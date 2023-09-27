В России захотели штрафовать пьяных самокатчиков на 30 тысяч рублей

С инициативой выступили сенаторы

27 сентября 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Совфеде предложили штрафовать за пьяную езду на электросамокате и велосипеде, пишут "Известия".

Также сенаторы захотели предусмотреть штрафы за езду на СИМ сразу несколькими лицами, превышение скорости и причинение вреда здоровью.

Максимальный штраф, по их задумке, должен составлять 30 тысяч рублей, минимальный – 20 тысяч.

Ранее полиция Барнаула предложила ограничить скорость самокатов до 15 км/час и сделать несколько зон, куда на них будет запрещено заезжать.