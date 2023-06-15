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В России предрекли падение цен на продукты питания

Удешевление может произойти в августе-сентябре

15 июня 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Летом и осенью в России могут подешеветь продукты питания. Об этом "Известиям" сказала глава отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

По ее словам, падение цен возможно на фоне переходящих остатков рекордного урожая зерновых прошлого года. 

Не исключено, что произойдет это в августе-сентябре по отношению к предыдущему месяцу. Также возможно, что вместе с этим вырастет и покупательная способность. Но сохранится ли продовольственная дефляция (падение цен при одновременном росте покупательной способности) по отношению к 2022 году, неизвестно.

Экономика цены

Комментарии 17

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Гость

08:07:49 15-06-2023

Это нельзя допустить!!! срочно поднимать!

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Гость

08:39:24 15-06-2023

Отличная новость. Если правда

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Человек

09:20:12 15-06-2023

Ну, я так понимаю , что упадут оптовые ,т.е. производители потеряют в прибыли , а розница (сети) цены поднимут в связи с ростом своих "издержек".

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Гость

09:32:45 15-06-2023

Человек (09:20:12 15-06-2023) Ну, я так понимаю , что упадут оптовые ,т.е. производители п... Интересно запутано. В августе увидим

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Гость

09:23:56 15-06-2023

"Предрекли" - прям как смерть...

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Гость

09:44:18 15-06-2023

Всё бы ничего, но все современные зерновые, за исключением гречки, генно модифицированы. Вкус современного хлеба радикально отличается от того, что мы ели когда-то. Зерновые ГМО содержат синтетически синтезированные молекулярные аминокислоты и искусственный глютен, на которые наш организм зачастую реагирует крайне агрессивно. Простой отказ от зерновых в рационе позволяет излечивать либо вводить в состояние ремиссии большинство возрастных хронических болезней, которые современная медицина лечить вообще не умеет. А падение цен если и будет, то чисто сезонное!

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Гость

10:16:07 15-06-2023

Гость (09:44:18 15-06-2023) Всё бы ничего, но все современные зерновые, за исключением г... 1) Абсолютно все сорта - ГМО. Если хотите есть "природное" - велкам искать дикоросы. Если найдете, будете собирать горсточку семян с нескольких кв метров) Но, скорее всего, не найдете - в природе растения тоже меняются и мутируют. 2) что есть "искусственный глютен"? Глютен - это клейковина. И издавна селекция шла по направлению увеличения содержания в пшенице того самого глютена, то есть получению твердых сортов пшеницы. И организм если и реагирует, то на количество, а отнюдь не на "искусственность"3) бывают не молекулярные аминокислоты? Каким образом в том, что растет, появилось "синтетически синтезированное"? Глютен - это белок. Белки состоят из аминокислот. О чем ваш пламенный спич?4) Гречиха - не злак. Гречка и гречиха - это разные растения. И едите вы крупу из гречихи, а не из гречки))) Вот такой вот парадокс)))

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Гость

17:24:50 15-06-2023

Гость (10:16:07 15-06-2023) 1) Абсолютно все сорта - ГМО. Если хотите есть "природное" -... Не, ну тоже не перегибайте. Не все сорта с/х культур ГМО. Селекция не относится к методам генной инженерии, а именно селекцией получено большинство сортов, но тем не менее генномодифицированых сортов достаточно много

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Гость

10:22:34 15-06-2023

Гость (09:44:18 15-06-2023) Всё бы ничего, но все современные зерновые, за исключением г... Чушь антинаучная

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Гость

10:28:57 15-06-2023

Гость (10:22:34 15-06-2023) Чушь антинаучная... этот деятель зубную боль лечит огурцом с пупырышками. ректально вставляет на столько см, какой по счету зуб болит. счет ведет слева направо сверху вниз

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Гость

11:49:06 15-06-2023

Гость (10:28:57 15-06-2023) этот деятель зубную боль лечит огурцом с пупырышками. ректал... мсье знает толк в извращениях

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Гость

11:54:50 15-06-2023

Гость (10:28:57 15-06-2023) этот деятель зубную боль лечит огурцом с пупырышками. ректал... Вам бы срочно посетить психиатра и изложить ему ваши маниакально-навязчивые домыслы.

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Гость

10:47:32 15-06-2023

Обычное сезонное снижение, такое происходит каждый год во время сбора урожая, каждый может предсказать такое падение цен.

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Гость

11:53:12 15-06-2023

О чем ваш пламенный спич? **** Если есть желание получить по теме подтверждённые научными публикациями аргументы всемирно известных докторов медицины (учёная степень в США), советую прочитать книги "Аутоиммунный протокол" Эми Майерс и "Протокол Уолс" Терри Уолс. Книги изданы официально и снабжены научно-медицинской библиографией на английском.

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Гость

17:08:51 15-06-2023

Гость (11:53:12 15-06-2023) О чем ваш пламенный спич? **** Если есть желание получить по... Ну вы же понимаете, что эти книги никакого отношения к доказательной медицине не имеют. Там даже в аннотации к самой книге написано "авторская методика". Это как у нас центр Бубновского какого-нибудь. Данные люди, я бы сказал проходимцы, могли получить какую-нибудь степень в какой-нибудь области медицины, а потом просто чего нить свое придумать, сказать что это работает и вперед книги продавать доверчивым гражданам. Больше чем уверен что эти книги популярны, если популярны исключительно на постсоветском пространстве, а в самих США и слыхом не слышали

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Гость

17:16:23 15-06-2023

Гость (17:08:51 15-06-2023) Ну вы же понимаете, что эти книги никакого отношения к доказ... А ему пофиг. У него зуб болит. И он уже огурец купил.

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Гость

17:33:03 15-06-2023

Более того - вместе с этим всем мужикам прибавится по 20 лет жизни. А также отличный стул и эрекция. Просто про это умалчивают.

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