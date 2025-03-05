"Не рубить махом". Эксперты оценили идею депутата ГД о запрете воскресной продажи алкоголя

Собеседники amic.ru считают, что ограничения дадут стимул теневому рынку спиртного и принесут обратный эффект

05 марта 2025, 11:40, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Предложение запретить продажу алкоголя в воскресенье в случае его принятия станет избыточным ограничением, которое не даст позитивных результатов, а приведет к росту производства и реализации нелегальной спиртосодержащей продукции, заявил amic.ru руководитель общественной организации "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский.

С предложением запретить продажу алкоголя в воскресный день выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Свою инициативу он аргументировал тем, что понедельник – рабочий день, однако многие россияне "порой об этом забывают, продолжая развлекаться алкоголем до вечера воскресенья". Депутат заявил, что "эту ситуацию пора исправлять", чтобы граждане выходной день посвящали семье и спорту, а также готовились к рабочим будням. Свинцов также убежден, что "еженедельное проведение одного дня без алкоголя с любимым человеком или в кругу всей семьи позволит не только дать существенный прирост рождаемости, но и создаст мощный импульс в борьбе с алкоголизацией нашего населения".Максим Черниговский уверен, что власти должны повышать уровень жизни граждан в регионах посредством расширения коммерческой активности, увеличением доходов людей, а также переориентацией общества на здоровый образ жизни:

"Чтобы все связанное с алкоголем и курением стало немодным, нездоровым. Надо возвращаться к тем стандартам, которые были во времена Советского Союза, к специализированной розничной продаже алкогольной продукции, к бесплатному массовому спорту – детскому, юношескому, взрослому. Надо возвращаться к ситуации, когда билет в театр стоит не от 1000 рублей и выше, а 100−200 рублей в текущих ценовых реалиях".

Эксперт также отметил, что весомая культурная, спортивная составляющая повседневной жизни должна присутствовать не только в крупных городах, но и в сельской местности, где не хватает на сегодняшний день дворцов спорта, театров и других подобных заведений.

"Работать нужно в этом направлении, а запрещать – дело нехитрое, но запреты дают обратный эффект", – напомнил Максим Черниговский.

Сопредседатель Союза потребителей России Антон Недзвецкий отметил, что предложения об ограничении продажи алкогольной продукции периодически звучат от депутатов и чиновников различных уровней.

"В принципе, принимаемые государством антиалкогольные меры дают положительный результат. Другой вопрос, нужно ли ужесточать эту политику и дальше – здесь нужна серьезная экспертная оценка. Предложенные ограничения могут ударить по категории потребителей, которые, скажем так, не являются поборниками трезвости", – поделился он своим мнением с amic.ru.

По мнению Антона Недзвецкого, запрет продажи спиртного в воскресенье может спровоцировать рост нелегального рынка и, как следствие, увеличение количества отравлений алкогольными суррогатами.