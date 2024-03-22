Иномарка врезалась в столб на трассе под Барнаулом

На месте работают спасатели

22 марта 2024, 17:04, ИА Амител

ДТП под Барнаулом / Фото: unsplash.com

Водитель легкового автомобиля врезался в столб в поселке Лесном под Барнаулом. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".

Авария произошла возле пешеходного перехода. На месте работают спасатели. О пострадавших не сообщается.

Напомним, что вечером 20 марта жесткое ДТП произошло в Барнауле на объездной дороге – там "лоб в лоб" столкнулись два легковых авто. На месте происшествия погиб один из водителей и молодая женщина-пассажир.