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В России захотели штрафовать пьяных самокатчиков на 30 тысяч рублей

С инициативой выступили сенаторы

27 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Совфеде предложили штрафовать за пьяную езду на электросамокате и велосипеде, пишут "Известия".

Также сенаторы захотели предусмотреть штрафы за езду на СИМ сразу несколькими лицами, превышение скорости и причинение вреда здоровью.

Максимальный штраф, по их задумке, должен составлять 30 тысяч рублей, минимальный – 20 тысяч.

Ранее полиция Барнаула предложила ограничить скорость самокатов до 15 км/час и сделать несколько зон, куда на них будет запрещено заезжать.

штрафы самокаты

Комментарии 5

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гость

09:57:14 27-09-2023

ну как упустить такую статью дохода,грех

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Гость

10:42:50 27-09-2023

Всмысли? А нафига тогда самокат? Я тогда на пьяных собаках ездить буду

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Гость

10:46:35 27-09-2023

ну ок. а кто их будет ловить и освидетельствовать, сенаторы?

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Гость

12:17:24 27-09-2023

На днях фото гаишника печатали на АМИКе , который в Иркутск съехал. Как такой толстяк будет бегать за самокатчиками ?

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Гость

13:25:53 27-09-2023

как их поймать? если только пьяный въедет куда-нибудь...

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