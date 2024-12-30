В России шоколад подорожает на 25% с января 2025 года

Причиной эксперты называют рекордный рост цен на какао-бобы

30 декабря 2024, 22:35, ИА Амител

Шоколад / Фото: pxhere.com/ru/photo/1015165

В январе 2025 года шоколад в России подорожает: причиной стал рекордный рост цен на какао-бобы в мире. Об этом сообщает Mash.

С начала 2024 года сырье для шоколада существенно подорожало: какао-порошок вырос в цене на 12%, кокосовое масло – на 18%, а сахарозаменитель – на 16%. По словам экспертов, это произошло из-за неурожая в Западной Африке. Выбора, как утверждают производители, нет – либо повышать цены, либо переходить на альтернативные заменители.

Однако на этом фоне может вырасти производство молочного шоколада. Самым дорогим сырьем для сладости является какао-масло, которое в молочных плитках разбавляют дополнительными компонентами. С темным и белым шоколадом этого сделать не получится.