответить
  • какой смысл ему держать маминого сынка, платить ему деньги - ну например, у этого сынка папа может работодателю контрактик подкинуть. Или еще чем помочь. А для работы он простых лошадок наймет. И будет сынок протирать штаны за большую зп, а пахать за копейки - кто-то другой. Если дурака найдут, конечно.
    30 января, Гость   Ответить
  • Ну вот видишь, у сынка хотя бы папка есть, а вот твоих плюсов мы пока не поняли. Ну в рабочее время сидишь в тырнете, ЗП хочешь 100500 мульенов. Есть ещё что-то? За что тебе хотя бы 40 000 платить можно было бы?
    30 января, Гость   Ответить
  • а вот твоих плюсов мы пока не поняли - а я-то здесь при чем? У меня работа есть, не жалуюсь. И свои хотелки предпочитаю обговаривать не с рандомным гостем в инете, а с работодателем)
    30 января, Гость   Ответить
  • Проблема зарплат в здравоохранении и образовании Алтайского края, должна решаться обязательно! Учителя - предметники, при 35 часовой нагрузке, плюс "разговор о главном", т.е. 2 ставки с категорией получают 34 тысячи, на ставку ещё меньше. Врач более 23 лет опыта на 2 участка - 43 тысячи. Это люди старше 45 лет и их 70%. Молодёжь приходит как на экскурсию, год если отработает, уже СТАЖ, зарплата чуть больше 20 в школе и 25 в поликлинике. Со школы идут работать на наращивание ногтей, около 1500 за услугу, или переучиваются на фармацевта в аптеку на 35 тысяч зарплату. Остаются в школе, за редким исключением, энтузиасты и бессеребренники, либо те у кого супруг зарабатывает столько, что школа - это хобби. А в поликлиники и стационар, молодежь идёт для ординатуры, чтобы уехать подальше (раньше за рубеж), теперь хотя бы в Москву и Санкт-Петербург. Там зарплаты выше. А детей учить и нас лечить, некому. Глупый ребёнок, и больной работник, что бы они из себя не представляли, никому не нужны! Выводы делайте сами.
    30 января, Гость   Ответить
  • Друг друга облаяли в интернете... Решили проблему.
    31 января, Гость   Ответить
  • Газманов на патриотические песни получил 17млн.руб из бюджета. Вот и все ответы на вопросы. Те, кто лечит "великих" мира сего, тем платят соответственно. А тем, кто лечит быдло и платят столько, сколько и быдлу. Платят силовикам, чтоб защищали от народа, платят спортсменам и шоу менам, чтоб развлекали царей и царьков. А мы тут друг перед другом "умничаем" как в жизни надо устроиться и каким быть. Умничайте дальше.....
    31 января, Гость   Ответить
  • Чтобы заработная плата была достойной надо оклады сделать высокими, а не размазывать все доплаты по "тарелке" с МРОТом
    31 января, Гость   Ответить
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