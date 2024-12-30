В России шоколад подорожает на 25% с января 2025 года
Причиной эксперты называют рекордный рост цен на какао-бобы
30 декабря 2024, 22:35, ИА Амител
В январе 2025 года шоколад в России подорожает: причиной стал рекордный рост цен на какао-бобы в мире. Об этом сообщает Mash.
С начала 2024 года сырье для шоколада существенно подорожало: какао-порошок вырос в цене на 12%, кокосовое масло – на 18%, а сахарозаменитель – на 16%. По словам экспертов, это произошло из-за неурожая в Западной Африке. Выбора, как утверждают производители, нет – либо повышать цены, либо переходить на альтернативные заменители.
Однако на этом фоне может вырасти производство молочного шоколада. Самым дорогим сырьем для сладости является какао-масло, которое в молочных плитках разбавляют дополнительными компонентами. С темным и белым шоколадом этого сделать не получится.
22:38:24 30-12-2024
Хорошая новость, сладкоешки будут рады!!!
23:03:39 30-12-2024
У нас шоколад могут сделать без этих компонентов-ингридиентов и не отличишь...
01:15:25 31-12-2024
Для нас рост цен на все и стабильно это обыденность
02:18:13 31-12-2024
Рекордный "рост в мире"- дорожает шоколадпочему-то только в РФ?😳
04:11:05 31-12-2024
Ни дна им ни покрышки