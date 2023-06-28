Налоги могут повысить в 2024 году в России

Ожидается рост налоговой нагрузки на бизнес

28 июня 2023, 14:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Размер дефицита бюджета России будет определять необходимость налоговых изменений, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Замглавы ведомства отметил, что сейчас формируется бюджет на следующие три года: определяются параметры дефицита, а также источники, за счет которых этот дефицит будет покрываться.

При этом глава Сбербанка Герман Греф накануне заявил, что с 2024 года ожидается рост налоговой нагрузки на бизнес. Сазанов, комментируя слова Грефа, уточнил, что повышение налогов напрямую зависит от размера дефицита бюджета.

"Поэтому сейчас сказать ни да, ни нет невозможно", – подчеркнул он.

Кстати, в 2023 году доходы бюджета России запланированы на уровне 26,13 трлн рублей, расходы – 29,056 трлн, дефицит – 2,925 трлн.

Ранее в Минфине назвали условие для введения налога на сверхприбыль для выравнивания бюджета страны.