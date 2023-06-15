В России предрекли падение цен на продукты питания

Удешевление может произойти в августе-сентябре

15 июня 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Летом и осенью в России могут подешеветь продукты питания. Об этом "Известиям" сказала глава отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

По ее словам, падение цен возможно на фоне переходящих остатков рекордного урожая зерновых прошлого года.

Не исключено, что произойдет это в августе-сентябре по отношению к предыдущему месяцу. Также возможно, что вместе с этим вырастет и покупательная способность. Но сохранится ли продовольственная дефляция (падение цен при одновременном росте покупательной способности) по отношению к 2022 году, неизвестно.