В России решили сэкономить на инвалидах, "катастрофически" уменьшив компенсации
Теперь сумма компенсации рассчитывается по новой методике
10 ноября 2023, 13:30, ИА Амител
В России вступил в силу приказ Минтруда, меняющий методику расчета компенсаций инвалидам за купленные на собственные деньги технические средства реабилитации, пишет РБК.
Речь идет о колясках, протезах, слуховых аппаратах, тростях, ортопедической обуви и других устройствах, необходимых для восстановления навыков и повышения качества жизни.
"Теперь сумма компенсации рассчитывается как средневзвешенная стоимость средства реабилитации по федеральному округу, а раньше она соответствовала стоимости последнего заключенного в регионе госконтракта на такое устройство", – уточняет издание.
В НКО родителей детей-инвалидов заявили, что компенсации стали ниже, а на некоторые средства реабилитации уменьшились "до катастрофических размеров".
В Минтруде пояснили, что новая методика необходима для "прозрачного механизма возмещения средств", а также для защиты людей от "последствий демпинга по отдельным госзакупкам".
13:37:31 10-11-2023
привязка к округу.. понятно.. опять московия это одно, а вся остальная страна досвидос
13:41:08 10-11-2023
Что может сделать инвалид против самоуправства чиновников? На это нет сил и возможностей. Так и будем жить на десятом этаже и смотреть в окно, как прнотекает жизнь страны, которая хочет навязать всему миру, свой особый путь.
13:43:32 10-11-2023
Как они умеют отмазки сочинять... Нашли, на ком экономить. А, да, не у всех же ещё есть домик в деревне
13:54:52 10-11-2023
Правильно, на социалке надо экономить, а то вдруг на оборонку не хватит или на транспорт новый для чиновников
14:43:09 10-11-2023
Иван Андреич (13:54:52 10-11-2023) Правильно, на социалке надо экономить, а то вдруг на оборонк... Вы видели стоимость "Ауруса" в нормальной комплектации 42 миллиона + обслуживание. А закон соблюдать необходимо, сказали пересесть с вражеских значит так надо
14:39:43 10-11-2023
В Америке интернет и бензин дорогой. А у нас просто времена такие, нужно немного потерпеть. А вообще нужно бы уже вынести на народное обсуждение вопрос об эвтаназии по полису ОМС
17:28:30 10-11-2023
Гость 14:39:43 10-11-2023 Терпила? Или сарказм? Продолжай.
19:55:36 10-11-2023
Недавно услышал такую фразу, что в 90-е не республики отделились от РСФСР, а Москва отделилась от всех остальных регионов...!
19:00:04 02-12-2023
Гость (13:37:31 10-11-2023) привязка к округу.. понятно.. опять московия это одно, а вся... Так в Москве и цены на те же протезы в разы выше. Знаю инвалида, который уже пять лет не может сделать протез ноги. За свои деньги страшно дорого, а квоту на протезирование не дают. Вот и ковыляет потихоньку.