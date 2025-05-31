Соответствующий приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года

31 мая 2025, 08:05, ИА Амител

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В России профилактические медосмотры будут проводить детям в возрасте шести лет, а затем ежегодно с 13 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Такие нововведения включены в приказ Минздрава о порядке прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров. Он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

"Осмотры с целью [оценки] репродуктивного здоровья [начнут проводить] в 6 лет, а затем ежегодно с возраста 13 лет", – заявил Мурашко.

Кроме того, с полутора лет у детей начнут определять отклонение от стандартных показателей массы тела. Детям в возрасте 6 и 10 лет из групп риска будут проводить исследования уровня холестерина в крови.

Родители, в свою очередь, будут проходить тестирование на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития. Детей, попавших в группу риска, будет осматривать врач-невролог.