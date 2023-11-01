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В России резко выросло число аварий с электросамокатами

Больше всего ДТП с участием СИМ за девять месяцев 2023 года зафиксировали в Москве

01 ноября 2023, 15:30, ИА Амител

Электросамокат / Фото: amic.ru
Электросамокат / Фото: amic.ru

В России подскочила аварийность с электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), пишет "Ъ" со ссылкой на данные МВД.

По информации Научного центра безопасности дорожного движения, за девять месяцев 2023 года в стране произошло 2,64 тыс. ДТП с участием этого транспорта, что в три раза больше (+215%), чем за аналогичный период прошлого года.

Погиб в этих авариях 31 человек (+63,2%), пострадали 2,72 тыс. (+213%), в том числе 919 детей в возрасте до 16 лет. При этом 42% раненых в авариях с СИМ – люди до 20 лет.

Больше всего таких ДТП зафиксировали в Москве (665, +235% к аналогичному периоду 2022 года), а антилидером по происшествиям со смертельным исходом стал Санкт-Петербург (четверо погибших).

Также отмечается, что доля ДТП с участием кикшеринговых электросамокатов в этом году впервые превысила долю аварий с частными – 51,8% против 47,3%.

Статистика самокаты

Комментарии 6

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Гость

15:33:00 01-11-2023

Электросамокаты - зло современности!

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симус

16:02:46 01-11-2023

запретите и утилизируйте эти помойки, ну не умеют люди на них ездить, особенно малолетки.

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Василий

17:32:48 01-11-2023

Убрать их надо с обращения порядка не будет никогда потому что народ безалаберный, хоть какие законы принимай. Все равно прийдет время когда их запретят, как во Франции и Китае.

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Гость

18:43:19 01-11-2023

Утилизировать этот класс с улиц - и все дела.

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Гость

20:56:34 01-11-2023

Вчера буквально такая зараза на электросамокате чуть в нас не врезалась на пешеходной дорожке. Вечер, сумерки, а этот нёсся как ужаленный, и ни фар, ничего. В последний момент успели отскочить с его пути. Надеюсь, найдет он свой столб.

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Гость

06:07:16 02-11-2023

Меня разбудил крик петуха. У него не проходил платёж за самокат

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