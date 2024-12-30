НОВОСТИОбщество

В России шоколад подорожает на 25% с января 2025 года

Причиной эксперты называют рекордный рост цен на какао-бобы

30 декабря 2024, 22:35, ИА Амител

Шоколад / Фото: pxhere.com/ru/photo/1015165
Шоколад / Фото: pxhere.com/ru/photo/1015165

В январе 2025 года шоколад в России подорожает: причиной стал рекордный рост цен на какао-бобы в мире. Об этом сообщает Mash.

С начала 2024 года сырье для шоколада существенно подорожало: какао-порошок вырос в цене на 12%, кокосовое масло – на 18%, а сахарозаменитель – на 16%. По словам экспертов, это произошло из-за неурожая в Западной Африке. Выбора, как утверждают производители, нет – либо повышать цены, либо переходить на альтернативные заменители. 

Однако на этом фоне может вырасти производство молочного шоколада. Самым дорогим сырьем для сладости является какао-масло, которое в молочных плитках разбавляют дополнительными компонентами. С темным и белым шоколадом этого сделать не получится. 

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1144072

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НОВОСТИОбщество
Россия цены Продукты

Комментарии 5

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Сергей

22:38:24 30-12-2024

Хорошая новость, сладкоешки будут рады!!!

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Костя

23:03:39 30-12-2024

У нас шоколад могут сделать без этих компонентов-ингридиентов и не отличишь...

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Гость

01:15:25 31-12-2024

Для нас рост цен на все и стабильно это обыденность

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Гость

02:18:13 31-12-2024

Рекордный "рост в мире"- дорожает шоколадпочему-то только в РФ?😳

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Гость

04:11:05 31-12-2024

Ни дна им ни покрышки

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