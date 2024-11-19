В России стартовало серийное производство убежищ от ядерного взрыва

Их можно перевозить на автомобилях и поездах

19 ноября 2024, 13:20, ИА Амител

Бомбоубежище / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Россия начала серийное производство мобильных убежищ модульного типа "КУБ-М". Об этом сообщили на сайте ВНИИ ГОЧС.

"Мобильное убежище можно использовать для защиты людей от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия", – рассказали в институте.

Изготовление инновационных убежищ началось в Дзержинске Нижегородской области. "КУБ-М" создавался для защиты от светового излучения ядерного взрыва и радиоактивного загрязнения местности.

"В базовую комплектацию "КУБ-М" входят помещения на 54 человека и технический блок. Вместимость можно увеличить за счет дополнительных модулей", – отметили в НИИ.

Ключевое преимущество "КУБ-М" – мобильность. Убежище можно перевезти на автомобиле или поезде и подключить к уже имеющимся инженерным сетям.