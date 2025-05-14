Среди основных причин эксперты выделяют повышение акцизов и минимальных розничных цен

14 мая 2025, 15:40, ИА Амител

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За период с января по апрель 2025 года производство крепкого алкоголя в России упало на 26% и составило 46,58 млн декалитров (дал). Эксперты связывают такую динамику с повышением акцизов и минимальных розничных цен. Ретейлеры и дистрибьюторы были вынуждены сделать существенные товарные запасы, что негативно сказывается на текущем объеме выпуска. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По данным Росалкогольтабакконтроля (РАТК), наиболее выраженное падение также наблюдается у слабоалкогольной продукции – на 94,5% (до 448,5 тысячи дал). Заметно снизилось и количество изготавливаемой плодовой алкогольной продукции – на 89,8% (до 498,8 тысячи дал).

"В сегменте производство водки упало на 15,6%, до 19,14 млн дал, ликероводочных изделий – на 6%, до 5,1 млн дал, коньяка – на 22,7%, до 2,02 млн дал, других спиртных напитков – на 16,8%, до 2,44 млн дал", – уточняет издание.

При этом рост производства отмечают только у виноградного вина – на 5,2%, до 11,6 млн дал, – и игристых вин – на 6,9%, до 4,8 млн дал.

Текущее снижение производства в РАТК связывают с большими товарными запасами, которые производители сделали в конце 2024 года, ожидая повышения ставки акциза и минимальных розничных цен (МРЦ). Кроме того, с начала 2025 года ставка налога на этиловый спирт выросла почти на 15%, до 740 рублей за литр. МРЦ для бренди увеличилась на 17,12%, до 472 рублей за 0,5 литра, коньяка – на 17,09%, до 651 рублей, а водки – на 16,7%, до 349 рублей.

Согласно итогам первого квартала 2025 года, розничные продажи алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи), включая предприятия общественного питания, также сократились на 16,2% год к году, до 48,54 млн дал.