В России резко выросло число аварий с электросамокатами

Больше всего ДТП с участием СИМ за девять месяцев 2023 года зафиксировали в Москве

01 ноября 2023, 15:30, ИА Амител

Электросамокат / Фото: amic.ru

В России подскочила аварийность с электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), пишет "Ъ" со ссылкой на данные МВД.

По информации Научного центра безопасности дорожного движения, за девять месяцев 2023 года в стране произошло 2,64 тыс. ДТП с участием этого транспорта, что в три раза больше (+215%), чем за аналогичный период прошлого года.

Погиб в этих авариях 31 человек (+63,2%), пострадали 2,72 тыс. (+213%), в том числе 919 детей в возрасте до 16 лет. При этом 42% раненых в авариях с СИМ – люди до 20 лет.

Больше всего таких ДТП зафиксировали в Москве (665, +235% к аналогичному периоду 2022 года), а антилидером по происшествиям со смертельным исходом стал Санкт-Петербург (четверо погибших).

Также отмечается, что доля ДТП с участием кикшеринговых электросамокатов в этом году впервые превысила долю аварий с частными – 51,8% против 47,3%.