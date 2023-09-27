В России захотели штрафовать пьяных самокатчиков на 30 тысяч рублей
С инициативой выступили сенаторы
27 сентября 2023, 09:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Совфеде предложили штрафовать за пьяную езду на электросамокате и велосипеде, пишут "Известия".
Также сенаторы захотели предусмотреть штрафы за езду на СИМ сразу несколькими лицами, превышение скорости и причинение вреда здоровью.
Максимальный штраф, по их задумке, должен составлять 30 тысяч рублей, минимальный – 20 тысяч.
Ранее полиция Барнаула предложила ограничить скорость самокатов до 15 км/час и сделать несколько зон, куда на них будет запрещено заезжать.
09:57:14 27-09-2023
ну как упустить такую статью дохода,грех
10:42:50 27-09-2023
Всмысли? А нафига тогда самокат? Я тогда на пьяных собаках ездить буду
10:46:35 27-09-2023
ну ок. а кто их будет ловить и освидетельствовать, сенаторы?
12:17:24 27-09-2023
На днях фото гаишника печатали на АМИКе , который в Иркутск съехал. Как такой толстяк будет бегать за самокатчиками ?
13:25:53 27-09-2023
как их поймать? если только пьяный въедет куда-нибудь...