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Иномарка врезалась в столб на трассе под Барнаулом

На месте работают спасатели

22 марта 2024, 17:04, ИА Амител

ДТП под Барнаулом / Фото: unsplash.com
ДТП под Барнаулом / Фото: unsplash.com

Водитель легкового автомобиля врезался в столб в поселке Лесном под Барнаулом. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".

Авария произошла возле пешеходного перехода. На месте работают спасатели. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что вечером 20 марта жесткое ДТП произошло в Барнауле на объездной дороге – там "лоб в лоб" столкнулись два легковых авто. На месте происшествия погиб один из водителей и молодая женщина-пассажир.

Барнаул ДТП

Комментарии 3

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Гость

18:09:02 22-03-2024

Риск потери столба

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Гость

18:50:55 22-03-2024

может плохо стало

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столб не там стоял

21:39:23 22-03-2024

столб не там стоял

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