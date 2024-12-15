В Чечне откроются аптеки с раздельным обслуживанием мужчин и женщин
В Грозном появится сеть аптек Darba Pharmacy, рассказал Кадыров
15 декабря 2024, 09:35, ИА Амител
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Грозном появится первая сеть аптек Darba Pharmacy, где предусмотрено раздельное обслуживание для мужчин и женщин. Он сообщил об этом в своем Telegram-канале.
"Для клиентов предусмотрена собственная картотека, бонусная система и раздельное обслуживание для мужчин и женщин", – отметил Кадыров.
Глава региона подчеркнул, что ранее по его поручению была проведена работа по выявлению аптек с несертифицированной деятельностью. Эта проблема создавала угрозу продажи поддельных лекарств, указал Кадыров.
"В аптечной сети Darba Pharmacy этот риск будет полностью исключен", – заверил он.
09:46:33 15-12-2024
Про Конституцию не слышал, не?
09:51:08 16-12-2024
Гость (09:46:33 15-12-2024) Про Конституцию не слышал, не? ... А что конституция чечни говорит об этом?
09:53:09 15-12-2024
Дальше магазины с раздельным обслуживанием, гос органы с раздельным обслуживанием, транспорт с раздельным обслуживанием и т. д.
09:56:41 15-12-2024
сразу понятен кто собственник
10:07:30 15-12-2024
Что за дикое средневековье!?
Куда нашу страну тащат?!
10:15:28 15-12-2024
21 век
10:39:12 15-12-2024
очередная средневековая дичь, но так- то РФ- светское государство, ага.
10:48:43 15-12-2024
Как-то захожу в небольшую аптеку за аспаркамом, а там пожилой мужчина кавказской внешности выспрашивает фармацевта о виагре. Вижу, он смутился. Ну, я вышла подождать на крылечко, чтобы не мешать человеку с выбором
12:26:56 15-12-2024
Чтобы женщины не видели как мужчины презервативы покупают.)
14:08:55 15-12-2024
Гость (12:26:56 15-12-2024) Чтобы женщины не видели как мужчины презервативы покупают.)... Из десяти случаев покупки презервативов я лично видел как их покупают именно женщины, а не мужчины.
Теперь, что женщина продавать их не будут в Чечне?
А если жена или дочь в больнице в мужской аптеке нельзя будет им тампоны или прокладки купить? Или нужно будет просить родственниц женщин купить их в аптеке?
В мужских аптеках будут работать аптекари бородатые мужики? Где они наберут столько продавцов с медицинским образованием?
Хотел бы услышать мнение работников барнаульских аптек об этом.
15:15:07 15-12-2024
Гость (14:08:55 15-12-2024) Из десяти случаев покупки презервативов я лично видел как их... Ассортимент должен быть одинаков во всей аптечной сети. Что касается провизоров мужчин, то у нас в Барнауле попадаются в аптеках. Мне кажется, не все женщины готовы спрашивать у них предметы личной гигиены.
17:59:03 15-12-2024
Гость (15:15:07 15-12-2024) Ассортимент должен быть одинаков во всей аптечной сети. Что ... У врачей нет пола.
12:21:50 16-12-2024
Гость (15:15:07 15-12-2024) Ассортимент должен быть одинаков во всей аптечной сети. Что ...
вообще пофиг, брала, все нормально
13:07:08 15-12-2024
Ну есть некоторые основания. Даже у нас, бывает, стесняются, что уж говорить о мусульманском регионе. Тем более, если есть и обычные аптеки для незакомплексованных. Тут можно и уважить региональные традиции.
17:38:46 15-12-2024
Гость (13:07:08 15-12-2024) Ну есть некоторые основания. Даже у нас, бывает, стесняются,... Что-то в республике Татарстан такой ерунды нет.
19:10:59 15-12-2024
Гость (17:38:46 15-12-2024) Что-то в республике Татарстан такой ерунды нет.... есть. И в Барнауле во многих аптеках и в других городах есть окно "товары для беременных, для младенцев, женская гигиена и контрацепция" и там шепотом женщины себе покупают - прокладки, подгузники послеродовые, вкладыши в бюзик для кормящих, прокладки для спецефич выделений, таблетки, советуются с фармацевтом по многим "таким" вопросам. Смазку для интима, если послеродовые швы причиняют беспокойство и пр. и пр. Очень одобряю такое разделение!!!! и считаю правильным. Это вводят причем сами аптеки не по своей воле, а по просьбам покупателей
06:49:56 16-12-2024
Гость (19:10:59 15-12-2024) есть. И в Барнауле во многих аптеках и в других городах есть... Какое средневековое ханжество!!!
13:11:24 15-12-2024
Да пусть оне там хоть на головах ходят. Это ихнее дело
16:31:54 15-12-2024
Бдыщ (13:11:24 15-12-2024) Да пусть оне там хоть на головах ходят. Это ихнее дело... вообчето это Россия!
19:15:33 15-12-2024
Бдыщ (13:11:24 15-12-2024) Да пусть оне там хоть на головах ходят. Это ихнее дело... это россия, сначала аптеки , потом врачи для женщин, врачи для мужчин
16:25:37 15-12-2024
Ну кто если стесняется уж очень, можно заказ в интернете оформить и прийти забрать.
09:44:35 16-12-2024
Не успели вылезти из феодализма, и опять во все тяжкие.