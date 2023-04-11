В России рекордно сократилось число работающих россиян в возрасте до 35 лет
Больше всего рынок потерял сотрудников в возрасте от 25 до 29 лет
11 апреля 2023, 15:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В России в 2022 году рекордно сократилось число работающих россиян в возрасте до 35 лет – на 1,33 млн человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
По итогам прошедшего года количество трудящихся женщин уменьшилось на 8,5%, а мужчин сократилось на 3,5%.
Больше всего, в процентном соотношении, рынок потерял сотрудников в возрасте от 25 до 29 лет – 724 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что торговые центры Москвы и Санкт-Петербурга наблюдают увеличение посещаемости – на 4-6%.
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