В России с 1 сентября изменятся правила установки камер на дорогах

О предстоящих изменениях рассказал депутат Павел Федяев

26 августа 2024, 10:30, ИА Амител

Камера / Источник фото: unsplash.com

С 1 сентября вступают в силу единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.

По его словам, Федеральный закон № 197 вводит единые требования к установке такого оборудования на федеральном уровне. Теперь органы власти региона и владельцы дорог смогут принимать решения об установке камер, согласовывая их с ГАИ.

Информация о камерах и фиксируемых нарушениях будет доступна в интернете. При этом все комплексы должны быть сертифицированы. Если они не соответствует требованиям, то водителей не привлекут к ответственности.