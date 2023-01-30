Врачам в Алтайском крае предлагают самые низкие зарплаты по Сибири
За прошедший год заработок медиков в регионе увеличился на 1%
30 января 2023, 09:19, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
Врачам в Алтайском крае предлагают самую низкую зарплату в Сибири. Об этом рассказали аналитики hh.ru.
"В декабре 2022 года средняя предлагаемая зарплата в сфере "Медицина и фармацевтика" составила в Алтайском крае 43,2 тыс. руб., это седьмое место по уровню зарплат в Сибирском ФО", – сказано в сообщении.
Самые высокие зарплаты предлагают медикам в Иркутской области – 60,9 тысячи рублей.
Рейтинг меняется, если сравнивать прирост зарплат специалистов за прошедший год. Самый заметный прирост зафиксировали в Кемеровской области (16%). В Алтайском крае за год зарплатные предложения для медиков выросли только на 1%.
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