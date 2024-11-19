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В России стартовало серийное производство убежищ от ядерного взрыва

Их можно перевозить на автомобилях и поездах

19 ноября 2024, 13:20, ИА Амител

Бомбоубежище / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников
Бомбоубежище / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Россия начала серийное производство мобильных убежищ модульного типа "КУБ-М". Об этом сообщили на сайте ВНИИ ГОЧС.

"Мобильное убежище можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия", – рассказали в институте.

Изготовление инновационных убежищ началось в Дзержинске Нижегородской области. "КУБ-М" создавался для защиты от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности.

"В базовую комплектацию "КУБ-М" входят помещения на 54 человека и технический блок. Вместимость можно увеличить за счет дополнительных модулей", – отметили в НИИ.

Ключевое преимущество "КУБ-М" – мобильность. Убежище можно перевезти на автомобиле или поезде и подключить к уже имеющимся инженерным сетям.

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Комментарии 14

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Гость

13:26:53 19-11-2024

Хорошая новость. Но тревожная

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Гость

13:32:33 19-11-2024

Нас неуклонно готовят к ядерному апокалипсису. А может проще избавить мир от нескольких злодеев, чем уничтожить миллионы?

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Гость

16:04:27 19-11-2024

Гость (13:32:33 19-11-2024) Нас неуклонно готовят к ядерному апокалипсису. А может прощ... от одного будет достаточно.

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Гость

16:17:50 19-11-2024

Гость (13:32:33 19-11-2024) Нас неуклонно готовят к ядерному апокалипсису. А может прощ... капиталистов миллионы.

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Гость

13:40:09 19-11-2024

А может проще избавить мир от нескольких злодеев --- а может избавить мир от всех злодеев? Оставить только добрых

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Гость

14:08:27 19-11-2024

Гость (13:40:09 19-11-2024) А может проще избавить мир от нескольких злодеев --- а может... а может избавить мир от всех злодеев? Оставить только добрых ----- это же так просто. Странно, чо никто не догадался

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Гость

15:38:11 19-11-2024

Гость (14:08:27 19-11-2024) а может избавить мир от всех злодеев? Оставить только добрых... Чудак человек, кто оставит добрых, если правят злодеи?

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Гость

13:41:35 19-11-2024

Не обнадеживайтесь, это не для нас с вами. Нам, в лучшем случае , если сумеем чем нибудь оплатить достанется брезентовая палатка!

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14:21:51 19-11-2024

Да там особой разницы не будет, палатка или эта коробочка)

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Гость

14:22:19 19-11-2024

Сразу захотелось детей сделать, а то скучно будет одному в этом КУБе сидеть

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Гость

16:58:27 19-11-2024

Гость (14:22:19 19-11-2024) Сразу захотелось детей сделать, а то скучно будет одному в э... Вот потом в КУБе и сделаешь.

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Гость

16:04:00 19-11-2024

Очередной распил бабла.

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Гость

17:25:15 19-11-2024

сразу же захотелось поднять рождаемость в крае. У нас кроме шуток на 2 полугодие в школу КУЧА заявок от людей из "центра". семьями бегут

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гость

22:46:48 19-11-2024

Тармашев. "Древний.Война". О последствиях войны, для которой начали серийное производство убежищ.

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