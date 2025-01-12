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В России проиндексируют социальные пенсии с апреля

К концу года их средний размер составит 15,4 тыс. руб.

12 января 2025, 07:00, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

Социальные пенсии проиндексируют в России с апреля 2025 года на 14,75%, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Никита Чаплин.

К концу года средний размер выплаты составит 15,4 тысячи рублей.

Ранее рассказали, какие новые законы изменят жизнь россиян в 2025-м. Уже с января индексацию получили работающие пенсионеры.

пенсии выплаты

Комментарии 1

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Гость

18:17:07 12-01-2025

Снижение за год покупательной способности рубля определяется исключительно ростом цен и не зависит от того, страховая у гражданина пенсия или социальная! Насколько же законно и справедливо одну индексировать всего на 7,3%, а другую - на 14,75%? Чем обоснована столь вопиющая диспропорция?

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