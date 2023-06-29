В России предложили запретить продажу пива и сидра в общепите

Авторы инициативы также предложили передавать данные в единую систему о розничной продаже пива и пивных напитков

29 июня 2023, 10:39, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Индивидуальным предпринимателям предложили запретить продажу пива и сидра в общепите. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Предложение включили в доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

Также авторы инициативы предлагают передавать данные в единую систему о розничной продаже пива и пивных напитков.

Запрет может коснуться и ряда других слабоалкогольных напитков.