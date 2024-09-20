На Алтае с начала года заметно подорожали говядина и баранина, но подешевела курица

Свинина тоже дорожает, но не такими быстрыми темпами

20 сентября 2024, 09:15, ИА Амител

Свинина на прилавке рынка / Фото: amic.ru

Стоимость говядины и баранины в Алтайском крае с начала 2024 года выросла более чем на 10%. Это следует из данных, опубликованных на сайте Алтайкрайстата. Рост цен на свинину в регионе тоже есть, но менее значительный. А вот куриное мясо стоит меньше, чем в начале года.

Amic.ru сравнил цены на мясо, которые каждую неделю отслеживает Алтайкрайстат. Мы взяли сводку за 16 сентября 2024 года и сводку за 9 января 2024 года.

Почти 600 рублей за килограмм

Килограмм говядины (на кости) в магазинах Алтайского края сейчас стоит в среднем 584,87 рубля, следует из отчета ведомства. Еще в начале года то же количество мяса обходилось в 504 рубля. Таким образом, за восемь месяцев цена выросла на 80 рублей, или 16%.

Баранина подорожала чуть меньше – на 12,1%. Вместо 596,55 рубля, которые в среднем просили за килограмм в начале года, сейчас приходится платить 669 рублей. Другими словами, мясо стало дороже на 72 рубля.

Свинина держится, курица дешевеет

По сравнению с этими видами мяса рост цены на свинину минимален – всего 2,5%. За год килограмм стал дороже на 9 рублей – нынешние 364 рубля вместо 355 рублей в январе.

А вот курица, цены на которую год назад били все возможные рекорды, в 2024-м стабильно дешевеет. За год стоимость килограмма снизилась на 5,4%. Сейчас средняя цена составляет чуть больше 227 рублей, хотя еще в начале года она превышала 240 рублей.

Не мы одни такие

Другие регионы тоже сообщают о росте цены на говядину. Так, на днях BFM-Новосибирск сообщил о подорожании мяса в Новосибирской области. Предприниматели, с которыми пообщались журналисты, рассказали, что цена растет в течение всего года, но в последние пару недель был "скачок цены".

Уточняется, что одна из причин – нехватка говядины. В Новосибирской области с дефицитом борются в том числе и за счет поставок из Алтайского края.