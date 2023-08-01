В России разработают ГОСТ для охранников школ и детсадов

Сотрудников научат действовать при ЧС

01 августа 2023, 09:41, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Новый ГОСТ для охранников школ и детских садов разработают в России. Об этом сообщают "Известия".

Проект разработали представители Ассоциации предприятий безопасности "Школа без опасности". Согласно новым правилам, в подготовку охранников планируют включить учения и тренировки по действиям на случай нападения или возникновения ЧС на объекте.

Зампред Комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил о том, что новые правила подготовки охранников нужны, чтобы реагировать на все возможные опасности.

Он добавил, что сотрудники охраны должны оперативно реагировать на происшествия.