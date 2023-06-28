Налоги могут повысить в 2024 году в России
Ожидается рост налоговой нагрузки на бизнес
28 июня 2023, 14:01, ИА Амител
Размер дефицита бюджета России будет определять необходимость налоговых изменений, сообщил РИА Новости заместитель министра финансов Алексей Сазанов.
Замглавы ведомства отметил, что сейчас формируется бюджет на следующие три года: определяются параметры дефицита, а также источники, за счет которых этот дефицит будет покрываться.
При этом глава Сбербанка Герман Греф накануне заявил, что с 2024 года ожидается рост налоговой нагрузки на бизнес. Сазанов, комментируя слова Грефа, уточнил, что повышение налогов напрямую зависит от размера дефицита бюджета.
"Поэтому сейчас сказать ни да, ни нет невозможно", – подчеркнул он.
Кстати, в 2023 году доходы бюджета России запланированы на уровне 26,13 трлн рублей, расходы – 29,056 трлн, дефицит – 2,925 трлн.
Ранее в Минфине назвали условие для введения налога на сверхприбыль для выравнивания бюджета страны.
14:09:00 28-06-2023
не могут а повысят
14:31:44 28-06-2023
Гость (14:09:00 28-06-2023) не могут а повысят... и не только для бизнеса, но и ндфл
14:31:40 28-06-2023
Куда уже выше Налогами задушили. В прошлые годы развивались, сейчас выживаем. Были на енвд, потом заставили перейти отрасль на усн, сейчас еще раз заставили перейти на осно. Были налоги 100 тысяч в месяц, стало 1.5 млн. И это на микрокомпанию 6 сотрудников
22:13:25 28-06-2023
Гость (14:31:40 28-06-2023) Куда уже выше Налогами задушили. В прошлые годы развивались,... Ну нормально микрокомпания гребёт. Чем занимаетесь? оборотка какая?
14:42:56 28-06-2023
как предсказуемо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14:50:44 28-06-2023
Почему честные платят налоги, а те кто демпингует на рынке - уклоняются. Тот же НДС возьмем - в каждом офисном здании есть офисы с массовой регистрацией "рисовальщиков" НДС. Кому интересно они за крышу платят ? Некоторые даже не стесняются целые супермаркеты по налогам в интернете организуют, с чьей это разрешительной инициативы ? Потом находят золотые унитазы у руководителей ФНС и удивляются - КТО ЖЕ ЭТО СДЕЛАЛ , ну правда КТО?
15:41:44 28-06-2023
"Налоги могут не повысить в 2024 году в России" - вот это была бы новость!
15:55:33 28-06-2023
Гость (14:31:40 28-06-2023) Куда уже выше Налогами задушили. В прошлые годы развивались,... 1,5 в месяц???
16:09:07 28-06-2023
Гость (14:31:40 28-06-2023) Куда уже выше Налогами задушили. В прошлые годы развивались,... не совсем микро предприятие, если по выручке потолок УСНО пробиваете, иначе как вас могут на ОСНО перевести? либо лицензируетесь, то же не бедный бизнес
17:22:13 28-06-2023
Гость (14:31:40 28-06-2023) Куда уже выше Налогами задушили. В прошлые годы развивались,... Заставить перейти на УСНО никто не может. Значит где-то превысили лимит. Раз численность 6 человек, то по численности вы точно не превысили лимит. Тогда получается лимит по выручке превысили, т.е. больше 200 млн. в год. Ну не плачьтесь про выживание.
17:22:40 28-06-2023
Гость (14:31:40 28-06-2023) Куда уже выше Налогами задушили. В прошлые годы развивались,... Заставить перейти на УСНО никто не может. Значит где-то превысили лимит. Раз численность 6 человек, то по численности вы точно не превысили лимит. Тогда получается лимит по выручке превысили, т.е. больше 200 млн. в год. Ну не плачьтесь про выживание.