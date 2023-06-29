В России предложили запретить продажу пива и сидра в общепите
Авторы инициативы также предложили передавать данные в единую систему о розничной продаже пива и пивных напитков
29 июня 2023, 10:39, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Индивидуальным предпринимателям предложили запретить продажу пива и сидра в общепите. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Предложение включили в доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.
Также авторы инициативы предлагают передавать данные в единую систему о розничной продаже пива и пивных напитков.
Запрет может коснуться и ряда других слабоалкогольных напитков.
10:54:52 29-06-2023
Запретите ещё вилки, ножи, топоры и презервативы... А мусарам жалование поднимите
11:24:21 29-06-2023
"Индивидуальным предпринимателям предложили запретить продажу пива и сидра в общепите."- то есть в кафе или баре, ресторане ИПешника запретить. Можно будет только в ООО подавать?
11:31:01 29-06-2023
Это обычный движ после какого-нибудь события. Типа власть озаботилась проблемой. По факту - просто испускание газов в лужу.
11:57:50 29-06-2023
Про меры по усилению контроля производства алкогольных напитков никаких новостей. Проверять не собираются, ясно, это невыгодно государству.
15:42:33 29-06-2023
Нашли крайних. Теперь торговли пивом создавать Акционерное Общество? Как обычно впрочем. А разобрались с "сидром" то? Кто лицензию выдал, откуда взялся метанол, запрещенный к обороту, кто проверял санитарное состояние и безопасность продукта? Че то не слышал.