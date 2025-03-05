"Не рубить махом". Эксперты оценили идею депутата ГД о запрете воскресной продажи алкоголя
Собеседники amic.ru считают, что ограничения дадут стимул теневому рынку спиртного и принесут обратный эффект
05 марта 2025, 11:40, ИА Амител
Предложение запретить продажу алкоголя в воскресенье в случае его принятия станет избыточным ограничением, которое не даст позитивных результатов, а приведет к росту производства и реализации нелегальной спиртосодержащей продукции, заявил amic.ru руководитель общественной организации "Клуб профессионалов алкогольного рынка" Максим Черниговский.
С предложением запретить продажу алкоголя в воскресный день выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Свою инициативу он аргументировал тем, что понедельник – рабочий день, однако многие россияне "порой об этом забывают, продолжая развлекаться алкоголем до вечера воскресенья". Депутат заявил, что "эту ситуацию пора исправлять", чтобы граждане выходной день посвящали семье и спорту, а также готовились к рабочим будням. Свинцов также убежден, что "еженедельное проведение одного дня без алкоголя с любимым человеком или в кругу всей семьи позволит не только дать существенный прирост рождаемости, но и создаст мощный импульс в борьбе с алкоголизацией нашего населения".Максим Черниговский уверен, что власти должны повышать уровень жизни граждан в регионах посредством расширения коммерческой активности, увеличением доходов людей, а также переориентацией общества на здоровый образ жизни:
"Чтобы все связанное с алкоголем и курением стало немодным, нездоровым. Надо возвращаться к тем стандартам, которые были во времена Советского Союза, к специализированной розничной продаже алкогольной продукции, к бесплатному массовому спорту – детскому, юношескому, взрослому. Надо возвращаться к ситуации, когда билет в театр стоит не от 1000 рублей и выше, а 100−200 рублей в текущих ценовых реалиях".
Эксперт также отметил, что весомая культурная, спортивная составляющая повседневной жизни должна присутствовать не только в крупных городах, но и в сельской местности, где не хватает на сегодняшний день дворцов спорта, театров и других подобных заведений.
"Работать нужно в этом направлении, а запрещать – дело нехитрое, но запреты дают обратный эффект", – напомнил Максим Черниговский.
Сопредседатель Союза потребителей России Антон Недзвецкий отметил, что предложения об ограничении продажи алкогольной продукции периодически звучат от депутатов и чиновников различных уровней.
"В принципе, принимаемые государством антиалкогольные меры дают положительный результат. Другой вопрос, нужно ли ужесточать эту политику и дальше – здесь нужна серьезная экспертная оценка. Предложенные ограничения могут ударить по категории потребителей, которые, скажем так, не являются поборниками трезвости", – поделился он своим мнением с amic.ru.
По мнению Антона Недзвецкого, запрет продажи спиртного в воскресенье может спровоцировать рост нелегального рынка и, как следствие, увеличение количества отравлений алкогольными суррогатами.
"Более того, это избыточная мера. Мотивировать ее тем, что в понедельник людям идти на работу, сомнительно – сознательные люди и так не станут много выпивать перед началом трудовой недели. Возможно, стоит подумать над ограничением продажи в этот день крепкого алкоголя. Но рубить здесь одним махом не следует. Надо постепенно вырабатывать в людях привычку отказа от спиртных напитков", – подытожил собеседник.
11:47:54 05-03-2025
Работать надо предложить депутату Госдумы Андрею Свинцову, решая действительно острые заадачи, а не заниматься всякой фигней и делать лишь бредовые заявления ради хайпа.
вообще должна быть система, к примеру, если депутат выносит 3 бреодовых предложения, которые не поддерживаются - то все, следующий, этот не пригоден для работы. Зря получает зарплату с налогов граждан.
12:11:41 05-03-2025
Идиотизм. В праздники запретили продажу, теперь до выходных добрались. Да здравствует самогонка и боярышник?
12:24:44 05-03-2025
Эту чушь уже проходили ровно 40 лет назад. Но некоторые ,так называемые депутаты тогда ещё не родились. Пусть у родителей спросят, что из этого вышло в итоге. Дурость не имеет границ.
12:47:47 05-03-2025
Гость (12:24:44 05-03-2025) Эту чушь уже проходили ровно 40 лет назад. Но некоторые ,так... а вот это уже к КАЧЕСТВУ образования, значит депутату в школе не рассказали историю, поэтому он ее не знает.
Либо второй вариант, депутат был двоечником, но тогда вопрос - что он делает на столь высокой, ответственной и ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМОЙ должности, не имея образования?
12:46:07 05-03-2025
где-то до 2022 была динамика падения потребления алкоголя.
далее - рост, десятки %. росстат говорит так.
это плохо.
16:29:05 05-03-2025
Musik (12:46:07 05-03-2025) где-то до 2022 была динамика падения потребления алкоголя.
13:35:33 05-03-2025
Грабли Егора Лигачева не дают покоя, надо наступить.
15:59:31 05-03-2025
Потому мы так и живём,что нами руководят такие и вот таким образом.Тут я недавно смотрел про Данию.Так вот ,там принято пить прямо на предприятиях в пятницу.Пятницу у них сделали коротким днём,специально для этого .Пить начинают на работе и затем всё это продолжается уже на улицах Копенгагена.В субботу на улицах валяется много перебравшего народа.И это у них в порядке вещей.Я ,конечно,не поборник такого пьянства,но всё таки ,какая разница в отношении к людям у нас и у них.У нас стараются ободрать тебя до нитки,закручивая гайки всё туже и туже,а у них ,ничего ,люди чувствуют себя свободно.
18:39:14 05-03-2025
В городе полный запрет продажи алкоголя. За городом площадка с питейными заведениями и соответствующими службами-хошь бухать чеши туда и бухай. В городе эти пьяные рожи не должны быть.
20:02:54 05-03-2025
Очень хорошая идея! Для большинства народа воскресный запрет скажется хорошим самочувствием в понедельник. А для ну очень небольшого контингента этот запрет что слону дробина, как говорится в народной пословице: свинья грязь всегда найдет! Сам помню как в молодости в понедельник еле еле дожидался конца рабочего дня ( а то бывало и во время рабочего дня перехватывал писярики разной бодяги). Ни о какой производительности труда не было и речи. Не зря сейчас на некоторых предприятиях внедрен допинг-контроль. Так зачем искушать наших людей- попили в пятницу-отмякли в субботу, а воскресенье день отдыха. Поддерживаю нашего депутата!