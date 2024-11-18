В России розничная продажа алкоголя достигла исторического максимума

В 2024 году производство и продажи спиртного обогнали показатели 2017 года

18 ноября 2024, 14:00, ИА Амител

Бутылки / Фото: unsplash.com / Avatar of user Beatrice Mazzarello

За десять месяцев 2024 года продажи алкоголя превысили исторический максимум с 2017 года и выросли на 21%. Об этом сообщает РБК.

Рекордные продажи в 2024 году продемонстрировала водка: за десять месяцев было продано 62,5 млн дал напитка. За этот же период 2017 года ее розничные продажи составили 54,2 млн дал.

Также максимальный показатель по продажам зафиксировали у виноградного и игристых вин. Виноградного вина в рознице продали 46,9 млн дал. По сравнению с 2017 годом рост составил 22,5%. А продажи игристого выросли до 16,3 млн дал, что на 61% больше, чем в 2017 году.

Показатели выросли не только в продаже алкоголя, но и в его производстве.