В России резко выросло число аварий с электросамокатами
Больше всего ДТП с участием СИМ за девять месяцев 2023 года зафиксировали в Москве
01 ноября 2023, 15:30, ИА Амител
В России подскочила аварийность с электросамокатами и прочими средствами индивидуальной мобильности (СИМ), пишет "Ъ" со ссылкой на данные МВД.
По информации Научного центра безопасности дорожного движения, за девять месяцев 2023 года в стране произошло 2,64 тыс. ДТП с участием этого транспорта, что в три раза больше (+215%), чем за аналогичный период прошлого года.
Погиб в этих авариях 31 человек (+63,2%), пострадали 2,72 тыс. (+213%), в том числе 919 детей в возрасте до 16 лет. При этом 42% раненых в авариях с СИМ – люди до 20 лет.
Больше всего таких ДТП зафиксировали в Москве (665, +235% к аналогичному периоду 2022 года), а антилидером по происшествиям со смертельным исходом стал Санкт-Петербург (четверо погибших).
Также отмечается, что доля ДТП с участием кикшеринговых электросамокатов в этом году впервые превысила долю аварий с частными – 51,8% против 47,3%.
15:33:00 01-11-2023
Электросамокаты - зло современности!
16:02:46 01-11-2023
запретите и утилизируйте эти помойки, ну не умеют люди на них ездить, особенно малолетки.
17:32:48 01-11-2023
Убрать их надо с обращения порядка не будет никогда потому что народ безалаберный, хоть какие законы принимай. Все равно прийдет время когда их запретят, как во Франции и Китае.
18:43:19 01-11-2023
Утилизировать этот класс с улиц - и все дела.
20:56:34 01-11-2023
Вчера буквально такая зараза на электросамокате чуть в нас не врезалась на пешеходной дорожке. Вечер, сумерки, а этот нёсся как ужаленный, и ни фар, ничего. В последний момент успели отскочить с его пути. Надеюсь, найдет он свой столб.
06:07:16 02-11-2023
Меня разбудил крик петуха. У него не проходил платёж за самокат