В России разрешили религиозное многоженство
При этом нужно соблюдать строгие условия
20 декабря 2024, 07:15, ИА Амител
Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил мусульманам страны заключать до четырех религиозных браков при строгом соблюдении ряда условий. Об этом РИА Новости сообщил зампред совета и зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
"Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака", – заявил он.
Такое разрешение дается только при объективных причинах, таких как неспособность супруги к деторождению, окончание репродуктивного возраста, сексуальная несовместимость или отказ рожать детей.
Основное требование к многоженству – справедливое отношение ко всем женам.
"Это равноценное материальное обеспечение, предоставление отдельного жилья каждой супруге и равное распределение времени, проведенного с ними", – пояснил Аляутдинов.
Кроме того, мужчина должен сообщить первой супруге о своем намерении вступить в новый брак. Если это не сделано, женщина может требовать расторжения никаха (религиозного брака). Мужчина также обязан усыновить детей от нового брака и оформить завещание.
Зампред совета улемов подчеркнул, что фетва регулирует права и обязанности супругов в религиозных браках, но не заменяет нормы российского семейного законодательства.
"Наше богословское заключение поможет женщинам, состоящим в религиозных браках, совершить необходимые действия для сохранения своих прав", – отметил муфтий.
Аляутдинов также напомнил, что, согласно закону, в России признается только один официальный брак, зарегистрированный через органы ЗАГС.
07:26:10 20-12-2024
Как это понимать??? Параллельная реальность?
07:32:51 20-12-2024
мы катимся прямо в пропасть
13:12:57 20-12-2024
Элен без ребят (07:32:51 20-12-2024) мы катимся прямо в пропасть... Вообще-то, уже скатились. В 22м году.
15:53:33 20-12-2024
Гость (13:12:57 20-12-2024) Вообще-то, уже скатились. В 22м году.... а что было в 22?
07:37:06 20-12-2024
а развестись религия не позволяет при всех перечисленных условиях, зачем жить вместе при сексуальной несовместимости? (бедные женщины, реально как с вещью обращаются) Россия 21 век...
08:31:05 20-12-2024
Гость (07:37:06 20-12-2024) зачем жить вместе при сексуальной несовместимости А это что такое? Когда болтышком "расчесать" не может или когда болтышком натирает?
07:55:35 20-12-2024
т.е. теперь они сюда не по одной жене с 5 оглоедами будут привозить.... а по 4 закутанных и 25 спиногрызов
07:56:00 20-12-2024
согласно закону в России признается только один официальный брак ---- вот и все, что надо знать
08:03:23 20-12-2024
Это нормально. В уголовном кодексе СССР например, тоже было примечание к статье о ношении холодного оружия. Являлось исключением в районах Кавказа ходить с кинжалами на поясе, это был официально народный обычай, поэтому ответственности небыло.
10:08:42 20-12-2024
Гость (08:03:23 20-12-2024) Это нормально. В уголовном кодексе СССР например, тоже было ... не только для кавказа для якутов тоже плюсом закон послаблял в таежных раионах ношение огнестрельного оружия
оно и понятно - медведи там сожрать легко могут
18:17:14 20-12-2024
Гость (08:03:23 20-12-2024) Это нормально. В уголовном кодексе СССР например, тоже было ... это норма для начала расчеловечивания
08:14:17 20-12-2024
Я в кино такое, нпмецком, видел. Про сантехника.
Но там наоборот было четыре мужа.
08:17:55 20-12-2024
Это наверное именно та Россия, которую мы потеряли в 1917 году!?...
А сегодня нас упорно в неё тащат, обратно, в дикое средневековье!!!...
Когда же снова Социализм!? Что бы наконец то строить светское общество!?!...
08:26:32 20-12-2024
А когда по поводу овец примут законодательные инициативы. Животными просто пользуются ни как не оформляя эти отношения . А между прочим на дворе 21 век
08:31:19 20-12-2024
Популяцию надо повышать любыми методами...
08:47:49 20-12-2024
А статья за многоженство есть? Хорошая такая, со сроком реальным.
09:01:13 20-12-2024
Гость (08:47:49 20-12-2024) А статья за многоженство есть? Хорошая такая, со сроком реал... Нету.
16:26:08 20-12-2024
Гость (09:01:13 20-12-2024) Нету.... куда делась? Ввести обратно!
08:52:29 20-12-2024
Запретили Ютуб, но разрешили многоженство .
А все остальные страны нам завидуют
09:03:06 20-12-2024
Гость (08:52:29 20-12-2024) Запретили Ютуб, но разрешили многоженство . А все осталь...
Вы что?! Не слышали, что в Америке негров убивают?
21:44:16 20-12-2024
Гость (08:52:29 20-12-2024) Запретили Ютуб, но разрешили многоженство . А все осталь... признаться честно, ютуб бледненько выглядит на этом фоне
09:30:22 20-12-2024
Говорят,недавно день какой-то там конституции был.Что это за бумажка,на которую сверхстоящим начхать?
09:36:44 20-12-2024
Это ещё хорошо , что мы живём в светском государстве и отказались от религиозных пережитков темных веков.
09:38:48 20-12-2024
а вроде как у нас в основном законе написано что мы светское государство ,так же вроде как только власти дано право писать и контролировать соблюдение законов и тут раз.кто то принимает свои законы и возникает вопрос-это принято с согласия власти или наплевав на власть?
09:43:35 20-12-2024
гость (09:38:48 20-12-2024) а вроде как у нас в основном законе написано что мы светское... У нас власть давно наплевала и на свою монополию на насилие, и на принцип неотвратимости наказания, так что это вообще мелочи.
10:08:13 20-12-2024
Гость (09:43:35 20-12-2024) У нас власть давно наплевала и на свою монополию на насилие,... то есть получается что власти нет
10:46:58 20-12-2024
гость (10:08:13 20-12-2024) то есть получается что власти нет... Извините, отвечать вам не буду)
09:42:51 20-12-2024
Страна у нас многонациональная, у каждой нации своя религия и свои традиции и это надо понимать и уважать.
10:00:36 20-12-2024
ППШариков (09:42:51 20-12-2024) Страна у нас многонациональная, у каждой нации своя религия ... Собрался переходить в религию, где тебя поженят сразу 4 раза?
10:20:40 20-12-2024
Гость (10:00:36 20-12-2024) Собрался переходить в религию, где тебя поженят сразу 4 раза... "Берега, берега, берег этот и тот,
Между ними река - моей жизни...
Между ними река, моей жизни течет,
От рожденья течет и до тризны" (с)
20:28:55 20-12-2024
Гость (10:00:36 20-12-2024) Собрался переходить в религию, где тебя поженят сразу 4 раза... ну чтобы содержать 4 жены и учить детей в частных школах, это, знаешь-ли, твой Ваня не потянет.
10:13:23 20-12-2024
ППШариков (09:42:51 20-12-2024) Страна у нас многонациональная, у каждой нации своя религия ... уважаемый,для этого и создано государство и власть,обязанности которого сгладить углы в религиях и традициях,а если такое как сейчас творят продолжится,то скоро мы дойдем до сжигания ведьм на площадях и забивание камнями не угодны
10:22:11 20-12-2024
гость (10:13:23 20-12-2024) уважаемый,для этого и создано государство и власть,обязаннос... А что творят ?
10:49:09 20-12-2024
гость (10:13:23 20-12-2024) уважаемый,для этого и создано государство и власть,обязаннос... А вы в этом сомневаетесь? Я вам больше скажу - это поддержит львиная доля народонаселения. Не, они, конечно, потом тоже будут вопрошать "а нас-то за что", как сейчас отчасти уже и происходит, но это уже детали.
13:15:53 20-12-2024
ППШариков (09:42:51 20-12-2024) Страна у нас многонациональная, у каждой нации своя религия ... Т.е. если есть, к примеру, традиция каннибализма, её тоже надо уважать. Убийственная логика!
14:12:52 20-12-2024
Гость (13:15:53 20-12-2024) Т.е. если есть, к примеру, традиция каннибализма, её тоже на... Пример неудачный, таких традиций у народов России нет.
16:09:23 20-12-2024
ППШариков (14:12:52 20-12-2024) Пример неудачный, таких традиций у народов России нет.... Кровная месть, убийства чести, женское обрезание - вам нравится, будете поддерживать?
13:43:21 20-12-2024
ППШариков (09:42:51 20-12-2024) Страна у нас многонациональная, у каждой нации своя религия ... Страна у нас одна - РОССИЯ! и Законы для всех должны быть одни, и соблюдаться ВСЕМИ!
14:14:26 20-12-2024
Гость (13:43:21 20-12-2024) Страна у нас одна - РОССИЯ! и Законы для всех должны быть од... Вы правы страна у нас одна и законы для всех едины, а вот вероисповедания и традиции разные.
10:12:08 20-12-2024
Мужиков в России меньше женщин и живут они значительно меньше, особенно сейчас.
Стоит задача с 2007 г - повышать рождаемость!
Везде есть свои плюсы и минусы:
+ Возможность для одиноких женщин и вдов найти себе мужа и защитника, создать полноценную семью.
+ Защита мужчины от прелюбодеяния и незаконных связей, если он много времени проводит в командировках или на вахте
+ у женщин есть возможность завести детей и быть уверенной в полной обеспеченности себя и детей.
+ каждая жена будет стараться быть для него самой лучшей, выгодно отличаясь от остальных.
- недостаточно времени уделяется в отдельности каждому члену семьи.
- возможны споры и разногласия при вступлении в наследство.
- часты столкновения, соперничество между жёнами.
- нельзя брать в жёны сестёр.
Многожёнство это не только в исламе, но и в христианстве присутствует, Библия в помощь.
Никто насильно в жёны не тащит, это выбор людей, и развестись они могут по религиозным законом в любой момент. Может мужики тогда будут работать больше и лучше.
10:20:51 20-12-2024
Барнаульский (10:12:08 20-12-2024) Мужиков в России меньше женщин и живут они значительно меньш... Тут один мужик одну жену с одним ребенком не вывозит... а еще новых содержать точно не сможет.
10:58:26 20-12-2024
Гость (10:20:51 20-12-2024) Тут один мужик одну жену с одним ребенком не вывозит... а ещ... тёщи ещё бывают...
11:52:10 20-12-2024
Musik (10:58:26 20-12-2024) тёщи ещё бывают...... у тещи тесть есть))
16:30:51 20-12-2024
Musik (10:58:26 20-12-2024) тёщи ещё бывают...... но, с другой стороны. тёщи тоже три))))))))))))
15:06:34 20-12-2024
Гость (10:20:51 20-12-2024) Тут один мужик одну жену с одним ребенком не вывозит... а ещ... Скорее всего, тут другой расчет. Как-то давно, ещё в советское время, перед НГ я и ещё одна подруга пришли к нашей коллеге, чтобы заранее налепить пельменей к празднику на всю компанию. Вот мы споро занимаемся делом, а муж хозяйки дома, который у неё обычно занимался готовкой, ходит вокруг с кружкой пива и восторгается зрелищем, приговаривая : «Вот хорошо бы иметь три жены, одна раскатывает тесто и вырезает кружки, другая распределяет начинку, третья лепит!» Потом в заключение добавил: «Да, три жены это ещё три зарплаты в дом!»
16:00:00 20-12-2024
Гость (15:06:34 20-12-2024) Скорее всего, тут другой расчет. Как-то давно, ещё в советск... какая страшная история
16:07:37 20-12-2024
Элен без ребят (16:00:00 20-12-2024) какая страшная история... фамилия у того дядьки - рома абрамович?
16:34:35 20-12-2024
Гость (15:06:34 20-12-2024) Скорее всего, тут другой расчет. Как-то давно, ещё в советск... у нас в семье в то время тоже лепили все члены семьи, и это были муж (крутил мясо), жена и дети - катали тесто, кружочки, и т.д. Без всякого непотребства.
16:58:19 20-12-2024
Светлана (16:34:35 20-12-2024) у нас в семье в то время тоже лепили все члены семьи, и это ... Какое непотребство вы увидели в том, что женщины лепили пельмени для НГ заранее? На праздник собирались большими компаниями человек по 10-12, обычно у хозяев бОльшей квартиры, желательно в пешей доступности от городской ёлки. Распределяли, кто что готовит, кто что приносит. Дети были маленькими, их для готовки не привлекали. Вы не поняли смысл рассказа? Там речь шла о мужской психологии.
10:35:27 20-12-2024
Барнаульский (10:12:08 20-12-2024) Мужиков в России меньше женщин и живут они значительно меньш... Так Путин вчера наоборот сказал : "Не хватает девушек"!
Реально мало женщин фертильного возраста. Так откуда по 4 жены им?
10:57:27 20-12-2024
Гость (10:35:27 20-12-2024) Так Путин вчера наоборот сказал : "Не хватает девушек"! ... То, что сказал Путин не догма, а статистика вещь упрямая, и спорит с ней не нужно
10:59:48 20-12-2024
Барнаульский (10:57:27 20-12-2024) То, что сказал Путин не догма, а статистика вещь упрямая, и ... не хватит женского пола притянут другого?
12:09:10 20-12-2024
Барнаульский (10:57:27 20-12-2024) То, что сказал Путин не догма, а статистика вещь упрямая, и ... Путин основывается на статистических данных. Мужчин меньше только в старших возрастах.
11:58:01 20-12-2024
Барнаульский (10:12:08 20-12-2024) Мужиков в России меньше женщин и живут они значительно меньш... "Возможность для одиноких женщин" - а вы простите кто и почему решили, что всем женщинам нужна эта "возможность"??? Вы каждую опросили и получили положительный ответ? Хоть процентов 30% интересно наберется из опрошенных, если попробуете? Или как по вашему, почему демография ухудшается?)))
10:12:31 20-12-2024
Вам не надоело всё это комментировать? Пусть что хотят делают. От нас ничего не зависит
17:09:26 20-12-2024
Гость (10:12:31 20-12-2024) Вам не надоело всё это комментировать? Пусть что хотят делаю... а для чего тогда новости читать, если их не обсуждать? скукота
10:50:48 20-12-2024
Беда у нас с демографией. Молодежи в возрасте от 18 до 25 лет менее 10 миллионов. Отсюда и эксперименты с мигрантами, законами...
11:03:55 20-12-2024
Гость (10:50:48 20-12-2024) Беда у нас с демографией. Молодежи в возрасте от 18 до 25 ле...
Никакой беды нет - иначе бы не замедляли Ютуб. А так еще больше молодежи уедет. Границы надо закрывать. Почему то не закрывают
11:27:06 20-12-2024
Гость (11:03:55 20-12-2024) Никакой беды нет - иначе бы не замедляли Ютуб. А так еще... Вон хохлы закрыли границы. Молодежь ломится во все стороны, вплавь, через горы, через болота, лишь бы оказаться в другом государстве. Многие гибнут, но поток не иссякает.
13:21:30 20-12-2024
А чё б не узаконить многомужество? 🤣
13:28:54 20-12-2024
Гость (13:21:30 20-12-2024) А чё б не узаконить многомужество? 🤣... Вам в Тибет, там полиандрия сплошь и рядом.
13:46:14 20-12-2024
Гость (13:21:30 20-12-2024) А чё б не узаконить многомужество? 🤣... потому что человек не животное, а многоженство это именно подражание обезьянам каким ни будь и т.д., только в худшем варианте, потому что у животных мудрая природа все предусмотрела - отцом может стать только самый сильный, красивый и здоровый, который может дать сильное потомство, остальные идут лесом, старые самцы изгоняются молодыми и никому не пожалуешься, что справка у тебя есть на самку, до конца дней. У людей же это все просто в угоду мужской похоти, узаконенный блуд (другое слово хочется написать, но не пропустят за мат), отречение от всякой морали и человечности, возвышение примитивных физиологических потребностей одного пола над другим, как к примеру, узаконение женитьбы мужиков на 9 летних детях в Ираке. Вся это мерзость оттуда...
14:03:37 20-12-2024
Как теперь жене доказать, что можно?
15:26:57 20-12-2024
Гость (14:03:37 20-12-2024) Как теперь жене доказать, что можно?... рискните.. выживете.. напишите)))
20:34:42 20-12-2024
Гость (14:03:37 20-12-2024) Как теперь жене доказать, что можно?... постройте жене отдельный дом полностью обеспечивайте, дайте машину, и полное содержание. Тогда можете в Исламе взять вторую жену, при условии что у нее будут такие же блага - дом, обеспечение, поездки на автомобиле и пр