В России розничная продажа алкоголя достигла исторического максимума
В 2024 году производство и продажи спиртного обогнали показатели 2017 года
18 ноября 2024, 14:00, ИА Амител
За десять месяцев 2024 года продажи алкоголя превысили исторический максимум с 2017 года и выросли на 21%. Об этом сообщает РБК.
Рекордные продажи в 2024 году продемонстрировала водка: за десять месяцев было продано 62,5 млн дал напитка. За этот же период 2017 года ее розничные продажи составили 54,2 млн дал.
Также максимальный показатель по продажам зафиксировали у виноградного и игристых вин. Виноградного вина в рознице продали 46,9 млн дал. По сравнению с 2017 годом рост составил 22,5%. А продажи игристого выросли до 16,3 млн дал, что на 61% больше, чем в 2017 году.
Показатели выросли не только в продаже алкоголя, но и в его производстве.
"В России с января по октябрь было произведено 27,1 млн дал виноградного и 13,47 млн дал игристого вина. Согласно информации ведомства, это максимальные показатели с 2017 года", – ранее сообщили в Росалкогольтабакрегулировании (РАТК).
15:16:46 18-11-2024
Прошу заметить- это без учёта самогона, сидра и пуаре, а также браги и медовухи домашнего генеза. А там ваще море разливанное...
15:23:59 18-11-2024
Поздравляю.
17:11:29 18-11-2024
Страна спивается. И никаких мер...
17:46:33 18-11-2024
Гость (17:11:29 18-11-2024) Страна спивается. И никаких мер...... Данная статистика лишь свидетельствует о том, что население стало больше покупать спиртное в легальной продаже.
17:52:46 18-11-2024
Странно. В этом же году была информация, что снизилось потребление алкоголя... И народ писал, что либо сам гонит, либо сосед имеет самогонный аппарат...
12:26:24 19-11-2024
Не зря продлили по просьбам народа время продажи этого пойла. Теперича и бабосы поперли.