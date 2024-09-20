НОВОСТИОбщество

На Алтае с начала года заметно подорожали говядина и баранина, но подешевела курица

Свинина тоже дорожает, но не такими быстрыми темпами

20 сентября 2024, 09:15, ИА Амител

Свинина на прилавке рынка / Фото: amic.ru
Свинина на прилавке рынка / Фото: amic.ru

Стоимость говядины и баранины в Алтайском крае с начала 2024 года выросла более чем на 10%. Это следует из данных, опубликованных на сайте Алтайкрайстата. Рост цен на свинину в регионе тоже есть, но менее значительный. А вот куриное мясо стоит меньше, чем в начале года.

Amic.ru сравнил цены на мясо, которые каждую неделю отслеживает Алтайкрайстат. Мы взяли сводку за 16 сентября 2024 года и сводку за 9 января 2024 года.

Почти 600 рублей за килограмм

Килограмм говядины (на кости) в магазинах Алтайского края сейчас стоит в среднем 584,87 рубля, следует из отчета ведомства. Еще в начале года то же количество мяса обходилось в 504 рубля. Таким образом, за восемь месяцев цена выросла на 80 рублей, или 16%.

Баранина подорожала чуть меньше – на 12,1%. Вместо 596,55 рубля, которые в среднем просили за килограмм в начале года, сейчас приходится платить 669 рублей. Другими словами, мясо стало дороже на 72 рубля.

Свинина держится, курица дешевеет

По сравнению с этими видами мяса рост цены на свинину минимален – всего 2,5%. За год килограмм стал дороже на 9 рублей – нынешние 364 рубля вместо 355 рублей в январе.

А вот курица, цены на которую год назад били все возможные рекорды, в 2024-м стабильно дешевеет. За год стоимость килограмма снизилась на 5,4%. Сейчас средняя цена составляет чуть больше 227 рублей, хотя еще в начале года она превышала 240 рублей.

Не мы одни такие

Другие регионы тоже сообщают о росте цены на говядину. Так, на днях BFM-Новосибирск сообщил о подорожании мяса в Новосибирской области. Предприниматели, с которыми пообщались журналисты, рассказали, что цена растет в течение всего года, но в последние пару недель был "скачок цены".

Уточняется, что одна из причин – нехватка говядины. В Новосибирской области с дефицитом борются в том числе и за счет поставок из Алтайского края.

Фото: нейросеть DALL-E

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НОВОСТИОбщество
Алтайский край цены Продукты

Комментарии 22

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Гость

10:15:36 20-09-2024

Где это курица подешевела!!?
Адрес пожалуйста в студию!??
Поеду прям сейчас же куплю!

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Гость

10:27:25 20-09-2024

Ага, подешевела) После того, как стала стоить дороже свинины. А говядина без костей уже и больше тысячи за килограммчик стоит. Кушайте, не обляпайтесь, граждане.

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Гость

10:45:08 20-09-2024

Гость (10:27:25 20-09-2024) Ага, подешевела) После того, как стала стоить дороже свинины... Ну так это всё на фоне рекордного роста доходов

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Гость

10:37:58 20-09-2024

Несколько раз в Ленте покупали свинину, она была как резиновая и абсолютно без вкуса, в итоге пришлось выбросить. Подскажите, кто знает, что с этим мясом не так? Переморожено?

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Гость

11:21:30 20-09-2024

Гость (10:37:58 20-09-2024) Несколько раз в Ленте покупали свинину, она была как резинов... Покупайте фермерскую на рынке.

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Гость

12:08:27 20-09-2024

Гость (11:21:30 20-09-2024) Покупайте фермерскую на рынке. ... Напрямую брал у фермера и тоже такая же

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Гость

16:44:31 20-09-2024

Гость (12:08:27 20-09-2024) Напрямую брал у фермера и тоже такая же... аргентина 1984?

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Гость

11:28:48 20-09-2024

Гость (10:37:58 20-09-2024) Несколько раз в Ленте покупали свинину, она была как резинов... Жидкостью накачано

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Гость

12:12:29 20-09-2024

Гость (10:37:58 20-09-2024) Несколько раз в Ленте покупали свинину, она была как резинов... кенгурятина наверное!

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Элен без ребят

15:28:02 20-09-2024

Гость (10:37:58 20-09-2024) Несколько раз в Ленте покупали свинину, она была как резинов... а выбрасывать-то зачем?

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Гость

16:43:42 20-09-2024

Гость (10:37:58 20-09-2024) Несколько раз в Ленте покупали свинину, она была как резинов... купили раз печень. Взяли сразу большой кусок килограм 15. Дома стали мыть и проступил штамп аргентины 1984 года

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Гость

18:52:39 20-09-2024

Гость (16:43:42 20-09-2024) купили раз печень. Взяли сразу большой кусок килограм 15. До... Печень от слона была? Аргентинского, 1984 гв.

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Гость

17:28:54 07-10-2024

Гость (10:37:58 20-09-2024) Несколько раз в Ленте покупали свинину, она была как резинов... Нашприцовано водой с влагоудерживающими препаратами.

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Гость

11:41:25 20-09-2024

Фермерская курица тоже стоит 600 руб за кг, так же как говядина и баранина, свинины хорошей нет, а если бы была, то тоже бы стоила 600 руб., а за ту свинину, что продают на рынке даже и 355 руб жалко отдавать.

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гость

12:40:33 20-09-2024

А что хотели,уничтожение поголовья мясного стада и конкурентов(в лице частника) прошло успешно и это не предел,скоро перейдем на какую-нибудь экзотику как насекомые

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Гость

16:49:02 20-09-2024

гость (12:40:33 20-09-2024) А что хотели,уничтожение поголовья мясного стада и конкурент... не только это
я третий год сажу помидоры в пригороде Барнаула и третий год с самолета опыляют чем то город и огороды и после этого помидоры реально гнить начинают. Черные пятна появляются на ветках потом черные пятна на помидорах и все - обрезать бесполезно. Прямо на ветнах плоды превращаются в труху
Думаю тоже конкурентов монополисты травят

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3

13:39:09 20-09-2024

Гость (11:21:30 20-09-2024) Покупайте фермерскую на рынке. ... не ешьте свинину, баранина куда вкуснее и полезнее

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Коротин В.

14:15:58 20-09-2024

а а всё пропало ,всё пропало ,что делать товарищ Кац😀😁😃😄

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Musik

14:54:05 20-09-2024

Коротин В. (14:15:58 20-09-2024) а а всё пропало ,всё пропало ,что делать товарищ Кац😀😁😃😄... Как всегда - сдавайтесь

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Дюша

15:14:49 20-09-2024

Не знаю что там и где подешевело, но количество вкалываемого в курицу "бульона" возросло многократно...Да и из свинины белые червячки при готовке лезут очень наглядно. Когда уже сажать будут за обман покупателя?

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Гость.

17:42:40 20-09-2024

Повеселил кто-нас снижением цен на курятину.Это наверно, один раз увидели тушку ,ЦЕНУ НА КОТОРУЮ СНИЗИЛИ С 225 ДО 209 вИДЕЛ ТАКОЕ.Подтверждаю. но через день в той же Марии ра на Соцпроспекте тушки были по 239.

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Огурцов

17:45:28 20-09-2024

Гость (16:44:31 20-09-2024) аргентина 1984?... Аргентина поставляет говядину.

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