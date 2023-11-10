Теперь сумма компенсации рассчитывается по новой методике

10 ноября 2023, 13:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России вступил в силу приказ Минтруда, меняющий методику расчета компенсаций инвалидам за купленные на собственные деньги технические средства реабилитации, пишет РБК.

Речь идет о колясках, протезах, слуховых аппаратах, тростях, ортопедической обуви и других устройствах, необходимых для восстановления навыков и повышения качества жизни.

"Теперь сумма компенсации рассчитывается как средневзвешенная стоимость средства реабилитации по федеральному округу, а раньше она соответствовала стоимости последнего заключенного в регионе госконтракта на такое устройство", – уточняет издание.

В НКО родителей детей-инвалидов заявили, что компенсации стали ниже, а на некоторые средства реабилитации уменьшились "до катастрофических размеров".

В Минтруде пояснили, что новая методика необходима для "прозрачного механизма возмещения средств", а также для защиты людей от "последствий демпинга по отдельным госзакупкам".