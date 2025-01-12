В России проиндексируют социальные пенсии с апреля

К концу года их средний размер составит 15,4 тыс. руб.

12 января 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Социальные пенсии проиндексируют в России с апреля 2025 года на 14,75%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

К концу года средний размер выплаты составит 15,4 тысячи рублей.

Ранее рассказали, какие новые законы изменят жизнь россиян в 2025-м. Уже с января индексацию получили работающие пенсионеры.