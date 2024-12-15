В Чечне откроются аптеки с раздельным обслуживанием мужчин и женщин

В Грозном появится сеть аптек Darba Pharmacy, рассказал Кадыров

15 декабря 2024, 09:35, ИА Амител

Аптека / Фото: Фото: unsplash.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Грозном появится первая сеть аптек Darba Pharmacy, где предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.

"Для клиентов предусмотрена собственная картотека, бонусная система и раздельное обслуживание для мужчин и женщин", – отметил Кадыров.

Глава региона подчеркнул, что ранее по его поручению была проведена работа по выявлению аптек с несертифицированной деятельностью. Эта проблема создавала угрозу продажи поддельных лекарств, указал Кадыров.