В России репродуктивное здоровье детей будут проверять с шести лет
Соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года
31 мая 2025, 08:05, ИА Амител
В России профилактические медосмотры будут проводить детям в возрасте шести лет, а затем ежегодно с 13 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Такие нововведения включены в приказ Минздрава о порядке прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.
"Осмотры с целью [оценки] репродуктивного здоровья [начнут проводить] в 6 лет, а затем ежегодно с возраста 13 лет", – заявил Мурашко.
Кроме того, с полутора лет у детей начнут определять отклонение от стандартных показателей массы тела. Детям в возрасте 6 и 10 лет из групп риска будут проводить исследования уровня холестерина в крови.
Родители, в свою очередь, будут проходить тестирование на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития. Детей, попавших в группу риска, будет осматривать врач-невролог.
08:21:18 31-05-2025
Маразм еще сильнее крепчает.
08:34:10 31-05-2025
Каким образом будут это проверять!?
Развращать что ли будут...?! С полутора и шести...
Уж не от воз ли это ветерок подул!?...
11:00:51 31-05-2025
Гость (08:34:10 31-05-2025) Каким образом будут это проверять!?Развращать что ли буд... Будут предотвращатьто, что с вами случилось.
22:11:43 31-05-2025
Жора (11:00:51 31-05-2025) Будут предотвращатьто, что с вами случилось.... Не, ну вы мне объясните как будут изучать репродуктивную функцию в 6 лет!?
Пункцию брать?! Или что делать то будут?
Как врачи понимают что у ребенка в шесть лет в 20 будут дети?!...
20:09:25 01-06-2025
Гость (22:11:43 31-05-2025) Не, ну вы мне объясните как будут изучать репродуктивную фун... УЗИ, балда. детские Гинеколог, андролог. Это итак входит в программу как мин с 2011 года
09:32:57 01-06-2025
барнаульцы сейчас побегут детей своих проверять. они и педобиру их за деньги бы повели!
11:44:28 01-06-2025
Россия это не Барнаул.