В России с 1 августа запустят единую электронную визу

Ранее предложение внедрить такой вид документа поддержал президент Путин

29 июля 2023, 09:30, ИА Амител

Путешественник / Фото: unsplash.com

Запуск единой электронной визы состоится 1 августа в 10:00 мск, сообщили в телеграм-канале Консульского департамента МИД России.

На сайте ведомства уже запустили таймер обратного отсчета.

Ранее в июле Владимир Путин поддержал введение электронных виз с 1 августа. С просьбой внедрить такие визы к нему обращалась вице-премьер Татьяна Голикова.