В России разработают ГОСТ для охранников школ и детсадов
Сотрудников научат действовать при ЧС
01 августа 2023, 09:41, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Новый ГОСТ для охранников школ и детских садов разработают в России. Об этом сообщают "Известия".
Проект разработали представители Ассоциации предприятий безопасности "Школа без опасности". Согласно новым правилам, в подготовку охранников планируют включить учения и тренировки по действиям на случай нападения или возникновения ЧС на объекте.
Зампред Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил о том, что новые правила подготовки охранников нужны, чтобы реагировать на все возможные опасности.
Он добавил, что сотрудники охраны должны оперативно реагировать на происшествия.
09:46:57 01-08-2023
В нашей школе половина окон с решетками, для защиты от террористической угрозу, а вторая без, для пожарной безопасности
10:05:44 01-08-2023
90-60-90 - чтобы все соответствовали...
10:53:40 01-08-2023
Гость (10:05:44 01-08-2023) 90-60-90 - чтобы все соответствовали...... Судя по всему, это возраст!?
10:08:02 01-08-2023
А платить охранникам так и будут копейки, да и те вчёрную?
10:10:08 01-08-2023
Охранников в школах быть не должно! Это профанация! Имитация урной деятельности после Беслана. Один охранник физически не в состоянии обеспечить безопасность школы или детсада, а вводить закрытие периметра и КПП на единственном открытом входе запрещено другими правилами.
10:20:31 01-08-2023
Гость (10:10:08 01-08-2023) Один охранник физически не в состоянии обеспечить безопасность школы или детсада Вы удивитесь, но по договорам там сплошь и рядом числятся 2 - 3 охранника одновременно, хотя сидит один. Деньги делятся и идут на откаты и распилы.
15:29:50 01-08-2023
Гость (10:10:08 01-08-2023) Охранников в школах быть не должно! Это профанация! Имитация... если пожар? а все входы-выходы заперты
10:26:58 01-08-2023
Тогда все охранники будут ТУ. По-тому как за 200р/кг сыра по ГОСТу быть не может
10:58:48 01-08-2023
Бабусям придется не легко......
12:08:35 01-08-2023
У нас в школе сидит простая техничка на входе. Ей даже сделали что-то наподобие кабинета)))
12:16:41 01-08-2023
Гость (10:20:31 01-08-2023) Вы удивитесь, но по договорам там сплошь и рядом числятся 2 ... Откаты? Распилы?))) Если школа платит тысяч сорок-пятьдесят в месяц за охрану, то чтобы поставить троих охранников - это какая у них з\п будет? С учетом 30% сверху на взносы. И того, что это шестидневка, да не по 8 часов. Считать умеете? А ведь там еще будут расходы не только на зп. Так что школа - это не заработок, нормальная охрана туда не пойдет. Это должна быть проблема государства, но у нас же как обычно)
13:30:06 01-08-2023
Охранка в РФ не важно где это не работа, это иммитация. Скрытая безработица! Пройдите по Маскваабаду, плюнете попадете либо в полицая, либо в охранника, либо в контролера - администратора, либо в консьержа. Что по сути одно и тоже кроме полицаев! Только толку от этих гастарбайтеров с паспорт РФ хрен и копейка. Уверен в своих словах на 146%!!!
15:31:26 01-08-2023
Stas (13:30:06 01-08-2023) Охранка в РФ не важно где это не работа, это иммитация. Скры... Ничего не понятно но ОООЧЕНЬ интересно
21:05:38 01-08-2023
Гость (15:31:26 01-08-2023) Ничего не понятно но ОООЧЕНЬ интересно... Если хотите подискутировать или узнать подробности могу дать вам номер телеграм. А показывать свой какбэ сарказм, единственное что могу написать по этому поводу вы умеете пользоваться интернетом и иногда смотрите YouTube!!!