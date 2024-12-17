В России снимают сказку-блокбастер "Морозко"

Фильм планируют выпустить на большие экраны 14 февраля 2026 года

17 декабря 2024, 09:30, ИА Амител

Кадр из фильма "Морозко"/ Фото: vk.com/centpart

В России снимают семейную сказку "Морозко" в главных ролях с Елизаветой Боярской и Кириллом Зайцевым. Об этом сообщили в кинокомпании "Централ Партнершип".

По сюжету истории, сестры Марфа и Настя вместе справляются со сварливой матерью и с древней магией, из-за которой зима в их деревушке не наступает уже несколько десятков лет.

"Делая сказку-блокбастер, мы понимаем, что должны удивлять широкого зрителя – и новыми сюжетными ходами, и эпичностью происходящего в кадре. Поэтому у нас более масштабная и зрелищная борьба добра со злом, чем это было в старой версии "Морозко", – рассказал режиссер кинокартины Эдуард Бордуков.

Кинокомпании Star Media и "Централ Партнершип" отвечают за производство при поддержке Фонда кино.

Выход фильма на большие экраны запланирован на 14 февраля 2026 года.