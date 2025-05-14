В России производство крепкого алкоголя рухнуло на 26%
Среди основных причин эксперты выделяют повышение акцизов и минимальных розничных цен
14 мая 2025, 15:40, ИА Амител
За период с января по апрель 2025 года производство крепкого алкоголя в России упало на 26% и составило 46,58 млн декалитров (дал). Эксперты связывают такую динамику с повышением акцизов и минимальных розничных цен. Ретейлеры и дистрибьюторы были вынуждены сделать существенные товарные запасы, что негативно сказывается на текущем объеме выпуска. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), наиболее выраженное падение также наблюдается у слабоалкогольной продукции – на 94,5% (до 448,5 тысячи дал). Заметно снизилось и количество изготавливаемой плодовой алкогольной продукции – на 89,8% (до 498,8 тысячи дал).
"В сегменте производство водки упало на 15,6%, до 19,14 млн дал, ликероводочных изделий – на 6%, до 5,1 млн дал, коньяка – на 22,7%, до 2,02 млн дал, других спиртных напитков – на 16,8%, до 2,44 млн дал", – уточняет издание.
При этом рост производства отмечают только у виноградного вина – на 5,2%, до 11,6 млн дал, – и игристых вин – на 6,9%, до 4,8 млн дал.
Текущее снижение производства в РАТК связывают с большими товарными запасами, которые производители сделали в конце 2024 года, ожидая повышения ставки акциза и минимальных розничных цен (МРЦ). Кроме того, с начала 2025 года ставка налога на этиловый спирт выросла почти на 15%, до 740 рублей за литр. МРЦ для бренди увеличилась на 17,12%, до 472 рублей за 0,5 литра, коньяка – на 17,09%, до 651 рублей, а водки – на 16,7%, до 349 рублей.
Согласно итогам первого квартала 2025 года, розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), включая предприятия общественного питания, также сократились на 16,2% год к году, до 48,54 млн дал.
15:47:31 14-05-2025
молодежь крепкий алкоголь не пьет, они больше слабоалкогольную продукцию.
а молодежь - это основная аудитория.
из крепкого они берут дешевые коньяки и виски из кб, но их здесь не производят.
а кто по старше и по водочке, для тех условная белуга - дороговата, хотя водка и действительно очень хорошая.
16:17:48 14-05-2025
Гость (15:47:31 14-05-2025) молодежь крепкий алкоголь не пьет, они больше слабоалкоголь... Кто постарше, давно гонят самогон. Молодежь подсажена на пиво. С него дуреют хуже водки.
16:31:58 14-05-2025
Гость (16:17:48 14-05-2025) Кто постарше, давно гонят самогон. Молодежь подсажена на пив... согласен.
только гнать умеючи надо.
21:53:32 14-05-2025
Гость (16:31:58 14-05-2025) согласен.только гнать умеючи надо.... Желательно всё делать умеючи.
16:28:02 15-05-2025
Гость (16:31:58 14-05-2025) согласен.только гнать умеючи надо.... Уже лет как 15 перешло на свое....
16:00:55 14-05-2025
Самогон ещё не запретили?
16:50:13 14-05-2025
Это все из-за меня.. мне врач запретил крепкий алкоголь((
18:36:33 14-05-2025
Гость (16:50:13 14-05-2025) Это все из-за меня.. мне врач запретил крепкий алкоголь((... И из-за меня походу, решил с полгодика по воздерживаться от алкоголя посмотреть что будет и вот пожалуйста))
18:00:59 14-05-2025
Наконец то до россиян доходит, что пить горькую это не наше! Это чужое! Навязанное, внедрённое нам!... Специально!... Что бы развалить нас...!
19:40:11 14-05-2025
Гость (18:00:59 14-05-2025) Наконец то до россиян доходит, что пить горькую это не наше!... О! Алкашня заминусовала!
Бояться расстаться со своим пойлом...!?
Отвыкли уже от естественного состояния трезвости!? Привыкли что в крови постоянно алкоголь бродит!?...
21:42:07 14-05-2025
Гость (19:40:11 14-05-2025) О! Алкашня заминусовала!Бояться расстаться со своим пойл... Вам, "прынцам заколдованным", по поводу алкоголя вообще не говорить.
20:28:03 14-05-2025
Народ пусть цены будут доступны и все сразу устаканится .Ну пьет кто то водку ну пейте ну курите.Вспомните времена когда власти зажимали табак алкоголь все это бред.Никогда россия не будет не пить как было так и будет.Пусть все кушают и пьют все что хотят дайте уже свободу людям.
21:59:47 14-05-2025
гость (20:28:03 14-05-2025) Народ пусть цены будут доступны и все сразу устаканится .Ну ... Конечно, ачетакова ну хотят пить пусть пьют где, как и сколько хотят, хотят курить пусть курят везде а остальные дышат, хотят гей парад а че бы нет, наркоту да пожалуйста. Так вас понимать, вы то сами не заплачете потом?
23:12:58 14-05-2025
гость (21:59:47 14-05-2025) Конечно, ачетакова ну хотят пить пусть пьют где, как и сколь... Уже плачут!...
Недоумевают - как так живём всё злее и злее...?!
Убийства все жёстче и жёстче...?!
А всё вот со стопочки и начинается!...
Одни потом запиваются!... Делают что попало!... И коньки отбрасывают где-нибудь под забором...
А другие глядя на вот таких вырастают моральными уродами...!
22:56:57 14-05-2025
Люди всё больше и больше гонят сами. Акцизы скоро дороже производства станут, если уже не стали! Люди же не глупые...
23:20:19 14-05-2025
Я лет десять назад начал тут писать, что капитализм - Зло. Банки - Зло. Ссудный процент - Зло. Процентов 98 комментаторов отвечали мне что я не прав, что ни чего не понимаю...
А сегодня процента два только защищают капитализм, свободный рынок и банки...!
Так же с алкоголем. Уже года два три пишу, что алкоголь - Зло... И аж 7 минусов!...
Ни чё ни чё... Мне торопиться некуда... Я подожду, попишу ещё... Дождусь пока до многих дойдёт...!
16:48:45 15-05-2025
Гость (23:20:19 14-05-2025) Я лет десять назад начал тут писать, что капитализм - Зло. Б... Наверно закодированный, озабоченный?
11:17:34 15-05-2025
Водку не пил уже года 3-4. И то угощали. В основном самогон, иногда пиво. Не алкаш, пью примерно раз в месяц.
А в цене алкоголя в основном акцизы, налоги и накрутки магазинов. Работал в крупной торговой алтайской сети, там накрутка от закупа больше чем в 2 раза, кроме СТМ.
Так же, как и бензин, цена которого от скважины до пистолета 10-15 р, а остальное налоги и акцизы. В том числе транспортный, который мы 3 раза платим, ещё в налоговую и ротенбергу в платон.
14:35:08 15-05-2025
Отпускная цена ректификата высшей очистки: 6 руб. 10 коп. за декалитр. То есть 61 коп. за литр спирта. Была при коммунистах. Что- то радикально изменилось при производстве?
17:04:28 15-05-2025
Гость (14:35:08 15-05-2025) Отпускная цена ректификата высшей очистки: 6 руб. 10 коп. з... Вот же коммуняки барыги адские! Под конец 9 р 10 коп. бутылка! Грубо говоря спирт разбавить будет 30 коп так они в 30 раз цену драли! Слава богу недолго.
17:26:46 15-05-2025
Гость (17:04:28 15-05-2025) Вот же коммуняки барыги адские! Под конец 9 р 10 коп. бутылк... А единоросы не адские барыги?
Комуняки на те деньги хоть школы, вузы и больницы с бесплатным образованием и здравоохраненением строили в каждом населенном пункте, а сейчас единоросы (бывшие коммунисты многие из них) в свои офшоры и яхты вкладывают.