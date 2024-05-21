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В России произошло ДТП, в котором два столба врезались в легковушку

Один из столбов пробил насквозь автомобиль

21 мая 2024, 17:50, ИА Амител

В Тюмени два столба протаранили автомобиль, в котором ехала девушка, пишет ura.ru. Инцидент, произошедший 21 мая, попал на видео.

"Один из столбов пробил насквозь машину, в котором в этот момент сидела девушка. От автомобиля отлетели стекла и бампер", – говорится в сообщении.

ДТП

Комментарии 4

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Гость

19:00:19 21-05-2024

Дожили!Столбы уже на людей бросаются!

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гость

19:51:18 21-05-2024

И столбы падают, а что говорить про дома((

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Гость

22:25:35 21-05-2024

Там грузовик на встречке зацепил трос на дорогой и выдернул столбы

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Гость

09:21:56 22-05-2024

причем тут столбы, когда грузовик задел за трс на которм висел знак и повалил два столба.
Оптять у нас водятлы негабаритных грузов долбятся в глаза по высоте. Когда уже начнут лишать прав этих идиотов. Начать с нового моста.

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