Иномарка врезалась в столб на трассе под Барнаулом
На месте работают спасатели
22 марта 2024, 17:04, ИА Амител
ДТП под Барнаулом / Фото: unsplash.com
Водитель легкового автомобиля врезался в столб в поселке Лесном под Барнаулом. Кадры с места происшествия опубликовали в Telegram-канале "В курсе 22".
Авария произошла возле пешеходного перехода. На месте работают спасатели. О пострадавших не сообщается.
Напомним, что вечером 20 марта жесткое ДТП произошло в Барнауле на объездной дороге – там "лоб в лоб" столкнулись два легковых авто. На месте происшествия погиб один из водителей и молодая женщина-пассажир.
18:09:02 22-03-2024
Риск потери столба
18:50:55 22-03-2024
может плохо стало
21:39:23 22-03-2024
столб не там стоял