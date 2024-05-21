В России произошло ДТП, в котором два столба врезались в легковушку
Один из столбов пробил насквозь автомобиль
21 мая 2024, 17:50, ИА Амител
В Тюмени два столба протаранили автомобиль, в котором ехала девушка, пишет ura.ru. Инцидент, произошедший 21 мая, попал на видео.
"Один из столбов пробил насквозь машину, в котором в этот момент сидела девушка. От автомобиля отлетели стекла и бампер", – говорится в сообщении.
19:00:19 21-05-2024
Дожили!Столбы уже на людей бросаются!
19:51:18 21-05-2024
И столбы падают, а что говорить про дома((
22:25:35 21-05-2024
Там грузовик на встречке зацепил трос на дорогой и выдернул столбы
09:21:56 22-05-2024
причем тут столбы, когда грузовик задел за трс на которм висел знак и повалил два столба.
Оптять у нас водятлы негабаритных грузов долбятся в глаза по высоте. Когда уже начнут лишать прав этих идиотов. Начать с нового моста.