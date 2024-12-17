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В России снимают сказку-блокбастер "Морозко"

Фильм планируют выпустить на большие экраны 14 февраля 2026 года

17 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Кадр из фильма "Морозко"/ Фото: vk.com/centpart
Кадр из фильма "Морозко"/ Фото: vk.com/centpart

В России снимают семейную сказку "Морозко" в главных ролях с Елизаветой Боярской и Кириллом Зайцевым. Об этом сообщили в кинокомпании "Централ Партнершип".

По сюжету истории, сестры Марфа и Настя вместе справляются со сварливой матерью и с древней магией, из-за которой зима в их деревушке не наступает уже несколько десятков лет.

"Делая сказку-блокбастер, мы понимаем, что должны удивлять широкого зрителя – и новыми сюжетными ходами, и эпичностью происходящего в кадре. Поэтому у нас более масштабная и зрелищная борьба добра со злом, чем это было в старой версии "Морозко", – рассказал режиссер кинокартины Эдуард Бордуков.

Кинокомпании Star Media и "Централ Партнершип" отвечают за производство при поддержке Фонда кино.

Выход фильма на большие экраны запланирован на 14 февраля 2026 года.

Россия фильмы

Комментарии 13

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Дюша

09:37:14 17-12-2024

И что, ни одного негра в главной роли? Фи-и-и-и-и-и...

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Musik

09:37:58 17-12-2024

"зима в их деревушке не наступает уже несколько десятков лет"
ой, а можно Барнаул будет той деревушкой???

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Гость

10:12:21 17-12-2024

Musik (09:37:58 17-12-2024) "зима в их деревушке не наступает уже несколько десятков лет...
Так он и так богом забытая деревушка.

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Гость

15:32:29 17-12-2024

Musik (09:37:58 17-12-2024) "зима в их деревушке не наступает уже несколько десятков лет... почитайте оригинал "Морозко" про смерть кормильца, нищету Даши и ее голодную смерть от холода под сосной в лесу. Не надо такого Барнаулу

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Элен без ребят

10:24:47 17-12-2024

очень, очень плохая попытка сделать Малефисенту из Боярской.
и вообще, не трогали бы шедевры своими неумелыми ручонками! :/

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Гость

12:46:22 17-12-2024

Элен без ребят (10:24:47 17-12-2024) очень, очень плохая попытка сделать Малефисенту из Боярской.... скорее помесь Саурона и Серсеи Ланистер

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Гость

10:39:00 17-12-2024

Вот и до Морозко добрались, реформаторы.

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Гость

10:59:09 17-12-2024

Позор какой-то. Срамота и безвкусие. Западное хаят постоянно, но не оставляют попытки бездарно подражать и откровенно плагиатить.

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Гость

11:11:57 17-12-2024

одно слово - боливуд

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Гость

12:11:38 17-12-2024

Что у Боярской с носом?

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Musik

12:18:22 17-12-2024

Гость (12:11:38 17-12-2024) Что у Боярской с носом? ... неужэли lues???

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Элен без ребят

14:48:00 17-12-2024

Гость (12:11:38 17-12-2024) Что у Боярской с носом? ... задран

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Гость

15:33:14 17-12-2024

Гость (12:11:38 17-12-2024) Что у Боярской с носом? ... грим

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