В России с 2024 года подорожает техосмотр

Минимальная стоимость услуги должна вырасти пропорционально уровню инфляции

15 декабря 2023, 09:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России с 1 января 2024 года подорожает техосмотр автомобилей, пишет Autonews со ссылкой на нормативные документы ФАС.

Минимальная стоимость услуги должна вырасти пропорционально уровню инфляции. Для расчета индексации стоимости техосмотра местные власти будут ориентироваться на индекс потребительских цен.

Таким образом, минимальная стоимость техосмотра в новом году составит 1187 рублей для легкового авто и 417 рублей – для мотоциклов и мотороллеров.