В России с 1 сентября изменятся правила установки камер на дорогах
О предстоящих изменениях рассказал депутат Павел Федяев
26 августа 2024, 10:30, ИА Амител
С 1 сентября вступают в силу единые требования к установке комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев.
По его словам, Федеральный закон № 197 вводит единые требования к установке такого оборудования на федеральном уровне. Теперь органы власти региона и владельцы дорог смогут принимать решения об установке камер, согласовывая их с ГАИ.
Информация о камерах и фиксируемых нарушениях будет доступна в интернете. При этом все комплексы должны быть сертифицированы. Если они не соответствует требованиям, то водителей не привлекут к ответственности.
10:54:32 26-08-2024
Поборы на каждом километре! И уточните, сколько комплексов фотофиксации принадлежит частным лицам ну или аффелированным ими юридическим? И сколько на эти камеры попалось нарушителей. Сколько оплатили, на какую сумму и какой % отчислили владельцу камеры.
11:41:20 26-08-2024
Гость (10:54:32 26-08-2024) Поборы на каждом километре! И уточните, сколько комплексов ф... Это коммерческая тайна)
14:08:05 26-08-2024
А кто им давал разрешение нас снимать? А потом еще и пользоваться этой съемкой против нас? И кто нам мешает препятствовать съемке?
15:10:01 26-08-2024
Дюша (14:08:05 26-08-2024) А кто им давал разрешение нас снимать? А потом еще и пользов... не нарушай и не снимут!!!