На Алтае с начала года заметно подорожали говядина и баранина, но подешевела курица
Свинина тоже дорожает, но не такими быстрыми темпами
20 сентября 2024, 09:15, ИА Амител
Стоимость говядины и баранины в Алтайском крае с начала 2024 года выросла более чем на 10%. Это следует из данных, опубликованных на сайте Алтайкрайстата. Рост цен на свинину в регионе тоже есть, но менее значительный. А вот куриное мясо стоит меньше, чем в начале года.
Amic.ru сравнил цены на мясо, которые каждую неделю отслеживает Алтайкрайстат. Мы взяли сводку за 16 сентября 2024 года и сводку за 9 января 2024 года.
Почти 600 рублей за килограмм
Килограмм говядины (на кости) в магазинах Алтайского края сейчас стоит в среднем 584,87 рубля, следует из отчета ведомства. Еще в начале года то же количество мяса обходилось в 504 рубля. Таким образом, за восемь месяцев цена выросла на 80 рублей, или 16%.
Баранина подорожала чуть меньше – на 12,1%. Вместо 596,55 рубля, которые в среднем просили за килограмм в начале года, сейчас приходится платить 669 рублей. Другими словами, мясо стало дороже на 72 рубля.
Свинина держится, курица дешевеет
По сравнению с этими видами мяса рост цены на свинину минимален – всего 2,5%. За год килограмм стал дороже на 9 рублей – нынешние 364 рубля вместо 355 рублей в январе.
А вот курица, цены на которую год назад били все возможные рекорды, в 2024-м стабильно дешевеет. За год стоимость килограмма снизилась на 5,4%. Сейчас средняя цена составляет чуть больше 227 рублей, хотя еще в начале года она превышала 240 рублей.
Не мы одни такие
Другие регионы тоже сообщают о росте цены на говядину. Так, на днях BFM-Новосибирск сообщил о подорожании мяса в Новосибирской области. Предприниматели, с которыми пообщались журналисты, рассказали, что цена растет в течение всего года, но в последние пару недель был "скачок цены".
Уточняется, что одна из причин – нехватка говядины. В Новосибирской области с дефицитом борются в том числе и за счет поставок из Алтайского края.
10:15:36 20-09-2024
Где это курица подешевела!!?
Адрес пожалуйста в студию!??
Поеду прям сейчас же куплю!
10:27:25 20-09-2024
Ага, подешевела) После того, как стала стоить дороже свинины. А говядина без костей уже и больше тысячи за килограммчик стоит. Кушайте, не обляпайтесь, граждане.
10:45:08 20-09-2024
Гость (10:27:25 20-09-2024) Ага, подешевела) После того, как стала стоить дороже свинины... Ну так это всё на фоне рекордного роста доходов
10:37:58 20-09-2024
Несколько раз в Ленте покупали свинину, она была как резиновая и абсолютно без вкуса, в итоге пришлось выбросить. Подскажите, кто знает, что с этим мясом не так? Переморожено?
11:21:30 20-09-2024
Гость (10:37:58 20-09-2024) Несколько раз в Ленте покупали свинину, она была как резинов... Покупайте фермерскую на рынке.
12:08:27 20-09-2024
Гость (11:21:30 20-09-2024) Покупайте фермерскую на рынке. ... Напрямую брал у фермера и тоже такая же
16:44:31 20-09-2024
Гость (12:08:27 20-09-2024) Напрямую брал у фермера и тоже такая же... аргентина 1984?
11:28:48 20-09-2024
Гость (10:37:58 20-09-2024) Несколько раз в Ленте покупали свинину, она была как резинов... Жидкостью накачано
12:12:29 20-09-2024
Гость (10:37:58 20-09-2024) Несколько раз в Ленте покупали свинину, она была как резинов... кенгурятина наверное!
15:28:02 20-09-2024
Гость (10:37:58 20-09-2024) Несколько раз в Ленте покупали свинину, она была как резинов... а выбрасывать-то зачем?
16:43:42 20-09-2024
Гость (10:37:58 20-09-2024) Несколько раз в Ленте покупали свинину, она была как резинов... купили раз печень. Взяли сразу большой кусок килограм 15. Дома стали мыть и проступил штамп аргентины 1984 года
18:52:39 20-09-2024
Гость (16:43:42 20-09-2024) купили раз печень. Взяли сразу большой кусок килограм 15. До... Печень от слона была? Аргентинского, 1984 гв.
17:28:54 07-10-2024
Гость (10:37:58 20-09-2024) Несколько раз в Ленте покупали свинину, она была как резинов... Нашприцовано водой с влагоудерживающими препаратами.
11:41:25 20-09-2024
Фермерская курица тоже стоит 600 руб за кг, так же как говядина и баранина, свинины хорошей нет, а если бы была, то тоже бы стоила 600 руб., а за ту свинину, что продают на рынке даже и 355 руб жалко отдавать.
12:40:33 20-09-2024
А что хотели,уничтожение поголовья мясного стада и конкурентов(в лице частника) прошло успешно и это не предел,скоро перейдем на какую-нибудь экзотику как насекомые
16:49:02 20-09-2024
гость (12:40:33 20-09-2024) А что хотели,уничтожение поголовья мясного стада и конкурент... не только это
я третий год сажу помидоры в пригороде Барнаула и третий год с самолета опыляют чем то город и огороды и после этого помидоры реально гнить начинают. Черные пятна появляются на ветках потом черные пятна на помидорах и все - обрезать бесполезно. Прямо на ветнах плоды превращаются в труху
Думаю тоже конкурентов монополисты травят
13:39:09 20-09-2024
Гость (11:21:30 20-09-2024) Покупайте фермерскую на рынке. ... не ешьте свинину, баранина куда вкуснее и полезнее
14:15:58 20-09-2024
а а всё пропало ,всё пропало ,что делать товарищ Кац😀😁😃😄
14:54:05 20-09-2024
Коротин В. (14:15:58 20-09-2024) а а всё пропало ,всё пропало ,что делать товарищ Кац😀😁😃😄... Как всегда - сдавайтесь
15:14:49 20-09-2024
Не знаю что там и где подешевело, но количество вкалываемого в курицу "бульона" возросло многократно...Да и из свинины белые червячки при готовке лезут очень наглядно. Когда уже сажать будут за обман покупателя?
17:42:40 20-09-2024
Повеселил кто-нас снижением цен на курятину.Это наверно, один раз увидели тушку ,ЦЕНУ НА КОТОРУЮ СНИЗИЛИ С 225 ДО 209 вИДЕЛ ТАКОЕ.Подтверждаю. но через день в той же Марии ра на Соцпроспекте тушки были по 239.
17:45:28 20-09-2024
Гость (16:44:31 20-09-2024) аргентина 1984?... Аргентина поставляет говядину.