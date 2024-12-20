В России разрешили религиозное многоженство

При этом нужно соблюдать строгие условия

20 декабря 2024, 07:15, ИА Амител

Молодожены на свадьбе / Фото: unsplash.com

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил мусульманам страны заключать до четырех религиозных браков при строгом соблюдении ряда условий. Об этом РИА Новости сообщил зампред совета и зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

"Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака", – заявил он.

Такое разрешение дается только при объективных причинах, таких как неспособность супруги к деторождению, окончание репродуктивного возраста, сексуальная несовместимость или отказ рожать детей.

Основное требование к многоженству – справедливое отношение ко всем женам.

"Это равноценное материальное обеспечение, предоставление отдельного жилья каждой супруге и равное распределение времени, проведенного с ними", – пояснил Аляутдинов.

Кроме того, мужчина должен сообщить первой супруге о своем намерении вступить в новый брак. Если это не сделано, женщина может требовать расторжения никаха (религиозного брака). Мужчина также обязан усыновить детей от нового брака и оформить завещание.

Зампред совета улемов подчеркнул, что фетва регулирует права и обязанности супругов в религиозных браках, но не заменяет нормы российского семейного законодательства.

"Наше богословское заключение поможет женщинам, состоящим в религиозных браках, совершить необходимые действия для сохранения своих прав", – отметил муфтий.

Аляутдинов также напомнил, что, согласно закону, в России признается только один официальный брак, зарегистрированный через органы ЗАГС.